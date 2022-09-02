https://crimea.ria.ru/20220902/bayden-obyavil-voynu-polovine-naseleniya-ssha--politolog-1124381898.html

Байден объявил войну половине населения США – политолог

Байден объявил войну половине населения США – политолог - РИА Новости Крым, 02.09.2022

Байден объявил войну половине населения США – политолог

Антураж и тональность обращения президента США Джо Байдена к нации говорит о том, что глава Белого дома узурпировал власть и фактически объявил войну всем... РИА Новости Крым, 02.09.2022

2022-09-02T21:13

2022-09-02T21:13

2022-09-02T19:54

сша

политика

джозеф байден, президент сша (joseph biden)

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/02/1124381878_0:85:1289:810_1920x0_80_0_0_084c7f054ad28808cc829203fe7c36c3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Антураж и тональность обращения президента США Джо Байдена к нации говорит о том, что глава Белого дома узурпировал власть и фактически объявил войну всем сторонникам его предшественника Дональда Трампа и Республиканской партии. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.Ранее Байден выступил с обращением к нации, в котором заявил, что американская демократия подвергается угрозам со стороны сторонников Трампа, поддерживающих его лозунг: "Сделаем Америку снова великой!" (Make America Great Again – MAGA). Он обвинил Трампа и ряд его сторонников в экстремизме и пропаганде насилия. Ранее Байден назвал их "полуфашистами". Выступление президента состоялось за два месяца до промежуточных выборов в Конгресс.Политолог оценил перспективы "третьей партии" в США >>По оценке Дудакова, данная речь Байдена была "самой мрачной и агрессивной" за все время президентства. Эксперт обратил внимание, что выступление американского лидера состоялось "в очень мрачном антураже, на фоне которого Байден сам напоминал некоего тирана, узурпировавшего власть". При этом на заднем плане стояли морские пехотинцы. По мнению политолога, этим Белый дом намекает на то, что правительство может задействовать армию в борьбе с трампистами.

https://crimea.ria.ru/20220809/cto-agentov-fbr-neskolko-chasov-obyskivali-dom-trampa--chto-nashli-1124108390.html

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, политика, джозеф байден, президент сша (joseph biden), мнения