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Севастополь: красивый маршрут и способ сэкономить на морской прогулке
Севастополь: красивый маршрут и способ сэкономить на морской прогулке - РИА Новости Крым, 03.09.2022
Севастополь: красивый маршрут и способ сэкономить на морской прогулке
Крым может быть разным: спокойным и умиротворенным, как тихое утро в горах, или взбалмошным и ярким, как ночная набережная Ялты. А еще он может быть... РИА Новости Крым, 03.09.2022
2022-09-03T19:28
2022-09-03T19:28
2022-09-03T19:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. Крым может быть разным: спокойным и умиротворенным, как тихое утро в горах, или взбалмошным и ярким, как ночная набережная Ялты. А еще он может быть хладнокровным и завораживающим своей уверенностью, как город-герой Севастополь. Корреспонденты РИА Новости Крым показывают, что можно посмотреть по пути в Севастополь и как сэкономить на катере и насладиться видами набережной с воды.На авто по Крыму: видео-советы туристам от Феодосии до Алушты >>Первая часть нашего видеоблога касалась тех, кто пересекает Крымский мост на собственном автомобиле. А последующие советы в формате видеосюжетов подойдут как первым, так и тем, кто пользуется каршерингом.Мы не только хвалим Крым, но и знаем, как не попасться на нечестные уловки тружеников тяжелой курортной промышленности.На авто по Крыму: видео-советы туристам от Алушты до Байдарского перевала >>В выпуске для тех, кого интересует Западный Крым – дорога на самый запад: от Евпатории до нереального, удивительного, дикого Тарханкута.
https://crimea.ria.ru/20220802/dikiy-zapad-video-sovety-avtoturistam-ot-evpatorii-do-chernomorskogo-1124022376.html
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Севастополь: красивый маршрут и способ сэкономить на морской прогулке
Севастополь: красивый маршрут и способ сэкономить на морской прогулке
2022-09-03T19:28
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РИА Новости Крым
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Севастополь: красивый маршрут и способ сэкономить на морской прогулке
Посмотреть на Севастополь с воды и побывать в горном монастыре — путешествие по Крыму