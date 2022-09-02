https://crimea.ria.ru/20220902/bayden-obyavil-voynu-polovine-naseleniya-ssha--politolog-1124381898.html
Байден объявил войну половине населения США – политолог
Байден объявил войну половине населения США – политолог - РИА Новости Крым, 02.09.2022
Байден объявил войну половине населения США – политолог
Антураж и тональность обращения президента США Джо Байдена к нации говорит о том, что глава Белого дома узурпировал власть и фактически объявил войну всем... РИА Новости Крым, 02.09.2022
2022-09-02T21:13
2022-09-02T21:13
2022-09-02T19:54
сша
политика
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Антураж и тональность обращения президента США Джо Байдена к нации говорит о том, что глава Белого дома узурпировал власть и фактически объявил войну всем сторонникам его предшественника Дональда Трампа и Республиканской партии. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.Ранее Байден выступил с обращением к нации, в котором заявил, что американская демократия подвергается угрозам со стороны сторонников Трампа, поддерживающих его лозунг: "Сделаем Америку снова великой!" (Make America Great Again – MAGA). Он обвинил Трампа и ряд его сторонников в экстремизме и пропаганде насилия. Ранее Байден назвал их "полуфашистами". Выступление президента состоялось за два месяца до промежуточных выборов в Конгресс.Политолог оценил перспективы "третьей партии" в США >>По оценке Дудакова, данная речь Байдена была "самой мрачной и агрессивной" за все время президентства. Эксперт обратил внимание, что выступление американского лидера состоялось "в очень мрачном антураже, на фоне которого Байден сам напоминал некоего тирана, узурпировавшего власть". При этом на заднем плане стояли морские пехотинцы. По мнению политолога, этим Белый дом намекает на то, что правительство может задействовать армию в борьбе с трампистами.
https://crimea.ria.ru/20220809/cto-agentov-fbr-neskolko-chasov-obyskivali-dom-trampa--chto-nashli-1124108390.html
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сша, политика, джозеф байден, президент сша (joseph biden), мнения
Байден объявил войну половине населения США – политолог
Политолог Дудаков об обращении Байдена к нации: он объявил войну половине населения США
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Антураж и тональность обращения президента США Джо Байдена к нации говорит о том, что глава Белого дома узурпировал власть и фактически объявил войну всем сторонникам его предшественника Дональда Трампа и Республиканской партии. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.
Ранее Байден выступил с обращением к нации, в котором заявил, что американская демократия подвергается угрозам со стороны сторонников Трампа, поддерживающих его лозунг: "Сделаем Америку снова великой!" (Make America Great Again – MAGA). Он обвинил Трампа и ряд его сторонников в экстремизме и пропаганде насилия. Ранее Байден назвал их "полуфашистами". Выступление президента состоялось за два месяца до промежуточных выборов в Конгресс.
По оценке Дудакова, данная речь Байдена была "самой мрачной и агрессивной" за все время президентства. Эксперт обратил внимание, что выступление американского лидера состоялось "в очень мрачном антураже, на фоне которого Байден сам напоминал некоего тирана, узурпировавшего власть". При этом на заднем плане стояли морские пехотинцы. По мнению политолога, этим Белый дом намекает на то, что правительство может задействовать армию в борьбе с трампистами.
"Байден ни словом не упомянул ни Украину, ни Тайвань, а сделал упор именно на "внутреннего врага" в лице сторонников Трампа, превращенных в "пятую колонну". Режим Байдена де-факто объявил войну половине населения страны - и этим лишь ускорил дезинтеграцию политической системы США, которую он якобы так стремится защищать", – написал Дудаков в своем Telegram.