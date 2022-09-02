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Ребенок отказывается идти в школу – что делать - РИА Новости Крым, 02.09.2022
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Ребенок отказывается идти в школу – что делать
Ребенок отказывается идти в школу – что делать - РИА Новости Крым, 02.09.2022
Ребенок отказывается идти в школу – что делать
Дети отказываются идти в школу, чтобы привлечь внимание родителей или избежать конфликтов с одноклассниками или преподавателями. Такое мнение высказала детский... РИА Новости Крым, 02.09.2022
2022-09-02T07:34
2022-09-02T07:34
общество
совет эксперта
психология
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Дети отказываются идти в школу, чтобы привлечь внимание родителей или избежать конфликтов с одноклассниками или преподавателями. Такое мнение высказала детский психолог и семейный терапевт Наталья Наумова.По ее словам, если ребенок протестует против посещения школы, родителям необходимо поговорить с ним об этом. Причина может крыться в неразрешенных конфликтах с другими обучающимися, считает специалист."В таком случае важно поговорить с ребенком, узнать, почему он не хочет идти в школу. Также важно проанализировать, что с ним происходило за последнее время. Иногда ребенок не хочет идти в учебное заведение, потому что боится каких-то встреч с людьми, если была конфликтная ситуация", – цитирует Наумову "Вечерняя Москва".Кроме того, такое поведение может быть направлено на родителей – чтобы привлечь их внимание к проблемам в семье или школе, отметила специалист.Психолог уверена, что к желаниям ребенка нужно отнестись серьезно и через обсуждение проблемы вместе прийти к правильному решению."Я советую говорить с ребенком, задавать ему вопросы, благодаря которым можно глубже понять ситуацию. Родители должны постараться увидеть во всем этом не безысходность, а что-то позитивное. Такая ситуация может улучшить отношения в семье, если родители не оставят ребенка один на один со своими чувствами и переживаниями, а придут на помощь", – сказала она и добавила, что, заручившись поддержкой родителей, ребенок меняет свое решение.Ранее в Минздраве России обратили внимание родителей на питание и распорядок дня школьников.
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РИА Новости Крым
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общество, совет эксперта, психология
Ребенок отказывается идти в школу – что делать

Психолог Наумова дала советы родителям, чьи дети отказываются ходить в школу

07:34 02.09.2022
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкДевочка с ранцем
Девочка с ранцем - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Дети отказываются идти в школу, чтобы привлечь внимание родителей или избежать конфликтов с одноклассниками или преподавателями. Такое мнение высказала детский психолог и семейный терапевт Наталья Наумова.
По ее словам, если ребенок протестует против посещения школы, родителям необходимо поговорить с ним об этом. Причина может крыться в неразрешенных конфликтах с другими обучающимися, считает специалист.
"В таком случае важно поговорить с ребенком, узнать, почему он не хочет идти в школу. Также важно проанализировать, что с ним происходило за последнее время. Иногда ребенок не хочет идти в учебное заведение, потому что боится каких-то встреч с людьми, если была конфликтная ситуация", – цитирует Наумову "Вечерняя Москва".
Кроме того, такое поведение может быть направлено на родителей – чтобы привлечь их внимание к проблемам в семье или школе, отметила специалист.
"Он хочет вызвать у них яркую эмоцию своим отказом, чтобы они начали его уговаривать. В таких ситуациях, ребенок хочет что-то доказать внутри семьи. Здесь необходимо понять, в чем же причина: в семье или напряженных отношениях с одноклассниками", – рассказала Наумова.
Психолог уверена, что к желаниям ребенка нужно отнестись серьезно и через обсуждение проблемы вместе прийти к правильному решению.
"Я советую говорить с ребенком, задавать ему вопросы, благодаря которым можно глубже понять ситуацию. Родители должны постараться увидеть во всем этом не безысходность, а что-то позитивное. Такая ситуация может улучшить отношения в семье, если родители не оставят ребенка один на один со своими чувствами и переживаниями, а придут на помощь", – сказала она и добавила, что, заручившись поддержкой родителей, ребенок меняет свое решение.
Ранее в Минздраве России обратили внимание родителей на питание и распорядок дня школьников.
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