https://crimea.ria.ru/20220905/sevastopolets-pod-diktovku-moshennika-perevel-na-ego-schet-chetvert-milliona-1124406825.html
Севастополец под диктовку мошенника перевел на его счет четверть миллиона
Севастополец под диктовку мошенника перевел на его счет четверть миллиона - РИА Новости Крым, 05.09.2022
Севастополец под диктовку мошенника перевел на его счет четверть миллиона
Еще один житель Севастополя стал жертвой обмана: мужчина под диктовку мошенника перечислил ему на счет свои сбережения – более 250 тысяч рублей. Об этом... РИА Новости Крым, 05.09.2022
2022-09-05T13:52
2022-09-05T13:52
2022-09-05T13:52
севастополь
происшествия
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СЕВАСТОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Еще один житель Севастополя стал жертвой обмана: мужчина под диктовку мошенника перечислил ему на счет свои сбережения – более 250 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу.В полицию 49-летний потерпевший обратился, как только осознал, что стал жертвой обмана. Мужчина был наслышан о существующих схемах, по которым действуют удаленные мошенники. Несмотря на это, когда ему самому позвонил неизвестный, представился "сотрудником безопасности коммерческого банка" и предложил "спасти" средства – все позабылось."Неизвестный <...> под предлогом защиты денежных средств убедил перечислить их на продиктованный им банковский счет", – рассказали в ведомстве.По данным полиции, случаи дистанционного мошенничества вновь участились. Правоохранители напоминают: банковские сотрудники никогда не звонят клиентам, чтобы предупредить о возникших проблемах со счетом – это делают только мошенники.Помимо "помощи" в перечислении денег на "запасной счет", среди самых распространенных схем обмана: предложение установить на мобильный телефон приложение удаленного доступа якобы для защиты счета, а также сообщить конфиденциальную информацию – из банковской карты или из полученных СМС-кодов – якобы для того, чтобы в банке сами могли защитить средства от мошенников.Ранее житель Симферополя отдал аферистке более 100 тысяч рублей за решение земельного вопроса.
https://crimea.ria.ru/20220816/kak-ne-popastsya-na-ulovki-moshennikov--sovety-psikhologa-1124169443.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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севастополь, происшествия
Севастополец под диктовку мошенника перевел на его счет четверть миллиона
В Севастополе местный житель под диктовку мошенника перевел ему четверть миллиона рублей
СЕВАСТОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Еще один житель Севастополя стал жертвой обмана: мужчина под диктовку мошенника перечислил ему на счет свои сбережения – более 250 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу.
В полицию 49-летний потерпевший обратился, как только осознал, что стал жертвой обмана. Мужчина был наслышан о существующих схемах, по которым действуют удаленные мошенники. Несмотря на это, когда ему самому позвонил неизвестный, представился "сотрудником безопасности коммерческого банка" и предложил "спасти" средства – все позабылось.
"Неизвестный <...> под предлогом защиты денежных средств убедил перечислить их на продиктованный им банковский счет", – рассказали в ведомстве.
По данным полиции, случаи дистанционного мошенничества вновь участились. Правоохранители напоминают: банковские сотрудники никогда не звонят клиентам, чтобы предупредить о возникших проблемах со счетом – это делают только мошенники.
Помимо "помощи" в перечислении денег на "запасной счет", среди самых распространенных схем обмана: предложение установить на мобильный телефон приложение удаленного доступа якобы для защиты счета, а также сообщить конфиденциальную информацию – из банковской карты или из полученных СМС-кодов – якобы для того, чтобы в банке сами могли защитить средства от мошенников.
Ранее житель Симферополя отдал аферистке более 100 тысяч рублей
за решение земельного вопроса.