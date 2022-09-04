https://crimea.ria.ru/20220904/kiev-khotel-provezti-svoikh-zhurnalistov-na-zaes-v-den-vysadki-desanta-1124398696.html

Киев хотел провезти "своих" журналистов на ЗАЭС в день высадки десанта

Киев хотел провезти "своих" журналистов на ЗАЭС в день высадки десанта - РИА Новости Крым, 04.09.2022

Киев хотел провезти "своих" журналистов на ЗАЭС в день высадки десанта

Киевский режим хотел показать на весь мир переход ЗАЭС под контроль Киева, поэтому в день высадки десанта на станцию к кортежу МАГАТЭ были присоединены... РИА Новости Крым, 04.09.2022

2022-09-04T16:29

2022-09-04T16:29

2022-09-04T16:29

специальная военная операция рф на украине

запорожская область

министерство обороны рф

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Киевский режим хотел показать на весь мир переход ЗАЭС под контроль Киева, поэтому в день высадки десанта на станцию к кортежу МАГАТЭ были присоединены автомобили со специально подготовленными журналистами, сообщает Минобороны РФ.1 сентября украинские войска двумя диверсионными группами численностью до 60 человек на семи лодках высадились на побережье Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее Запорожской АЭС и предприняли попытку захвата электростанции. Попытку подавили ВС РФ.Отмечается, что по сценарию работы миссии, документально согласованному Секретариатом МАГАТЭ и Департаментом охраны и безопасности ООН, пропуск на подконтрольную российской стороне территорию Запорожской области должен был осуществляться строго на основании списков, ранее представленных в Минобороны России."Никаких представителей украинских или иных СМИ, которые должны были сопровождать 1 сентября кортеж экспертов МАГАТЭ с подконтрольной киевскому режиму территории на Запорожскую АЭС, в согласованных списках миссии нет. С учетом данного факта, в целях исполнения протокола безопасности работы миссии, все посторонние лица при попытке пересечь линию разграничения вместе с кортежем МАГАТЭ останавливались и не пропускались", - уточнили в МО РФ.Ранее сообщалось о повторной попытке ВСУ совершить захват ЗАЭС, несмотря на присутствие представителей МАГАТЭ . Вечером 2 сентября две группы катеров и моторных лодок с десантом свыше 250 человек из числа сил специальных операций и иностранных наемников пытались высадиться на побережье Каховского водохранилища в районе Энергодара и Днепропрудного. ВКС России нанесли по десанту удары четырьмя Су-30 и двумя вертолетами Ка-52, в результате уничтожено 20 катеров и лодок. Остальные развернулись и ушли в обратном направлении.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.

https://crimea.ria.ru/20220901/podrobnosti-vysadki-ukrainskogo-desanta-v-energodare--minoborony-1124364685.html

https://crimea.ria.ru/20220903/minoborony-vsu-2-sentyabrya-popytalis-zakhvatit-zaporozhskuyu-aes-1124391943.html

https://crimea.ria.ru/20220902/pochemu-vsu-provalili-operatsiyu-po-zakhvatu-zaporozhskoy-aes--analitik-1124380363.html

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, запорожская область, министерство обороны рф, новости