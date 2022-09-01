https://crimea.ria.ru/20220901/vrach-nazvala-lekarstva-ot-kotorykh-mozhno-oglokhnut-1124351904.html

Врач назвала лекарства, от которых можно оглохнуть

Врач назвала лекарства, от которых можно оглохнуть - РИА Новости Крым, 01.09.2022

Врач назвала лекарства, от которых можно оглохнуть

Ряд препаратов может спровоцировать ухудшение или полную потерю слуха, всего таких лекарств - более трехсот, предупредила врач-сурдолог Наталья Кичигина, пишут... РИА Новости Крым, 01.09.2022

2022-09-01T21:54

2022-09-01T21:54

2022-09-01T21:54

совет эксперта

здоровье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. Ряд препаратов может спровоцировать ухудшение или полную потерю слуха, всего таких лекарств - более трехсот, предупредила врач-сурдолог Наталья Кичигина, пишут "Известия".Лекарства, провоцирующие тугоухость называются ототоксичными, в основном это антибиотики аминогликозидного ряда, которые в случае многократного повторения курсов могут накапливаться в организме и влиять на нервную систему, говорит врач.Также, по ее словам, опасны амфомицины, гликопептидные антибиотики, амфениколы, макролиды, петлевые диуретики, противоопухолевые препараты на основе платины.Еще одной частой причиной тугоухости могут стать осложнения после перенесенных вирусных заболеваний.Ранее врачи рассказали, как правильно носить наушники. Чтобы избежать повреждения органов слуха при их использовании, нужно выбирать подходящую модель и не слушать музыку слишком громко.

https://crimea.ria.ru/20220610/myaso-v-ratsione-i-zrenie--uchenye-sdelali-udivitelnoe-otkrytie-1123497132.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет эксперта, здоровье