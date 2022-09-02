https://crimea.ria.ru/20220902/v-krymu-chislo-oteley-i-sanatoriev-s-programmoy-keshbeka-vyroslo-do-292-1124384435.html

В Крыму число отелей и санаториев с программой кешбэка выросло до 292

В Крыму число отелей и санаториев с программой кешбэка выросло до 292 - РИА Новости Крым, 02.09.2022

В Крыму число отелей и санаториев с программой кешбэка выросло до 292

В Крыму количество отелей и санаториев, где можно отдохнуть с туристическим кешбэком, выросло до 292. Об этом сообщают в пресс-службе минкурортов республики. РИА Новости Крым, 02.09.2022

2022-09-02T16:36

2022-09-02T16:36

2022-09-02T16:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. В Крыму количество отелей и санаториев, где можно отдохнуть с туристическим кешбэком, выросло до 292. Об этом сообщают в пресс-службе минкурортов республики."Туристический кешбэк – одна из самых понятных, прозрачных и адекватных мер поддержки, способствующих развитию и наращиваю оборотов туристического бизнеса. А в Крыму это актуально именно в осенне-зимний период - сезон оздоровления и лечения, а также в бархатный сезон, который, мы надеемся, порадует нас теплой погодой", - отметил министр курортов и туризма Вадим Волченко.По данным Ростуризма, Крым в первые же дни нового окна продаж по программе кешбэка вошел в топ-10 направлений по числу бронирований путевок. На предыдущих этапах акции полуостров также был признан одним из самых популярных направлений.Продажи туров с кешбэком начались 25 августа и продлятся до 10 сентября. На отдых можно поехать с 1 октября по 25 декабря с возвратом денежных средств на карту "Мир" в размере 20% от каждой купленной путевки, но не более 20 тыс. рублей.

https://crimea.ria.ru/20220829/krym-popal-v-top-napravleniy-dlya-poezdok-po-turisticheskomu-keshbeku-1124328125.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, туризм в крыму, экономика, общество