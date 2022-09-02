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Что надо учитывать при выборе занятия для ребенка — советы психолога

Что надо учитывать при выборе занятия для ребенка — советы психолога - РИА Новости Крым, 02.09.2022

Что надо учитывать при выборе занятия для ребенка — советы психолога

При выборе секции для ребенка необходимо учитывать его интересы, помогать с адаптацией в новом коллективе и внимательно выбирать наставника. Об этом рассказала... РИА Новости Крым, 02.09.2022

2022-09-02T08:55

2022-09-02T08:55

2022-09-02T08:55

психология

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен — РИА Новости Крым. При выборе секции для ребенка необходимо учитывать его интересы, помогать с адаптацией в новом коллективе и внимательно выбирать наставника. Об этом рассказала психолог Нина Алешкина, пишут "Невские Новости".По словам психолога, нужно внимательно присмотреться к делам, которыми ребенок занят дома, причем без постороннего внимания или помощи, и проанализировать их. А уже затем, подбирать ему секцию исходя из увлечений. Также, она отметила что при сложностях адаптации ребенка в коллективе нужно постараться найти ему компаньона из близкого окружения, например, предложить кому-то из знакомых отвести детей на секцию вместе.Другим важным аспектом при выборе занятия для ребенка является его будущий наставник. Лучше руководствоваться не ценой за услуги тренера, а его опытом. По словам психолога, наставник должен любить свое дело, учитывать индивидуальные особенности детей и видеть их потенциал. Если ребенок и тренер нашли общий язык — это поможет расширить мировоззрение воспитанника и добиться лучших результатов.Если ребенок передумал заниматься новым делом, не стоит расстраиваться. Ничего плохого в том, что дети хотят пробовать себя в разных сферах нет, утверждает специалист."Детство, школьные годы – лучшее время для экспериментов", — заключила психолог.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

психология