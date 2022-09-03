https://crimea.ria.ru/20220903/sevastopol-krasivyy-marshrut-i-sposob-sekonomit-na-morskoy-progulke-1124394861.html

Севастополь: красивый маршрут и способ сэкономить на морской прогулке

Севастополь: красивый маршрут и способ сэкономить на морской прогулке - РИА Новости Крым, 03.09.2022

Севастополь: красивый маршрут и способ сэкономить на морской прогулке

Крым может быть разным: спокойным и умиротворенным, как тихое утро в горах, или взбалмошным и ярким, как ночная набережная Ялты. А еще он может быть... РИА Новости Крым, 03.09.2022

2022-09-03T19:28

2022-09-03T19:28

2022-09-03T19:28

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туризм в крыму

севастополь

бахчисарай

видео

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. Крым может быть разным: спокойным и умиротворенным, как тихое утро в горах, или взбалмошным и ярким, как ночная набережная Ялты. А еще он может быть хладнокровным и завораживающим своей уверенностью, как город-герой Севастополь. Корреспонденты РИА Новости Крым показывают, что можно посмотреть по пути в Севастополь и как сэкономить на катере и насладиться видами набережной с воды.На авто по Крыму: видео-советы туристам от Феодосии до Алушты >>Первая часть нашего видеоблога касалась тех, кто пересекает Крымский мост на собственном автомобиле. А последующие советы в формате видеосюжетов подойдут как первым, так и тем, кто пользуется каршерингом.Мы не только хвалим Крым, но и знаем, как не попасться на нечестные уловки тружеников тяжелой курортной промышленности.На авто по Крыму: видео-советы туристам от Алушты до Байдарского перевала >>В выпуске для тех, кого интересует Западный Крым – дорога на самый запад: от Евпатории до нереального, удивительного, дикого Тарханкута.

https://crimea.ria.ru/20220802/dikiy-zapad-video-sovety-avtoturistam-ot-evpatorii-do-chernomorskogo-1124022376.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Севастополь: красивый маршрут и способ сэкономить на морской прогулке Севастополь: красивый маршрут и способ сэкономить на морской прогулке 2022-09-03T19:28 true PT7M08S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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