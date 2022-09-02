https://crimea.ria.ru/20220902/korrektirovschik-vsu-sovershil-samopodryv-vo-vremya-aresta-na-zaporozhe-1124386949.html

Корректировщик ВСУ совершил самоподрыв во время ареста на Запорожье

Корректировщик ВСУ совершил самоподрыв во время ареста на Запорожье - РИА Новости Крым, 02.09.2022

Корректировщик ВСУ совершил самоподрыв во время ареста на Запорожье

Корректировщик ВСУ при задержании в центре Токмака Запорожской области совершил самоподрыв. Об этом в пятницу сообщил член главного совета ВГА Владимир Рогов. РИА Новости Крым, 02.09.2022

2022-09-02T18:05

2022-09-02T18:05

2022-09-02T18:05

запорожская область

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Корректировщик ВСУ при задержании в центре Токмака Запорожской области совершил самоподрыв. Об этом в пятницу сообщил член главного совета ВГА Владимир Рогов.Передавал координаты ВС РФ: житель Новой Каховки сознался в помощи СБУ >>Он добавил, что на месте происшествия сейчас работают спецслужбы.ВС РФ завершают ликвидацию украинских диверсантов близ Запорожской АЭС >>В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.

https://crimea.ria.ru/20220824/dvoe-rabotnikov-zaporozhskoy-aes-zaderzhany-za-sotrudnichestvo-s-vsu-1124278617.html

запорожская область

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия