https://crimea.ria.ru/20220902/shoygu-nazval-poteri-vsu-i-chislo-unichtozhennykh-naemnikov-1124379660.html

Шойгу назвал потери ВСУ и число уничтоженных наемников

Шойгу назвал потери ВСУ и число уничтоженных наемников - РИА Новости Крым, 02.09.2022

Шойгу назвал потери ВСУ и число уничтоженных наемников

ВС РФ за месяц сбили 19 самолетов, 188 беспилотников, перехватили 226 снарядов HIMARS, кроме того уничтожено почти три тыс. наемников. Об этом сообщил министр... РИА Новости Крым, 02.09.2022

2022-09-02T12:38

2022-09-02T12:38

2022-09-02T12:38

специальная военная операция рф на украине

всу (вооруженные силы украины)

украина

сергей шойгу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. ВС РФ за месяц сбили 19 самолетов, 188 беспилотников, перехватили 226 снарядов HIMARS, кроме того уничтожено почти три тыс. наемников. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве, пишет РИА Новости.По его словам, также российские военные уничтожили 2 831 наемника. На этом фоне их приток в Украину упал более чем в 3,5 раза.Ранее сообщалось о том, что ВСУ потеряли более 1,7 тысячи солдат в ходе провального наступления на Николаево-Криворожском и других направлениях.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.Нацбат "Кракен" расстрелял военных ВСУ после поражения под Харьковом >>На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.

https://crimea.ria.ru/20220901/v-minoborony-soobschili-o-novykh-poteryakh-vsu-pri-popytke-nastupleniya-1124370741.html

https://crimea.ria.ru/20220901/podrobnosti-vysadki-ukrainskogo-desanta-v-energodare--minoborony-1124364685.html

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), украина, сергей шойгу