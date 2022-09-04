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Крымские ученые научились лечить шизофрению эфирным маслом - РИА Новости Крым, 04.09.2022
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Крымские ученые научились лечить шизофрению эфирным маслом
Крымские ученые научились лечить шизофрению эфирным маслом - РИА Новости Крым, 04.09.2022
Крымские ученые научились лечить шизофрению эфирным маслом
Ученые Крымского федерального университета научились лечить шизофрению с помощью аэрофитотерапии – распыления эфирного масла шалфея мускатного, сообщает... РИА Новости Крым, 04.09.2022
2022-09-04T18:41
2022-09-04T18:41
кфу (крымский федеральный университет)
общество
наука и технологии
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Ученые Крымского федерального университета научились лечить шизофрению с помощью аэрофитотерапии – распыления эфирного масла шалфея мускатного, сообщает пресс-служба КФУ им. Вернадского.По данным пресс-службы, уникальный метод позволяет реабилитировать пациентов с расстройством психики и предупреждать рецидивы. Он уже запатентован. Быстрый седативный и антидепрессивный эффект достигается за счет комбинации современных психотропных средств, дыхательной гимнастики, музотерапии и распыления аэрозоля эфирного масла шалфея крымского производства. Отмечается, что имеет свойства активировать центральную нервную систему, улучшать концентрацию внимания, продуктивность памяти и пробуждать творческую активность: это одно из самых сильных расслабляющих ароматерапевтических средств."Мы обследовали 34 пациента с параноидной формой шизофрении, которые наряду с психофармакотерапией проходили реабилитацию с помощью аэрофитотерапии в течение двух недель. Контрольную группу составили 30 пациентов с той же формой шизофрении, лечение которых проводилось по традиционному протоколу. У пациентов, при лечении которых применялась аэрофитотерапия, оказалось более выражено повышение уровня умственной работоспособности и усилился эффект восстановительного лечения по сравнению с контрольной группой", – цитирует пресс-служба профессора кафедры медицинской реабилитации, спортивной медицины и адаптивной физической культуры Медицинской академии КФУ Юрия Бобрика.Сеанс аэрофитотерапии длится 30 минут, через два часа после утреннего приема препаратов. Курс реабилитации включает 14 ежедневных занятий. Положительный эффект применения нового метода подтвержден результатами клинических наблюдений и лабораторных исследований.Ранее доцент кафедры психиатрии Медакадемии им. Георгиевского КФУ им. Вернадского Андрей Убейконь предупредил об опасности омикрона для нервной системы: нервные и психические расстройства могут быть даже после легких форм болезни, но такое случается реже.
https://crimea.ria.ru/20211102/izolyatsiya-gryaznye-ruki-i-esche-koe-chto-kak-raspoznat-shizofrenika-1121308361.html
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кфу (крымский федеральный университет), общество, наука и технологии, здоровье
Крымские ученые научились лечить шизофрению эфирным маслом

Ученые КФУ нашли эффективный метод реабилитации больных шизофренией

18:41 04.09.2022
 
© Фото: pixabay.comВрач
Врач
© Фото: pixabay.com
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Ученые Крымского федерального университета научились лечить шизофрению с помощью аэрофитотерапии – распыления эфирного масла шалфея мускатного, сообщает пресс-служба КФУ им. Вернадского.
По данным пресс-службы, уникальный метод позволяет реабилитировать пациентов с расстройством психики и предупреждать рецидивы. Он уже запатентован. Быстрый седативный и антидепрессивный эффект достигается за счет комбинации современных психотропных средств, дыхательной гимнастики, музотерапии и распыления аэрозоля эфирного масла шалфея крымского производства.
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"Мы обследовали 34 пациента с параноидной формой шизофрении, которые наряду с психофармакотерапией проходили реабилитацию с помощью аэрофитотерапии в течение двух недель. Контрольную группу составили 30 пациентов с той же формой шизофрении, лечение которых проводилось по традиционному протоколу. У пациентов, при лечении которых применялась аэрофитотерапия, оказалось более выражено повышение уровня умственной работоспособности и усилился эффект восстановительного лечения по сравнению с контрольной группой", – цитирует пресс-служба профессора кафедры медицинской реабилитации, спортивной медицины и адаптивной физической культуры Медицинской академии КФУ Юрия Бобрика.
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Сеанс аэрофитотерапии длится 30 минут, через два часа после утреннего приема препаратов. Курс реабилитации включает 14 ежедневных занятий. Положительный эффект применения нового метода подтвержден результатами клинических наблюдений и лабораторных исследований.
Ранее доцент кафедры психиатрии Медакадемии им. Георгиевского КФУ им. Вернадского Андрей Убейконь предупредил об опасности омикрона для нервной системы: нервные и психические расстройства могут быть даже после легких форм болезни, но такое случается реже.
 
КФУ (Крымский федеральный университет)ОбществоНаука и технологииЗдоровье
 
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