https://crimea.ria.ru/20220903/v-krymu-i-sevastopole-vyyavili-777-sluchaev-covid-19-1124390022.html
В Крыму и Севастополе выявили 777 случаев COVID-19
В Крыму и Севастополе выявили 777 случаев COVID-19 - РИА Новости Крым, 03.09.2022
В Крыму и Севастополе выявили 777 случаев COVID-19
На территории Республики Крым зарегистрировано 527 случаев коронавирусной инфекции, всего выявлено 196 178 положительных на COVID-19. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 03.09.2022
2022-09-03T10:37
2022-09-03T10:37
2022-09-03T10:37
коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
крым
здравоохранение в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 527 случаев коронавирусной инфекции, всего выявлено 196 178 положительных на COVID-19. Об этом сообщает региональный минздрав.Про данным минздрава, скончались еще два человека. Таким образом, количество жертв пандемии достигло 5365.В Севастополе выявлено 250 новых случаев заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 83 лет."За последние сутки в ковидные стационары госпитализированы 22 человека, выписаны 29. На данный момент в больницах находится 148 пациентов, из них 124 - с подтвержденным COVID-19", - отметили в региональном правительстве.Всего в горбольницах развернуты 164 койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. По данным Роспотребнадзора, за весь период пандемии в Севастополе заболели ковидом 90 339 человек, выздоровели 85 892.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, крым, здравоохранение в крыму и севастополе
В Крыму и Севастополе выявили 777 случаев COVID-19
В Крыму и Севастополе выявили 777 случаев COVID-19, умерли три человека
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 527 случаев коронавирусной инфекции, всего выявлено 196 178 положительных на COVID-19. Об этом сообщает региональный минздрав.
"За истекшие сутки госпитализировано 45 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 60 804 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 491 человек, за весь период – 186 438", - говорится в сообщении.
Про данным минздрава, скончались еще два человека. Таким образом, количество жертв пандемии достигло 5365.
В Севастополе выявлено 250 новых случаев заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 83 лет.
"За последние сутки в ковидные стационары госпитализированы 22 человека, выписаны 29. На данный момент в больницах находится 148 пациентов, из них 124 - с подтвержденным COVID-19", - отметили в региональном правительстве.
Всего в горбольницах развернуты 164 койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. По данным Роспотребнадзора, за весь период пандемии в Севастополе заболели ковидом 90 339 человек, выздоровели 85 892.