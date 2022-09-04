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Киев хотел провезти "своих" журналистов на ЗАЭС в день высадки десанта - РИА Новости Крым, 04.09.2022
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Киев хотел провезти "своих" журналистов на ЗАЭС в день высадки десанта
Киев хотел провезти "своих" журналистов на ЗАЭС в день высадки десанта - РИА Новости Крым, 04.09.2022
Киев хотел провезти "своих" журналистов на ЗАЭС в день высадки десанта
Киевский режим хотел показать на весь мир переход ЗАЭС под контроль Киева, поэтому в день высадки десанта на станцию к кортежу МАГАТЭ были присоединены... РИА Новости Крым, 04.09.2022
2022-09-04T16:29
2022-09-04T16:29
специальная военная операция рф на украине
запорожская область
министерство обороны рф
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Киевский режим хотел показать на весь мир переход ЗАЭС под контроль Киева, поэтому в день высадки десанта на станцию к кортежу МАГАТЭ были присоединены автомобили со специально подготовленными журналистами, сообщает Минобороны РФ.1 сентября украинские войска двумя диверсионными группами численностью до 60 человек на семи лодках высадились на побережье Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее Запорожской АЭС и предприняли попытку захвата электростанции. Попытку подавили ВС РФ.Отмечается, что по сценарию работы миссии, документально согласованному Секретариатом МАГАТЭ и Департаментом охраны и безопасности ООН, пропуск на подконтрольную российской стороне территорию Запорожской области должен был осуществляться строго на основании списков, ранее представленных в Минобороны России."Никаких представителей украинских или иных СМИ, которые должны были сопровождать 1 сентября кортеж экспертов МАГАТЭ с подконтрольной киевскому режиму территории на Запорожскую АЭС, в согласованных списках миссии нет. С учетом данного факта, в целях исполнения протокола безопасности работы миссии, все посторонние лица при попытке пересечь линию разграничения вместе с кортежем МАГАТЭ останавливались и не пропускались", - уточнили в МО РФ.Ранее сообщалось о повторной попытке ВСУ совершить захват ЗАЭС, несмотря на присутствие представителей МАГАТЭ . Вечером 2 сентября две группы катеров и моторных лодок с десантом свыше 250 человек из числа сил специальных операций и иностранных наемников пытались высадиться на побережье Каховского водохранилища в районе Энергодара и Днепропрудного. ВКС России нанесли по десанту удары четырьмя Су-30 и двумя вертолетами Ка-52, в результате уничтожено 20 катеров и лодок. Остальные развернулись и ушли в обратном направлении.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
https://crimea.ria.ru/20220901/podrobnosti-vysadki-ukrainskogo-desanta-v-energodare--minoborony-1124364685.html
https://crimea.ria.ru/20220903/minoborony-vsu-2-sentyabrya-popytalis-zakhvatit-zaporozhskuyu-aes-1124391943.html
https://crimea.ria.ru/20220902/pochemu-vsu-provalili-operatsiyu-po-zakhvatu-zaporozhskoy-aes--analitik-1124380363.html
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специальная военная операция рф на украине, запорожская область, министерство обороны рф, новости
Киев хотел провезти "своих" журналистов на ЗАЭС в день высадки десанта

МО РФ рассказало о попытке Киева привлечь к провокации на ЗАЭС "специальных" журналистов

16:29 04.09.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМиссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС
Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Киевский режим хотел показать на весь мир переход ЗАЭС под контроль Киева, поэтому в день высадки десанта на станцию к кортежу МАГАТЭ были присоединены автомобили со специально подготовленными журналистами, сообщает Минобороны РФ.
1 сентября украинские войска двумя диверсионными группами численностью до 60 человек на семи лодках высадились на побережье Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее Запорожской АЭС и предприняли попытку захвата электростанции. Попытку подавили ВС РФ.
Президент Украины П. Порошенко посетил тактические учения десантно-штурмовых войск в Житомирской области
1 сентября, 09:24
Подробности высадки украинского десанта в Энергодаре — Минобороны
"В ходе подготовки киевским режимом и его западными спонсорами операции по захвату 1 сентября Запорожской атомной электростанции, сообщить в присутствии миссии МАГАТЭ мировому сообществу о переходе станции под контроль Киева должны были специально отобранные и подготовленные "представители СМИ" из Украины, США и Великобритании", - сказано в сообщении.
Отмечается, что по сценарию работы миссии, документально согласованному Секретариатом МАГАТЭ и Департаментом охраны и безопасности ООН, пропуск на подконтрольную российской стороне территорию Запорожской области должен был осуществляться строго на основании списков, ранее представленных в Минобороны России.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
Вчера, 13:49
ВСУ попытались захватить Запорожскую АЭС
"Никаких представителей украинских или иных СМИ, которые должны были сопровождать 1 сентября кортеж экспертов МАГАТЭ с подконтрольной киевскому режиму территории на Запорожскую АЭС, в согласованных списках миссии нет. С учетом данного факта, в целях исполнения протокола безопасности работы миссии, все посторонние лица при попытке пересечь линию разграничения вместе с кортежем МАГАТЭ останавливались и не пропускались", - уточнили в МО РФ.
Однако, по просьбе Секретариата МАГАТЭ, для освещения работы миссии на Запорожской АЭС, российской стороной был обеспечен приезд более 60 представителей СМИ из Франции, США, Китая, Дании, Японии, Германии, Турции, Катара, ОАЭ, Южной Кореи, Вьетнама и других стран. Все эти журналисты стали очевидцами неудавшейся попытки штурма Запорожской АЭС украинскими диверсантами и, укрывшись в бомбоубежище, лично наблюдали массированный артиллерийский обстрел артиллерией ВСУ территории атомной станции и жилых кварталов Энергодара.
Ранее сообщалось о повторной попытке ВСУ совершить захват ЗАЭС, несмотря на присутствие представителей МАГАТЭ . Вечером 2 сентября две группы катеров и моторных лодок с десантом свыше 250 человек из числа сил специальных операций и иностранных наемников пытались высадиться на побережье Каховского водохранилища в районе Энергодара и Днепропрудного. ВКС России нанесли по десанту удары четырьмя Су-30 и двумя вертолетами Ка-52, в результате уничтожено 20 катеров и лодок. Остальные развернулись и ушли в обратном направлении.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
2 сентября, 14:26Радио "Спутник в Крыму"
Почему ВСУ провалили операцию по захвату Запорожской АЭС – аналитик
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
 
Специальная военная операция РФ на УкраинеЗапорожская областьМинистерство обороны РФНовости
 
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