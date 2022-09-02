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Корректировщик ВСУ совершил самоподрыв во время ареста на Запорожье - РИА Новости Крым, 02.09.2022
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Корректировщик ВСУ совершил самоподрыв во время ареста на Запорожье
Корректировщик ВСУ совершил самоподрыв во время ареста на Запорожье - РИА Новости Крым, 02.09.2022
Корректировщик ВСУ совершил самоподрыв во время ареста на Запорожье
Корректировщик ВСУ при задержании в центре Токмака Запорожской области совершил самоподрыв. Об этом в пятницу сообщил член главного совета ВГА Владимир Рогов. РИА Новости Крым, 02.09.2022
2022-09-02T18:05
2022-09-02T18:05
запорожская область
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Корректировщик ВСУ при задержании в центре Токмака Запорожской области совершил самоподрыв. Об этом в пятницу сообщил член главного совета ВГА Владимир Рогов.Передавал координаты ВС РФ: житель Новой Каховки сознался в помощи СБУ &gt;&gt;Он добавил, что на месте происшествия сейчас работают спецслужбы.ВС РФ завершают ликвидацию украинских диверсантов близ Запорожской АЭС &gt;&gt;В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
https://crimea.ria.ru/20220824/dvoe-rabotnikov-zaporozhskoy-aes-zaderzhany-za-sotrudnichestvo-s-vsu-1124278617.html
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запорожская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия
Корректировщик ВСУ совершил самоподрыв во время ареста на Запорожье

Задержанный корректировщик ВСУ подорвал себя гранатой в Токмаке

18:05 02.09.2022
 
© РИА Новости КрымСигнальная лента
Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Корректировщик ВСУ при задержании в центре Токмака Запорожской области совершил самоподрыв. Об этом в пятницу сообщил член главного совета ВГА Владимир Рогов.
Передавал координаты ВС РФ: житель Новой Каховки сознался в помощи СБУ >>
"Во время ареста корректировщик использовал гранату и подорвал себя вместе с ней. К счастью, кроме самого мужчины никто не пострадал", — написал Рогов в своем Telegram-канале.
Он добавил, что на месте происшествия сейчас работают спецслужбы.
ВС РФ завершают ликвидацию украинских диверсантов близ Запорожской АЭС >>
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
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