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"Самая обаятельная и привлекательная": как стать увереннее - РИА Новости Крым, 25.08.2022
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"Самая обаятельная и привлекательная": как стать увереннее
"Самая обаятельная и привлекательная": как стать увереннее - РИА Новости Крым, 25.08.2022
"Самая обаятельная и привлекательная": как стать увереннее
Чтобы приобрети уверенность в себе нужно определить свои достоинства, советует психолог Чики Дэвис в статье для Psychology Today. РИА Новости Крым, 25.08.2022
2022-08-25T07:49
2022-08-25T07:49
психология
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Чтобы приобрети уверенность в себе нужно определить свои достоинства, советует психолог Чики Дэвис в статье для Psychology Today.По словам Дэвис, стать увереннее можно, если заменять некоторые негативные внутренние формулировки позитивными. Например, мысли "я недостойна" нужно противопоставить "достойна не меньше остальных".Также специалист советует проявлять сострадание и сочувствие по отношению к себе и стараться оптимистично оценивать перспективы. Для этого следует чаще фантазировать о будущем, в котором вы уже достигли успеха.Ранее психолог Сергей Ланг назвал способ изменить свою жизнь и стать счастливым: чтобы изменить свою жизнь к лучшему, нужно научиться себя хвалить.
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психология, общество
"Самая обаятельная и привлекательная": как стать увереннее

Психолог Чики Дэвис советует определять свои достоинства

07:49 25.08.2022
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЖенщина за рулем. Архивное фото
Женщина за рулем. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Чтобы приобрети уверенность в себе нужно определить свои достоинства, советует психолог Чики Дэвис в статье для Psychology Today.
"Например вы можете сказать себе: "Я добрая, умная, целеустремленная", и так далее", — советует психолог практику, похожую на приемы аутотренинга из известного советского кинофильма.
По словам Дэвис, стать увереннее можно, если заменять некоторые негативные внутренние формулировки позитивными. Например, мысли "я недостойна" нужно противопоставить "достойна не меньше остальных".
Также специалист советует проявлять сострадание и сочувствие по отношению к себе и стараться оптимистично оценивать перспективы. Для этого следует чаще фантазировать о будущем, в котором вы уже достигли успеха.
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