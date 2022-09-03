https://crimea.ria.ru/20220903/v-krymu-i-sevastopole-vyyavili-777-sluchaev-covid-19-1124390022.html

В Крыму и Севастополе выявили 777 случаев COVID-19

В Крыму и Севастополе выявили 777 случаев COVID-19 - РИА Новости Крым, 03.09.2022

В Крыму и Севастополе выявили 777 случаев COVID-19

На территории Республики Крым зарегистрировано 527 случаев коронавирусной инфекции, всего выявлено 196 178 положительных на COVID-19. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 03.09.2022

2022-09-03T10:37

2022-09-03T10:37

2022-09-03T10:37

коронавирус в крыму

распространение коронавируса в рф

крым

здравоохранение в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 527 случаев коронавирусной инфекции, всего выявлено 196 178 положительных на COVID-19. Об этом сообщает региональный минздрав.Про данным минздрава, скончались еще два человека. Таким образом, количество жертв пандемии достигло 5365.В Севастополе выявлено 250 новых случаев заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 83 лет."За последние сутки в ковидные стационары госпитализированы 22 человека, выписаны 29. На данный момент в больницах находится 148 пациентов, из них 124 - с подтвержденным COVID-19", - отметили в региональном правительстве.Всего в горбольницах развернуты 164 койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. По данным Роспотребнадзора, за весь период пандемии в Севастополе заболели ковидом 90 339 человек, выздоровели 85 892.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, крым, здравоохранение в крыму и севастополе