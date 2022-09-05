https://crimea.ria.ru/20220905/v-germanii-priznali-chto-rossiya-ne-otdast-krym-1124402163.html
В Германии признали, что Россия не отдаст Крым
В Германии признали, что Россия не отдаст Крым - РИА Новости Крым, 05.09.2022
В Германии признали, что Россия не отдаст Крым
Заставить Россию отказаться от Крыма нереально, попытки вынудить россиян уйти с полуострова только затянут конфликт на Украине. Такое мнение выразила депутат... РИА Новости Крым, 05.09.2022
2022-09-05T09:05
2022-09-05T09:05
2022-09-05T09:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Заставить Россию отказаться от Крыма нереально, попытки вынудить россиян уйти с полуострова только затянут конфликт на Украине. Такое мнение выразила депутат германского бундестага от фракции Левой партии Сара Вагенкнехт в интервью немецкому изданию t-online."Вопрос в том, какие цели являются реалистичными. Россия — ядерная держава, мы не должны забывать об этом" – отметила парламентарий.Вагнекнехт считает, что если добиваться изгнания россиян из Крыма, то конфликт на Украине "будет продолжаться вечно", и он обернется колоссальными потерями.Она также указала на необходимость переговоров между Украиной и Россией. Что касается Германия, то страна, как и многие другие в Европе, не заинтересована в эскалации конфликта, подчеркнула Вагнекнехт."Европа не заинтересована в дальнейшей эскалации войны, и мы должны ясно дать это понять Зеленскому", - отметила депутат.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://crimea.ria.ru/20220904/vsu-izmenili-taktiku-i-pytayutsya-zapugat-krym-general-aviatsii-o-khode-svo-1124393106.html
https://crimea.ria.ru/20220823/krym-sho-ty-isteriku-mastyrish-ili-pochemu-kiev-vspomnil-za-poluostrov-1124258842.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, политика, германия, в мире, украина
В Германии признали, что Россия не отдаст Крым
Депутат бундестага ФРГ Вагенкнехт назвала нереалистичным отказ России от Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Заставить Россию отказаться от Крыма нереально, попытки вынудить россиян уйти с полуострова только затянут конфликт на Украине. Такое мнение выразила депутат германского бундестага от фракции Левой партии Сара Вагенкнехт в интервью немецкому изданию t-online.
"Вопрос в том, какие цели являются реалистичными. Россия — ядерная держава, мы не должны забывать об этом" – отметила парламентарий.
Вагнекнехт считает, что если добиваться изгнания россиян из Крыма, то конфликт на Украине "будет продолжаться вечно", и он обернется колоссальными потерями.
"Россияне держали свой Черноморский флот в Крыму десятилетиями, они не отдадут его. Нужно ли жертвовать десятками тысяч, может быть, сотнями тысяч жизней ради совершенно нереальной цели?" - задалась вопросом депутат бундестага.
Она также указала на необходимость переговоров между Украиной и Россией. Что касается Германия, то страна, как и многие другие в Европе, не заинтересована в эскалации конфликта, подчеркнула Вагнекнехт.
"Европа не заинтересована в дальнейшей эскалации войны, и мы должны ясно дать это понять Зеленскому", - отметила депутат.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".