https://crimea.ria.ru/20220904/vrach-obyasnil-neozhidannuyu-polzu-naturalnogo-kofe-1124373158.html

Врач объяснил неожиданную пользу натурального кофе

Врач объяснил неожиданную пользу натурального кофе - РИА Новости Крым, 04.09.2022

Врач объяснил неожиданную пользу натурального кофе

Качественный кофе в умеренных количествах полезен для здоровья, напиток не только заряжает бодростью, но даже способен снизить риски развития раковых... РИА Новости Крым, 04.09.2022

2022-09-04T08:24

2022-09-04T08:24

2022-09-04T08:24

радио "спутник в крыму"

совет эксперта

здоровье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Качественный кофе в умеренных количествах полезен для здоровья, напиток не только заряжает бодростью, но даже способен снизить риски развития раковых заболеваний. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург.По его словам, умеренным количеством можно считать до пяти чашечек кофе в день. Одна порция должна содержать порядка 60-80 мг кофеина.Гинзбург напомнил также, что этот напиток имеет бодрящий эффект и в осенние дни может стимулировать работоспособность и прибавлять жизненных сил:"У кофе есть несколько компонентов, самый известный - кофеин, имеющий прямые тонизирующие эффекты. Но есть еще ряд флавоноидов, есть церебрамин, которые обладают общим биологическим действием - гармонизация процессов в организме, противовоспалительное действие", - поясняет он.Хорошим оздоровительным средством в умеренных дозах доктор также считает какао: "На мой взгляд, этот напиток недооценен. Одну-две порции какао в день я бы рекомендовал всем. Особенно тем, кто чувствителен к кофе, например гипертоники, могут предпочесть какао", - рекомендует Гинзбург.Ранее Гинзбург научил, как похудеть во сне.

https://crimea.ria.ru/20220829/v-rossii-podorozhaet-kofe-1124334908.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет эксперта, здоровье