https://crimea.ria.ru/20220903/kiev-zaprosil-bayraktary-s-ustroystvom-raspyleniya-khimikatov-1124393364.html
Киев запросил "Байрактары" с устройством распыления химикатов
Киев запросил "Байрактары" с устройством распыления химикатов - РИА Новости Крым, 03.09.2022
Киев запросил "Байрактары" с устройством распыления химикатов
Киев попросил турецкого производителя оснастить устройством для распыления химических веществ беспилотники "Байрактар" это представляет угрозу для России. Об... РИА Новости Крым, 03.09.2022
2022-09-03T17:03
2022-09-03T17:03
2022-09-03T17:04
украина
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Киев попросил турецкого производителя оснастить устройством для распыления химических веществ беспилотники "Байрактар" это представляет угрозу для России. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов.В Минобороны выразили обеспокоенность по поводу заинтересованности Украины в таких БПЛА. По словам Кириллова, эти "Байрактары" обладают дальностью полета до 300 километров, что создает угрозу для российских территорий."При дальности полета БПЛА до 300 км и снаряжении емкостей биологическими рецептурами создается реальная угроза крупномасштабного применения биологического оружия на территории Российской Федерации", - подчеркнул он.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.
https://crimea.ria.ru/20220903/raketnyy-udar-vsu-po-zhilomu-kvartalu-khersona--chto-izvestno-1124393254.html
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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украина, всу (вооруженные силы украины)
Киев запросил "Байрактары" с устройством распыления химикатов
Минобороны: Киев запросил "Байрактары" с устройством распыления, они угрожают России
17:03 03.09.2022 (обновлено: 17:04 03.09.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Киев попросил турецкого производителя оснастить устройством для распыления химических веществ беспилотники "Байрактар" это представляет угрозу для России. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"В нашем распоряжении имеется подтверждение о запросе Украины в адрес турецкого производителя беспилотных летательных аппаратов "Байрактар" от 15 декабря 2021 года о возможности оснащения данного БПЛА системами и механизмами распыления аэрозолей емкостью свыше 20 литров", — уточнил он.
В Минобороны выразили обеспокоенность по поводу заинтересованности Украины в таких БПЛА. По словам Кириллова, эти "Байрактары" обладают дальностью полета до 300 километров, что создает угрозу для российских территорий.
"При дальности полета БПЛА до 300 км и снаряжении емкостей биологическими рецептурами создается реальная угроза крупномасштабного применения биологического оружия на территории Российской Федерации", - подчеркнул он.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.