https://crimea.ria.ru/20220902/rebenok-otkazyvaetsya-idti-v-shkolu--chto-delat-1124365040.html
Ребенок отказывается идти в школу – что делать
Ребенок отказывается идти в школу – что делать - РИА Новости Крым, 02.09.2022
Ребенок отказывается идти в школу – что делать
Дети отказываются идти в школу, чтобы привлечь внимание родителей или избежать конфликтов с одноклассниками или преподавателями. Такое мнение высказала детский... РИА Новости Крым, 02.09.2022
2022-09-02T07:34
2022-09-02T07:34
2022-09-02T07:34
общество
совет эксперта
психология
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/19/1124291931_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_c3245a13c265beb1e0630b5ae9561063.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Дети отказываются идти в школу, чтобы привлечь внимание родителей или избежать конфликтов с одноклассниками или преподавателями. Такое мнение высказала детский психолог и семейный терапевт Наталья Наумова.По ее словам, если ребенок протестует против посещения школы, родителям необходимо поговорить с ним об этом. Причина может крыться в неразрешенных конфликтах с другими обучающимися, считает специалист."В таком случае важно поговорить с ребенком, узнать, почему он не хочет идти в школу. Также важно проанализировать, что с ним происходило за последнее время. Иногда ребенок не хочет идти в учебное заведение, потому что боится каких-то встреч с людьми, если была конфликтная ситуация", – цитирует Наумову "Вечерняя Москва".Кроме того, такое поведение может быть направлено на родителей – чтобы привлечь их внимание к проблемам в семье или школе, отметила специалист.Психолог уверена, что к желаниям ребенка нужно отнестись серьезно и через обсуждение проблемы вместе прийти к правильному решению."Я советую говорить с ребенком, задавать ему вопросы, благодаря которым можно глубже понять ситуацию. Родители должны постараться увидеть во всем этом не безысходность, а что-то позитивное. Такая ситуация может улучшить отношения в семье, если родители не оставят ребенка один на один со своими чувствами и переживаниями, а придут на помощь", – сказала она и добавила, что, заручившись поддержкой родителей, ребенок меняет свое решение.Ранее в Минздраве России обратили внимание родителей на питание и распорядок дня школьников.
https://crimea.ria.ru/20220820/kak-opredelit-gotovnost-rebenka-k-shkole-1124225693.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/19/1124291931_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_d6cd2d07ec1710c8334d63f84212e697.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, совет эксперта, психология
Ребенок отказывается идти в школу – что делать
Психолог Наумова дала советы родителям, чьи дети отказываются ходить в школу
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Дети отказываются идти в школу, чтобы привлечь внимание родителей или избежать конфликтов с одноклассниками или преподавателями. Такое мнение высказала детский психолог и семейный терапевт Наталья Наумова.
По ее словам, если ребенок протестует против посещения школы, родителям необходимо поговорить с ним об этом. Причина может крыться в неразрешенных конфликтах с другими обучающимися, считает специалист.
"В таком случае важно поговорить с ребенком, узнать, почему он не хочет идти в школу. Также важно проанализировать, что с ним происходило за последнее время. Иногда ребенок не хочет идти в учебное заведение, потому что боится каких-то встреч с людьми, если была конфликтная ситуация", – цитирует Наумову "Вечерняя Москва"
.
Кроме того, такое поведение может быть направлено на родителей – чтобы привлечь их внимание к проблемам в семье или школе, отметила специалист.
"Он хочет вызвать у них яркую эмоцию своим отказом, чтобы они начали его уговаривать. В таких ситуациях, ребенок хочет что-то доказать внутри семьи. Здесь необходимо понять, в чем же причина: в семье или напряженных отношениях с одноклассниками", – рассказала Наумова.
Психолог уверена, что к желаниям ребенка нужно отнестись серьезно и через обсуждение проблемы вместе прийти к правильному решению.
"Я советую говорить с ребенком, задавать ему вопросы, благодаря которым можно глубже понять ситуацию. Родители должны постараться увидеть во всем этом не безысходность, а что-то позитивное. Такая ситуация может улучшить отношения в семье, если родители не оставят ребенка один на один со своими чувствами и переживаниями, а придут на помощь", – сказала она и добавила, что, заручившись поддержкой родителей, ребенок меняет свое решение.
Ранее в Минздраве России обратили внимание родителей
на питание и распорядок дня школьников.