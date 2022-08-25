https://crimea.ria.ru/20220825/samaya-obayatelnaya-i-privlekatelnaya-kak-stat-uverennee-1124280531.html

"Самая обаятельная и привлекательная": как стать увереннее

"Самая обаятельная и привлекательная": как стать увереннее - РИА Новости Крым, 25.08.2022

"Самая обаятельная и привлекательная": как стать увереннее

Чтобы приобрети уверенность в себе нужно определить свои достоинства, советует психолог Чики Дэвис в статье для Psychology Today. РИА Новости Крым, 25.08.2022

2022-08-25T07:49

2022-08-25T07:49

2022-08-25T07:49

психология

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Чтобы приобрети уверенность в себе нужно определить свои достоинства, советует психолог Чики Дэвис в статье для Psychology Today.По словам Дэвис, стать увереннее можно, если заменять некоторые негативные внутренние формулировки позитивными. Например, мысли "я недостойна" нужно противопоставить "достойна не меньше остальных".Также специалист советует проявлять сострадание и сочувствие по отношению к себе и стараться оптимистично оценивать перспективы. Для этого следует чаще фантазировать о будущем, в котором вы уже достигли успеха.Ранее психолог Сергей Ланг назвал способ изменить свою жизнь и стать счастливым: чтобы изменить свою жизнь к лучшему, нужно научиться себя хвалить.

https://crimea.ria.ru/20220814/kogda-rabota-mozhet-dovesti-do-bolezni--psikholog-1124161957.html

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психология, общество