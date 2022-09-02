https://crimea.ria.ru/20220902/shoygu-nazval-poteri-vsu-i-chislo-unichtozhennykh-naemnikov-1124379660.html
Шойгу назвал потери ВСУ и число уничтоженных наемников
Шойгу назвал потери ВСУ и число уничтоженных наемников - РИА Новости Крым, 02.09.2022
Шойгу назвал потери ВСУ и число уничтоженных наемников
ВС РФ за месяц сбили 19 самолетов, 188 беспилотников, перехватили 226 снарядов HIMARS, кроме того уничтожено почти три тыс. наемников. Об этом сообщил министр... РИА Новости Крым, 02.09.2022
2022-09-02T12:38
2022-09-02T12:38
2022-09-02T12:38
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
украина
сергей шойгу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/02/1124379598_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_3704d6a531f8e96454c3a6478b28e203.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. ВС РФ за месяц сбили 19 самолетов, 188 беспилотников, перехватили 226 снарядов HIMARS, кроме того уничтожено почти три тыс. наемников. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве, пишет РИА Новости.По его словам, также российские военные уничтожили 2 831 наемника. На этом фоне их приток в Украину упал более чем в 3,5 раза.Ранее сообщалось о том, что ВСУ потеряли более 1,7 тысячи солдат в ходе провального наступления на Николаево-Криворожском и других направлениях.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.Нацбат "Кракен" расстрелял военных ВСУ после поражения под Харьковом >>На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
https://crimea.ria.ru/20220901/v-minoborony-soobschili-o-novykh-poteryakh-vsu-pri-popytke-nastupleniya-1124370741.html
https://crimea.ria.ru/20220901/podrobnosti-vysadki-ukrainskogo-desanta-v-energodare--minoborony-1124364685.html
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/02/1124379598_45:0:954:682_1920x0_80_0_0_7ac2ff56e77a5c8234e9e398d1cee506.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), украина, сергей шойгу
Шойгу назвал потери ВСУ и число уничтоженных наемников
Шойгу: ВС РФ за месяц сбили 19 самолетов и перехватили 226 снарядов HIMARS
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. ВС РФ за месяц сбили 19 самолетов, 188 беспилотников, перехватили 226 снарядов HIMARS, кроме того уничтожено почти три тыс. наемников. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве, пишет РИА Новости.
"За последний месяц поражены 174 пункта управления бригадного и батальонного звеньев, уничтожена 601 единица тяжелого вооружения и артиллерийских систем, в основном западного производства. Сбито 19 самолетов, 6 вертолетов и 188 беспилотных летательных аппаратов, перехвачено 226 реактивных снарядов HIMARS ", - сказал он.
По его словам, также российские военные уничтожили 2 831 наемника. На этом фоне их приток в Украину упал более чем в 3,5 раза.
Ранее сообщалось о том, что ВСУ потеряли более 1,7 тысячи солдат в ходе провального наступления
на Николаево-Криворожском и других направлениях.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.