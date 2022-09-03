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Германия не резиновая: мест для беженцев с Украины больше нет - РИА Новости Крым, 03.09.2022
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Германия не резиновая: мест для беженцев с Украины больше нет
Германия не резиновая: мест для беженцев с Украины больше нет - РИА Новости Крым, 03.09.2022
Германия не резиновая: мест для беженцев с Украины больше нет
В 12 из 16 федеральных земель Германии больше нет мест для украинских беженцев, сообщает RT со ссылкой на издание RND. РИА Новости Крым, 03.09.2022
2022-09-03T16:02
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германия
украина
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. В 12 из 16 федеральных земель Германии больше нет мест для украинских беженцев, сообщает RT со ссылкой на издание RND.По данным представителя Министерства внутренних дел ФРГ, за полгода с Украины в Германию приехали около 980 тысяч человек. И это рискует обернуться новым миграционным кризисом.В Баварии же констатировали, что пункты приема беженцев у них уже переполнены - сейчас там уже 103%.Ранее СМИ сообщили, что около 18 тыс. украинцев могут оказаться в центрах для размещения беженцев в Шотландии, поскольку местные жители отказываются участвовать в программе "Дома для Украины".
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60
германия, украина, общество
Германия не резиновая: мест для беженцев с Украины больше нет

RND: в 12 из 16 федеральных земель Германии больше нет мест для беженцев с Украины

16:02 03.09.2022
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНациональный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. В 12 из 16 федеральных земель Германии больше нет мест для украинских беженцев, сообщает RT со ссылкой на издание RND.
По данным представителя Министерства внутренних дел ФРГ, за полгода с Украины в Германию приехали около 980 тысяч человек. И это рискует обернуться новым миграционным кризисом.
"У нас уже больше беженцев, чем во время миграционного кризиса 2015 года. Население должно быть готово к тому, что мы снова окажемся в трудной ситуации", — цитирует издание премьер-министра земли Баден-Вюртемберг Винфрида Кречмана.
В Баварии же констатировали, что пункты приема беженцев у них уже переполнены - сейчас там уже 103%.
Ранее СМИ сообщили, что около 18 тыс. украинцев могут оказаться в центрах для размещения беженцев в Шотландии, поскольку местные жители отказываются участвовать в программе "Дома для Украины".
 
ГерманияУкраинаОбщество
 
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16:02Германия не резиновая: мест для беженцев с Украины больше нет
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