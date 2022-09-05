https://crimea.ria.ru/20220905/v-kremle-prokommentirovali-vzryv-u-zdaniya-posolstva-rf-v-kabule-1124405934.html
В Кремле прокомментировали взрыв у здания посольства РФ в Кабуле
В Кремле прокомментировали взрыв у здания посольства РФ в Кабуле - РИА Новости Крым, 05.09.2022
В Кремле прокомментировали взрыв у здания посольства РФ в Кабуле
В Кремле решительно осудили ситуацию со взрывом у российского посольства в Кабуле, признав случившееся террористическим актом. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 05.09.2022
2022-09-05T13:02
2022-09-05T13:02
2022-09-05T13:02
афганистан
дмитрий песков
происшествия
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. В Кремле решительно осудили ситуацию со взрывом у российского посольства в Кабуле, признав случившееся террористическим актом. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова пишет РИА Новости.О взрыве в районе посольства Российской Федерации в столице Афганистана стало известно в понедельник. По данным местных правоохранителей, причиной происшествия стал самоподрыв террориста-смертника. В результате взрыва погибли и пострадали до 20 человек. Среди погибших двое россиян – дипломат и охранник посольства.Позднее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о незамедлительном усилении мер по охране посольства РФ в Кабуле с привлечением дополнительных сил талибских* властей."Будем надеяться, что устроители этого террористического акта и его исполнители понесут заслуженное наказание в самое ближайшее время", – отметил Лавров.При этом в министерстве уточнили, что российское посольство плотно сотрудничает со службами безопасности Афганистана для расследования случившегося.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://crimea.ria.ru/20220905/vzryv-u-posolstva-rossii-v-kabule--chto-izvestno-1124404301.html
афганистан
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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афганистан, дмитрий песков, происшествия, российская федерация (россия, рф)
В Кремле прокомментировали взрыв у здания посольства РФ в Кабуле
В Кремле осудил взрыв у посольства России в Кабуле и признали его терактом
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. В Кремле решительно осудили ситуацию со взрывом у российского посольства в Кабуле, признав случившееся террористическим актом. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова пишет РИА Новости.
О взрыве в районе посольства Российской Федерации в столице Афганистана стало известно
в понедельник. По данным местных правоохранителей, причиной происшествия стал самоподрыв террориста-смертника. В результате взрыва погибли и пострадали до 20 человек. Среди погибших двое россиян – дипломат и охранник посольства.
"Безусловно, речь идет о террористическом акте, абсолютно недопустимом. В целом мы решительно осуждаем подобный террористический акт и, конечно же, сейчас главное, что необходимо сделать, – это получить информацию с места о том, что случилось с нашими представителями-дипломатами. Я понимаю, информация сейчас будет уточняться", – цитирует пресс-секретаря президента информагентство.
Позднее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о незамедлительном усилении мер по охране посольства РФ в Кабуле с привлечением дополнительных сил талибских* властей.
"Будем надеяться, что устроители этого террористического акта и его исполнители понесут заслуженное наказание в самое ближайшее время", – отметил Лавров.
При этом в министерстве уточнили, что российское посольство плотно сотрудничает со службами безопасности Афганистана для расследования случившегося.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.