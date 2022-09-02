https://crimea.ria.ru/20220902/rebenok-otkazyvaetsya-idti-v-shkolu--chto-delat-1124365040.html

Ребенок отказывается идти в школу – что делать

Ребенок отказывается идти в школу – что делать - РИА Новости Крым, 02.09.2022

Ребенок отказывается идти в школу – что делать

Дети отказываются идти в школу, чтобы привлечь внимание родителей или избежать конфликтов с одноклассниками или преподавателями. Такое мнение высказала детский... РИА Новости Крым, 02.09.2022

2022-09-02T07:34

2022-09-02T07:34

2022-09-02T07:34

общество

совет эксперта

психология

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Дети отказываются идти в школу, чтобы привлечь внимание родителей или избежать конфликтов с одноклассниками или преподавателями. Такое мнение высказала детский психолог и семейный терапевт Наталья Наумова.По ее словам, если ребенок протестует против посещения школы, родителям необходимо поговорить с ним об этом. Причина может крыться в неразрешенных конфликтах с другими обучающимися, считает специалист."В таком случае важно поговорить с ребенком, узнать, почему он не хочет идти в школу. Также важно проанализировать, что с ним происходило за последнее время. Иногда ребенок не хочет идти в учебное заведение, потому что боится каких-то встреч с людьми, если была конфликтная ситуация", – цитирует Наумову "Вечерняя Москва".Кроме того, такое поведение может быть направлено на родителей – чтобы привлечь их внимание к проблемам в семье или школе, отметила специалист.Психолог уверена, что к желаниям ребенка нужно отнестись серьезно и через обсуждение проблемы вместе прийти к правильному решению."Я советую говорить с ребенком, задавать ему вопросы, благодаря которым можно глубже понять ситуацию. Родители должны постараться увидеть во всем этом не безысходность, а что-то позитивное. Такая ситуация может улучшить отношения в семье, если родители не оставят ребенка один на один со своими чувствами и переживаниями, а придут на помощь", – сказала она и добавила, что, заручившись поддержкой родителей, ребенок меняет свое решение.Ранее в Минздраве России обратили внимание родителей на питание и распорядок дня школьников.

https://crimea.ria.ru/20220820/kak-opredelit-gotovnost-rebenka-k-shkole-1124225693.html

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общество, совет эксперта, психология