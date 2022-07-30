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Политолог оценил перспективы "третьей партии" в США - РИА Новости Крым, 29.07.2022
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Политолог оценил перспективы "третьей партии" в США
Политолог оценил перспективы "третьей партии" в США - РИА Новости Крым, 29.07.2022
Политолог оценил перспективы "третьей партии" в США
Создание "третьей партии" в США существенно не повлияет на политический расклад в стране, однако данное событие свидетельствует об углублении раскола в... РИА Новости Крым, 29.07.2022
2022-07-30T03:06
2022-07-29T16:12
радио "спутник в крыму"
сша
политика
в мире
александр форманчук
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СИМФЕРОПОЛЬ 30 июл – РИА Новости Крым. Создание "третьей партии" в США существенно не повлияет на политический расклад в стране, однако данное событие свидетельствует об углублении раскола в американских элитах. Такое мнение высказал политолог, председатель Общественной палаты Крыма Александр Форманчук.Ранее бывшие члены Республиканской и Демократической партий США заявили, что намерены создать в стране так называемую "третью партию", которая должна составить конкуренцию республиканцам и демократам. Новая партия получила название Forward ("Вперед"), ее председателями станут бизнесмен и бывший кандидат в президенты от Демократической партии Эндрю Янг и бывший губернатор штата Нью-Джерси Кристин Тодд Уитман. Основатели партии надеются, что их политическое объединение станет жизнеспособной центристской альтернативой республиканцам и демократам.В то же время, по мнению эксперта, сам факт создания такой партии в очередной раз свидетельствует об углублении раскола среди политических элит США."Для нас это хорошо, это соответствует нашим внешнеполитическим установкам. Мы понимаем, что США неоднородны, что там есть немало людей, которые не хотят войны с Россией и понимают, что такое Украина. Сам факт, конечно, можно приветствовать", – считает политолог.
https://crimea.ria.ru/20220728/senat-ssha-prizval-obyavit-rossiyu-stranoy---sponsorom-terrorizma-1123984843.html
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сша, политика, в мире, александр форманчук
Политолог оценил перспективы "третьей партии" в США

Политолог Форманчук усомнился в успехе новой "третьей партии" в США

03:06 30.07.2022
 
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© РИА Новости . Вера Голосова
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СИМФЕРОПОЛЬ 30 июл – РИА Новости Крым. Создание "третьей партии" в США существенно не повлияет на политический расклад в стране, однако данное событие свидетельствует об углублении раскола в американских элитах. Такое мнение высказал политолог, председатель Общественной палаты Крыма Александр Форманчук.
Ранее бывшие члены Республиканской и Демократической партий США заявили, что намерены создать в стране так называемую "третью партию", которая должна составить конкуренцию республиканцам и демократам. Новая партия получила название Forward ("Вперед"), ее председателями станут бизнесмен и бывший кандидат в президенты от Демократической партии Эндрю Янг и бывший губернатор штата Нью-Джерси Кристин Тодд Уитман. Основатели партии надеются, что их политическое объединение станет жизнеспособной центристской альтернативой республиканцам и демократам.
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"Сомневаюсь, что эта партия сразу получит большой успех на выборах. Думаю, пока они будут себя искать и утверждаться, внутри самой этой силы будет немало противоречий. Ожидать, что эта партия победит на выборах, явно преждевременно", – сказал Форманчук в эфире радио "Спутник в Крыму".

В то же время, по мнению эксперта, сам факт создания такой партии в очередной раз свидетельствует об углублении раскола среди политических элит США.
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"Для нас это хорошо, это соответствует нашим внешнеполитическим установкам. Мы понимаем, что США неоднородны, что там есть немало людей, которые не хотят войны с Россией и понимают, что такое Украина. Сам факт, конечно, можно приветствовать", – считает политолог.
 
Радио "Спутник в Крыму"СШАПолитикаВ миреАлександр Форманчук
 
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