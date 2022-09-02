Рейтинг@Mail.ru
В Крыму число отелей и санаториев с программой кешбэка выросло до 292 - РИА Новости Крым, 02.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Алушта - РИА Новости, 1920
Туризм
https://crimea.ria.ru/20220902/v-krymu-chislo-oteley-i-sanatoriev-s-programmoy-keshbeka-vyroslo-do-292-1124384435.html
В Крыму число отелей и санаториев с программой кешбэка выросло до 292
В Крыму число отелей и санаториев с программой кешбэка выросло до 292 - РИА Новости Крым, 02.09.2022
В Крыму число отелей и санаториев с программой кешбэка выросло до 292
В Крыму количество отелей и санаториев, где можно отдохнуть с туристическим кешбэком, выросло до 292. Об этом сообщают в пресс-службе минкурортов республики. РИА Новости Крым, 02.09.2022
2022-09-02T16:36
2022-09-02T16:36
туризм
крым
туризм в крыму
экономика
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/1b/1119845314_0:28:1620:939_1920x0_80_0_0_39dc9b81ebba74f83f7d4a27520fa3a0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. В Крыму количество отелей и санаториев, где можно отдохнуть с туристическим кешбэком, выросло до 292. Об этом сообщают в пресс-службе минкурортов республики."Туристический кешбэк – одна из самых понятных, прозрачных и адекватных мер поддержки, способствующих развитию и наращиваю оборотов туристического бизнеса. А в Крыму это актуально именно в осенне-зимний период - сезон оздоровления и лечения, а также в бархатный сезон, который, мы надеемся, порадует нас теплой погодой", - отметил министр курортов и туризма Вадим Волченко.По данным Ростуризма, Крым в первые же дни нового окна продаж по программе кешбэка вошел в топ-10 направлений по числу бронирований путевок. На предыдущих этапах акции полуостров также был признан одним из самых популярных направлений.Продажи туров с кешбэком начались 25 августа и продлятся до 10 сентября. На отдых можно поехать с 1 октября по 25 декабря с возвратом денежных средств на карту "Мир" в размере 20% от каждой купленной путевки, но не более 20 тыс. рублей.
https://crimea.ria.ru/20220829/krym-popal-v-top-napravleniy-dlya-poezdok-po-turisticheskomu-keshbeku-1124328125.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/1b/1119845314_180:0:1620:1080_1920x0_80_0_0_ed80582bcea9a2476314e037c14b5625.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, туризм в крыму, экономика, общество
В Крыму число отелей и санаториев с программой кешбэка выросло до 292

Отдых с кешбэком в Крыму предлагают почти 300 отелей и санаториев – Минкурортов

16:36 02.09.2022
 
© РИА Новости Крым . Dmitrij MakeevКлассика советской парковой скульптуры в санатории "Старый Крым"
Классика советской парковой скульптуры в санатории Старый Крым - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости Крым . Dmitrij Makeev
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. В Крыму количество отелей и санаториев, где можно отдохнуть с туристическим кешбэком, выросло до 292. Об этом сообщают в пресс-службе минкурортов республики.
"Туристический кешбэк – одна из самых понятных, прозрачных и адекватных мер поддержки, способствующих развитию и наращиваю оборотов туристического бизнеса. А в Крыму это актуально именно в осенне-зимний период - сезон оздоровления и лечения, а также в бархатный сезон, который, мы надеемся, порадует нас теплой погодой", - отметил министр курортов и туризма Вадим Волченко.
Турист в Крыму - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
29 августа, 10:58Туризм
Крым попал в топ направлений для поездок по туристическому кешбэку
По данным Ростуризма, Крым в первые же дни нового окна продаж по программе кешбэка вошел в топ-10 направлений по числу бронирований путевок. На предыдущих этапах акции полуостров также был признан одним из самых популярных направлений.
Продажи туров с кешбэком начались 25 августа и продлятся до 10 сентября. На отдых можно поехать с 1 октября по 25 декабря с возвратом денежных средств на карту "Мир" в размере 20% от каждой купленной путевки, но не более 20 тыс. рублей.
 
ТуризмКрымТуризм в КрымуЭкономикаОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:42Бессрочное пребывание и трудоустройство для беженцев: разъяснение МВД РФ
17:26Снаряды попали в частный сектор Новой Каховки – есть разрушения
17:11Минфины "Большой семерки" согласились ограничить цены на нефть из РФ
16:50В Херсонесе открылась выставка Сергея Сюхина "От Белого к Черному морю"
16:36В Крыму число отелей и санаториев с программой кешбэка выросло до 292
15:51"Чудом остались живы": последствия удара по турбазе на Херсонщине
15:32ВКС России уничтожили командный пункт мотопехотной бригады ВСУ в Донбассе
15:23ВСУ за сутки потеряли более 300 бойцов в ходе безуспешного наступления
14:58Медведев назвал последствие введения "потолка" цен на газ в Европе
14:47В Севастополе неизвестный взломал авто и украл крупную сумму
14:39Семьи погибших гражданских в Запорожской области получат по 1 млн рублей
14:26Почему ВСУ провалили операцию по захвату Запорожской АЭС – аналитик
13:59На соцвыплаты беженцам из Донбасса и Украины выделят 10,5 млрд рублей
13:53"Эти знания нужны моей стране": почему иностранцы едут учиться в Крым
12:50Шойгу: у РФ нет тяжелых вооружений на территории Запорожской АЭС
12:38Шойгу назвал потери ВСУ и число уничтоженных наемников
12:31Капитуляция или переворот: эксперт о последствиях провала наступления ВСУ
12:20При очередных попытках наступать ВСУ несут большие потери – Шойгу
12:12Гросси заявил о неоднократном нарушении физической целостности ЗАЭС
12:08В Херсоне прогремели не менее 10 взрывов – СМИ
Лента новостейМолния