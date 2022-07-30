https://crimea.ria.ru/20220730/politolog-otsenil-perspektivy-tretey-partii-v-ssha-1123998564.html

Политолог оценил перспективы "третьей партии" в США

Политолог оценил перспективы "третьей партии" в США - РИА Новости Крым, 29.07.2022

Политолог оценил перспективы "третьей партии" в США

Создание "третьей партии" в США существенно не повлияет на политический расклад в стране, однако данное событие свидетельствует об углублении раскола в... РИА Новости Крым, 29.07.2022

2022-07-30T03:06

2022-07-30T03:06

2022-07-29T16:12

радио "спутник в крыму"

сша

политика

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александр форманчук

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СИМФЕРОПОЛЬ 30 июл – РИА Новости Крым. Создание "третьей партии" в США существенно не повлияет на политический расклад в стране, однако данное событие свидетельствует об углублении раскола в американских элитах. Такое мнение высказал политолог, председатель Общественной палаты Крыма Александр Форманчук.Ранее бывшие члены Республиканской и Демократической партий США заявили, что намерены создать в стране так называемую "третью партию", которая должна составить конкуренцию республиканцам и демократам. Новая партия получила название Forward ("Вперед"), ее председателями станут бизнесмен и бывший кандидат в президенты от Демократической партии Эндрю Янг и бывший губернатор штата Нью-Джерси Кристин Тодд Уитман. Основатели партии надеются, что их политическое объединение станет жизнеспособной центристской альтернативой республиканцам и демократам.В то же время, по мнению эксперта, сам факт создания такой партии в очередной раз свидетельствует об углублении раскола среди политических элит США."Для нас это хорошо, это соответствует нашим внешнеполитическим установкам. Мы понимаем, что США неоднородны, что там есть немало людей, которые не хотят войны с Россией и понимают, что такое Украина. Сам факт, конечно, можно приветствовать", – считает политолог.

https://crimea.ria.ru/20220728/senat-ssha-prizval-obyavit-rossiyu-stranoy---sponsorom-terrorizma-1123984843.html

https://crimea.ria.ru/20220726/uydet-li-bayden-v-otstavku-dosrochno-i-kak-eto-skazhetsya-na-pomoschi-ukraine-1123962892.html

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сша, политика, в мире, александр форманчук