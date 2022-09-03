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Успеть все: как "не зашиться" на работе и дома - советы женщинам - РИА Новости Крым, 03.09.2022
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Успеть все: как "не зашиться" на работе и дома - советы женщинам
Успеть все: как "не зашиться" на работе и дома - советы женщинам - РИА Новости Крым, 03.09.2022
Успеть все: как "не зашиться" на работе и дома - советы женщинам
Современный темп жизни, стремление успеть "по всем фронтам" и при этом отлично выглядеть могут негативно отразиться на здоровье женщины и в итоге снизить... РИА Новости Крым, 03.09.2022
2022-09-03T19:21
2022-09-03T19:21
совет эксперта
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА новости Крым. Современный темп жизни, стремление успеть "по всем фронтам" и при этом отлично выглядеть могут негативно отразиться на здоровье женщины и в итоге снизить эффективность и на работе, и дома. Как справиться со всеми задачами, "Общественной службе новостей" рассказал клинический психолог Юрий Грязев.Самое главное, по его словам, правильно расставлять приоритеты. Женщина, четко определившая для себя степень важности каждой составляющей ее жизни, способна грамотно спланировать свой график.Второй совет: при планировании дня оставлять зазор запасного времени, чтобы не выбиться из графика в случае непредвиденных обстоятельств и еще с одной целью - "не бежать галопом", сохраняя спокойствие и уверенность в том, что на выполнение задач время есть.В третьих, психолог рекомендует растить внутри себя "стержень" - характер помогает проявлять стойкость.Кроме того, психолог советует выделять 45 минут в день лично для себя, когда можно ничего не делать и ни о чем не думать - это позволит восполнить энергию.И последний совет: не нужно винить себя в дефиците общения с ребенком и пытаться компенсировать этот дефицит, посвящая каждую свободную минуту общению с ним. Лучше сделать упор не на количество, а на качество: важно понять, какой досуг нравится вашим детям и проводить его так, чтобы это приносило взаимное удовольствие всем участникам процесса.Ранее психолог Чики Дэвис научил женщин приобретать уверенность в себе.
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РИА Новости Крым
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совет эксперта, общество
Успеть все: как "не зашиться" на работе и дома - советы женщинам

Психолог научил работающих женщин все успевать

19:21 03.09.2022
 
© Depositphotos LacheevЖенщина убирает квартиру
Женщина убирает квартиру - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© Depositphotos Lacheev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА новости Крым. Современный темп жизни, стремление успеть "по всем фронтам" и при этом отлично выглядеть могут негативно отразиться на здоровье женщины и в итоге снизить эффективность и на работе, и дома. Как справиться со всеми задачами, "Общественной службе новостей" рассказал клинический психолог Юрий Грязев.
Самое главное, по его словам, правильно расставлять приоритеты. Женщина, четко определившая для себя степень важности каждой составляющей ее жизни, способна грамотно спланировать свой график.
Второй совет: при планировании дня оставлять зазор запасного времени, чтобы не выбиться из графика в случае непредвиденных обстоятельств и еще с одной целью - "не бежать галопом", сохраняя спокойствие и уверенность в том, что на выполнение задач время есть.
В третьих, психолог рекомендует растить внутри себя "стержень" - характер помогает проявлять стойкость.
Четвертое важное правило: не стремиться соответствовать общепринятым стандартам - идеальных людей не бывает. Пятое - научиться делегировать задачи. Например, дома необходимо распределить обязанности между мужем и детьми, а не одной выполнять всю домашнюю работу.
Кроме того, психолог советует выделять 45 минут в день лично для себя, когда можно ничего не делать и ни о чем не думать - это позволит восполнить энергию.
И последний совет: не нужно винить себя в дефиците общения с ребенком и пытаться компенсировать этот дефицит, посвящая каждую свободную минуту общению с ним. Лучше сделать упор не на количество, а на качество: важно понять, какой досуг нравится вашим детям и проводить его так, чтобы это приносило взаимное удовольствие всем участникам процесса.
Ранее психолог Чики Дэвис научил женщин приобретать уверенность в себе.
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