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Что надо учитывать при выборе занятия для ребенка — советы психолога - РИА Новости Крым, 02.09.2022
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Что надо учитывать при выборе занятия для ребенка — советы психолога
Что надо учитывать при выборе занятия для ребенка — советы психолога - РИА Новости Крым, 02.09.2022
Что надо учитывать при выборе занятия для ребенка — советы психолога
При выборе секции для ребенка необходимо учитывать его интересы, помогать с адаптацией в новом коллективе и внимательно выбирать наставника. Об этом рассказала... РИА Новости Крым, 02.09.2022
2022-09-02T08:55
2022-09-02T08:55
психология
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен — РИА Новости Крым. При выборе секции для ребенка необходимо учитывать его интересы, помогать с адаптацией в новом коллективе и внимательно выбирать наставника. Об этом рассказала психолог Нина Алешкина, пишут "Невские Новости".По словам психолога, нужно внимательно присмотреться к делам, которыми ребенок занят дома, причем без постороннего внимания или помощи, и проанализировать их. А уже затем, подбирать ему секцию исходя из увлечений. Также, она отметила что при сложностях адаптации ребенка в коллективе нужно постараться найти ему компаньона из близкого окружения, например, предложить кому-то из знакомых отвести детей на секцию вместе.Другим важным аспектом при выборе занятия для ребенка является его будущий наставник. Лучше руководствоваться не ценой за услуги тренера, а его опытом. По словам психолога, наставник должен любить свое дело, учитывать индивидуальные особенности детей и видеть их потенциал. Если ребенок и тренер нашли общий язык — это поможет расширить мировоззрение воспитанника и добиться лучших результатов.Если ребенок передумал заниматься новым делом, не стоит расстраиваться. Ничего плохого в том, что дети хотят пробовать себя в разных сферах нет, утверждает специалист."Детство, школьные годы – лучшее время для экспериментов", — заключила психолог.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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психология
Что надо учитывать при выборе занятия для ребенка — советы психолога

Психолог рассказала как выбрать секцию или кружок для ребенка

08:55 02.09.2022
 
© РИА Новости . Алексей КуденкоСпортивная секция
Спортивная секция - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости . Алексей Куденко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен — РИА Новости Крым. При выборе секции для ребенка необходимо учитывать его интересы, помогать с адаптацией в новом коллективе и внимательно выбирать наставника. Об этом рассказала психолог Нина Алешкина, пишут "Невские Новости".
"Секция выбирается исходя из того, куда направлен интерес ребенка. Нужно понаблюдать за ним, что так сильно увлекает малыша, что при этом занятии он теряет счет времени? Это очень важно, потому что если ребенок, к примеру, физически очень активен, любит бегать, то вряд ли он сможет усидеть за шахматами, — предупредила эксперт.
По словам психолога, нужно внимательно присмотреться к делам, которыми ребенок занят дома, причем без постороннего внимания или помощи, и проанализировать их. А уже затем, подбирать ему секцию исходя из увлечений.
Также, она отметила что при сложностях адаптации ребенка в коллективе нужно постараться найти ему компаньона из близкого окружения, например, предложить кому-то из знакомых отвести детей на секцию вместе.
Другим важным аспектом при выборе занятия для ребенка является его будущий наставник. Лучше руководствоваться не ценой за услуги тренера, а его опытом. По словам психолога, наставник должен любить свое дело, учитывать индивидуальные особенности детей и видеть их потенциал. Если ребенок и тренер нашли общий язык — это поможет расширить мировоззрение воспитанника и добиться лучших результатов.
Если ребенок передумал заниматься новым делом, не стоит расстраиваться. Ничего плохого в том, что дети хотят пробовать себя в разных сферах нет, утверждает специалист.
"Детство, школьные годы – лучшее время для экспериментов", — заключила психолог.
 
Психология
 
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