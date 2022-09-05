Рейтинг@Mail.ru
Севастополец под диктовку мошенника перевел на его счет четверть миллиона - РИА Новости Крым, 05.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220905/sevastopolets-pod-diktovku-moshennika-perevel-na-ego-schet-chetvert-milliona-1124406825.html
Севастополец под диктовку мошенника перевел на его счет четверть миллиона
Севастополец под диктовку мошенника перевел на его счет четверть миллиона - РИА Новости Крым, 05.09.2022
Севастополец под диктовку мошенника перевел на его счет четверть миллиона
Еще один житель Севастополя стал жертвой обмана: мужчина под диктовку мошенника перечислил ему на счет свои сбережения – более 250 тысяч рублей. Об этом... РИА Новости Крым, 05.09.2022
2022-09-05T13:52
2022-09-05T13:52
севастополь
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/19/1119396420_0:46:1901:1115_1920x0_80_0_0_9256ba7af98b0b5e98757691bcc25ed3.jpg
СЕВАСТОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Еще один житель Севастополя стал жертвой обмана: мужчина под диктовку мошенника перечислил ему на счет свои сбережения – более 250 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу.В полицию 49-летний потерпевший обратился, как только осознал, что стал жертвой обмана. Мужчина был наслышан о существующих схемах, по которым действуют удаленные мошенники. Несмотря на это, когда ему самому позвонил неизвестный, представился "сотрудником безопасности коммерческого банка" и предложил "спасти" средства – все позабылось."Неизвестный &lt;...&gt; под предлогом защиты денежных средств убедил перечислить их на продиктованный им банковский счет", – рассказали в ведомстве.По данным полиции, случаи дистанционного мошенничества вновь участились. Правоохранители напоминают: банковские сотрудники никогда не звонят клиентам, чтобы предупредить о возникших проблемах со счетом – это делают только мошенники.Помимо "помощи" в перечислении денег на "запасной счет", среди самых распространенных схем обмана: предложение установить на мобильный телефон приложение удаленного доступа якобы для защиты счета, а также сообщить конфиденциальную информацию – из банковской карты или из полученных СМС-кодов – якобы для того, чтобы в банке сами могли защитить средства от мошенников.Ранее житель Симферополя отдал аферистке более 100 тысяч рублей за решение земельного вопроса.
https://crimea.ria.ru/20220816/kak-ne-popastsya-na-ulovki-moshennikov--sovety-psikhologa-1124169443.html
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/19/1119396420_20:0:1711:1268_1920x0_80_0_0_cfbd7ef2b5114b3ea838420d81756a5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, происшествия
Севастополец под диктовку мошенника перевел на его счет четверть миллиона

В Севастополе местный житель под диктовку мошенника перевел ему четверть миллиона рублей

13:52 05.09.2022
 
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. СевастополюУголовный кодекс
Уголовный кодекс
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
Читать в
СЕВАСТОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Еще один житель Севастополя стал жертвой обмана: мужчина под диктовку мошенника перечислил ему на счет свои сбережения – более 250 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу.
В полицию 49-летний потерпевший обратился, как только осознал, что стал жертвой обмана. Мужчина был наслышан о существующих схемах, по которым действуют удаленные мошенники. Несмотря на это, когда ему самому позвонил неизвестный, представился "сотрудником безопасности коммерческого банка" и предложил "спасти" средства – все позабылось.
"Неизвестный <...> под предлогом защиты денежных средств убедил перечислить их на продиктованный им банковский счет", – рассказали в ведомстве.
По данным полиции, случаи дистанционного мошенничества вновь участились. Правоохранители напоминают: банковские сотрудники никогда не звонят клиентам, чтобы предупредить о возникших проблемах со счетом – это делают только мошенники.
Помимо "помощи" в перечислении денег на "запасной счет", среди самых распространенных схем обмана: предложение установить на мобильный телефон приложение удаленного доступа якобы для защиты счета, а также сообщить конфиденциальную информацию – из банковской карты или из полученных СМС-кодов – якобы для того, чтобы в банке сами могли защитить средства от мошенников.
Деньги - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
16 августа, 09:52
Как не попасться на уловки мошенников – советы психолога
Ранее житель Симферополя отдал аферистке более 100 тысяч рублей за решение земельного вопроса.
 
СевастопольПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:55Шнуров прокомментировал возвращение Пугачевой в Россию
13:52Севастополец под диктовку мошенника перевел на его счет четверть миллиона
13:38Подразделение нацбата "Кракен" уничтожено под Харьковом
13:24Украинские военные атаковали ЗАЭС с помощью ударного беспилотника
13:13ВСУ потеряли 220 военных за сутки на Николаево-Криворожского направлении
13:02В Кремле прокомментировали взрыв у здания посольства РФ в Кабуле
12:28В Севастополе женщина сорвалась со скалы
12:05Сейчас решается судьба ВСУ: военный эксперт о значении боев за Херсон
11:43Обстановка на Запорожской АЭС – что известно
11:33Где в Крыму не будет воды - адреса
11:29Мощные смерчи над Черным морем - пугающие кадры
11:16Взрыв у посольства России в Кабуле – что известно
11:00Врио главы Херсонской области Елисеев: прилеты изменили настроения многих
10:53На Запорожской АЭС останутся наблюдатели МАГАТЭ – власти региона
10:51Устроивший стрельбу в Пермском университете признал в суде свою вину
10:33Сотни новых случаев: сводка по COVID-19 в Крыму
10:20У посольства России в Афганистане произошел взрыв
10:15Призовут даже беременных – Володин о воинском учете для женщин на Украине
09:43В Севастополе наращивают коечный фонд для больных COVID-19
09:24Штормовой ветер обрушится на Крым
Лента новостейМолния