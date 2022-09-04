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Врач объяснил неожиданную пользу натурального кофе - РИА Новости Крым, 04.09.2022
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Врач объяснил неожиданную пользу натурального кофе
Врач объяснил неожиданную пользу натурального кофе - РИА Новости Крым, 04.09.2022
Врач объяснил неожиданную пользу натурального кофе
Качественный кофе в умеренных количествах полезен для здоровья, напиток не только заряжает бодростью, но даже способен снизить риски развития раковых... РИА Новости Крым, 04.09.2022
2022-09-04T08:24
2022-09-04T08:24
радио "спутник в крыму"
совет эксперта
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Качественный кофе в умеренных количествах полезен для здоровья, напиток не только заряжает бодростью, но даже способен снизить риски развития раковых заболеваний. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург.По его словам, умеренным количеством можно считать до пяти чашечек кофе в день. Одна порция должна содержать порядка 60-80 мг кофеина.Гинзбург напомнил также, что этот напиток имеет бодрящий эффект и в осенние дни может стимулировать работоспособность и прибавлять жизненных сил:"У кофе есть несколько компонентов, самый известный - кофеин, имеющий прямые тонизирующие эффекты. Но есть еще ряд флавоноидов, есть церебрамин, которые обладают общим биологическим действием - гармонизация процессов в организме, противовоспалительное действие", - поясняет он.Хорошим оздоровительным средством в умеренных дозах доктор также считает какао: "На мой взгляд, этот напиток недооценен. Одну-две порции какао в день я бы рекомендовал всем. Особенно тем, кто чувствителен к кофе, например гипертоники, могут предпочесть какао", - рекомендует Гинзбург.Ранее Гинзбург научил, как похудеть во сне.
https://crimea.ria.ru/20220829/v-rossii-podorozhaet-kofe-1124334908.html
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совет эксперта, здоровье
Врач объяснил неожиданную пользу натурального кофе

Доктор Гинзбург объяснил пользу натурального кофе

08:24 04.09.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКофе
Кофе - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Качественный кофе в умеренных количествах полезен для здоровья, напиток не только заряжает бодростью, но даже способен снизить риски развития раковых заболеваний. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург.

"Мы знаем серьезные исследования, когда большие группы людей сравнивались по состоянию здоровья и по очень многим направлениям: те, кто пьет его мало, умеренно и много. Оказалось, что умеренное потребление кофе помогает человеку реже болеть, в том числе онкозаболеваниями", - говорит доктор.

По его словам, умеренным количеством можно считать до пяти чашечек кофе в день. Одна порция должна содержать порядка 60-80 мг кофеина.
Гинзбург напомнил также, что этот напиток имеет бодрящий эффект и в осенние дни может стимулировать работоспособность и прибавлять жизненных сил:
"У кофе есть несколько компонентов, самый известный - кофеин, имеющий прямые тонизирующие эффекты. Но есть еще ряд флавоноидов, есть церебрамин, которые обладают общим биологическим действием - гармонизация процессов в организме, противовоспалительное действие", - поясняет он.
Хорошим оздоровительным средством в умеренных дозах доктор также считает какао: "На мой взгляд, этот напиток недооценен. Одну-две порции какао в день я бы рекомендовал всем. Особенно тем, кто чувствителен к кофе, например гипертоники, могут предпочесть какао", - рекомендует Гинзбург.
Ранее Гинзбург научил, как похудеть во сне.
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