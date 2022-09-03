https://crimea.ria.ru/20220903/germaniya-ne-rezinovaya-mest-dlya-bezhentsev-s-ukrainy-bolshe-net-1124392762.html

Германия не резиновая: мест для беженцев с Украины больше нет

Германия не резиновая: мест для беженцев с Украины больше нет - РИА Новости Крым, 03.09.2022

Германия не резиновая: мест для беженцев с Украины больше нет

В 12 из 16 федеральных земель Германии больше нет мест для украинских беженцев, сообщает RT со ссылкой на издание RND. РИА Новости Крым, 03.09.2022

2022-09-03T16:02

2022-09-03T16:02

2022-09-03T16:02

германия

украина

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. В 12 из 16 федеральных земель Германии больше нет мест для украинских беженцев, сообщает RT со ссылкой на издание RND.По данным представителя Министерства внутренних дел ФРГ, за полгода с Украины в Германию приехали около 980 тысяч человек. И это рискует обернуться новым миграционным кризисом.В Баварии же констатировали, что пункты приема беженцев у них уже переполнены - сейчас там уже 103%.Ранее СМИ сообщили, что около 18 тыс. украинцев могут оказаться в центрах для размещения беженцев в Шотландии, поскольку местные жители отказываются участвовать в программе "Дома для Украины".

германия

украина

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2022

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германия, украина, общество