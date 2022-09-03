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Оперштаб сообщил о резком росте числа заболевших COVID-19 - РИА Новости Крым, 03.09.2022
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Оперштаб сообщил о резком росте числа заболевших COVID-19
Оперштаб сообщил о резком росте числа заболевших COVID-19 - РИА Новости Крым, 03.09.2022
Оперштаб сообщил о резком росте числа заболевших COVID-19
За сутки в России выявлено 51 699 новых случаев коронавирусной инфекции, это более чем на 700 больше показателя прошлого дня. Об этом сообщил оперштаб по борьбе РИА Новости Крым, 03.09.2022
2022-09-03T12:11
2022-09-03T12:11
распространение коронавируса в рф
здравоохранение в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. За сутки в России выявлено 51 699 новых случаев коронавирусной инфекции, это более чем на 700 больше показателя прошлого дня. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с распространением ковида.Госпитализировано в медучреждения страны 3 849 человек, что превышает показатель прошлого дня на 3,3%."Увеличение числа госпитализаций отмечено в 42 регионах, снижение произошло в 37 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в шести субъектах РФ", - добавили в оперштабе.Рост числа заболевших продолжается в Крыму и Севастополе, за минувшие сутки в обоих субъектах выявили в общей сложности 777 случаев COVID-19, умерли три человека.
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распространение коронавируса в рф, здравоохранение в россии
Оперштаб сообщил о резком росте числа заболевших COVID-19

Оперштаб сообщил о резком росте заболевших COVID-19 за сутки

12:11 03.09.2022
 
Коронавирус
Коронавирус
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. За сутки в России выявлено 51 699 новых случаев коронавирусной инфекции, это более чем на 700 больше показателя прошлого дня. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с распространением ковида.
"Выздоровело за сутки 38 380 человек. Выявлено 51 699 новых случаев. Умерло еще 92 человека", - говорится в сообщении.
Госпитализировано в медучреждения страны 3 849 человек, что превышает показатель прошлого дня на 3,3%.
"Увеличение числа госпитализаций отмечено в 42 регионах, снижение произошло в 37 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в шести субъектах РФ", - добавили в оперштабе.
Рост числа заболевших продолжается в Крыму и Севастополе, за минувшие сутки в обоих субъектах выявили в общей сложности 777 случаев COVID-19, умерли три человека.
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