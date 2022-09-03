https://crimea.ria.ru/20220903/uspet-vse-kak-ne-zashitsya-na-rabote-i-doma---sovety-zhenschinam-1124385775.html

Успеть все: как "не зашиться" на работе и дома - советы женщинам

Успеть все: как "не зашиться" на работе и дома - советы женщинам - РИА Новости Крым, 03.09.2022

Успеть все: как "не зашиться" на работе и дома - советы женщинам

Современный темп жизни, стремление успеть "по всем фронтам" и при этом отлично выглядеть могут негативно отразиться на здоровье женщины и в итоге снизить... РИА Новости Крым, 03.09.2022

2022-09-03T19:21

2022-09-03T19:21

2022-09-03T19:21

совет эксперта

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111820/85/1118208584_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_dbf85efe5b81e8f8e3f7272fc15f81fe.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА новости Крым. Современный темп жизни, стремление успеть "по всем фронтам" и при этом отлично выглядеть могут негативно отразиться на здоровье женщины и в итоге снизить эффективность и на работе, и дома. Как справиться со всеми задачами, "Общественной службе новостей" рассказал клинический психолог Юрий Грязев.Самое главное, по его словам, правильно расставлять приоритеты. Женщина, четко определившая для себя степень важности каждой составляющей ее жизни, способна грамотно спланировать свой график.Второй совет: при планировании дня оставлять зазор запасного времени, чтобы не выбиться из графика в случае непредвиденных обстоятельств и еще с одной целью - "не бежать галопом", сохраняя спокойствие и уверенность в том, что на выполнение задач время есть.В третьих, психолог рекомендует растить внутри себя "стержень" - характер помогает проявлять стойкость.Кроме того, психолог советует выделять 45 минут в день лично для себя, когда можно ничего не делать и ни о чем не думать - это позволит восполнить энергию.И последний совет: не нужно винить себя в дефиците общения с ребенком и пытаться компенсировать этот дефицит, посвящая каждую свободную минуту общению с ним. Лучше сделать упор не на количество, а на качество: важно понять, какой досуг нравится вашим детям и проводить его так, чтобы это приносило взаимное удовольствие всем участникам процесса.Ранее психолог Чики Дэвис научил женщин приобретать уверенность в себе.

https://crimea.ria.ru/20220512/ot-kakikh-zhenschin-ubegayut-muzhchiny--psikholog-1123203188.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет эксперта, общество