https://crimea.ria.ru/20220905/v-kremle-prokommentirovali-vzryv-u-zdaniya-posolstva-rf-v-kabule-1124405934.html

В Кремле прокомментировали взрыв у здания посольства РФ в Кабуле

В Кремле прокомментировали взрыв у здания посольства РФ в Кабуле - РИА Новости Крым, 05.09.2022

В Кремле прокомментировали взрыв у здания посольства РФ в Кабуле

В Кремле решительно осудили ситуацию со взрывом у российского посольства в Кабуле, признав случившееся террористическим актом. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 05.09.2022

2022-09-05T13:02

2022-09-05T13:02

2022-09-05T13:02

афганистан

дмитрий песков

происшествия

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. В Кремле решительно осудили ситуацию со взрывом у российского посольства в Кабуле, признав случившееся террористическим актом. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова пишет РИА Новости.О взрыве в районе посольства Российской Федерации в столице Афганистана стало известно в понедельник. По данным местных правоохранителей, причиной происшествия стал самоподрыв террориста-смертника. В результате взрыва погибли и пострадали до 20 человек. Среди погибших двое россиян – дипломат и охранник посольства.Позднее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о незамедлительном усилении мер по охране посольства РФ в Кабуле с привлечением дополнительных сил талибских* властей."Будем надеяться, что устроители этого террористического акта и его исполнители понесут заслуженное наказание в самое ближайшее время", – отметил Лавров.При этом в министерстве уточнили, что российское посольство плотно сотрудничает со службами безопасности Афганистана для расследования случившегося.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://crimea.ria.ru/20220905/vzryv-u-posolstva-rossii-v-kabule--chto-izvestno-1124404301.html

афганистан

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

афганистан, дмитрий песков, происшествия, российская федерация (россия, рф)