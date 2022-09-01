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Врач назвала лекарства, от которых можно оглохнуть - РИА Новости Крым, 01.09.2022
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Врач назвала лекарства, от которых можно оглохнуть
Врач назвала лекарства, от которых можно оглохнуть - РИА Новости Крым, 01.09.2022
Врач назвала лекарства, от которых можно оглохнуть
Ряд препаратов может спровоцировать ухудшение или полную потерю слуха, всего таких лекарств - более трехсот, предупредила врач-сурдолог Наталья Кичигина, пишут... РИА Новости Крым, 01.09.2022
2022-09-01T21:54
2022-09-01T21:54
совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. Ряд препаратов может спровоцировать ухудшение или полную потерю слуха, всего таких лекарств - более трехсот, предупредила врач-сурдолог Наталья Кичигина, пишут "Известия".Лекарства, провоцирующие тугоухость называются ототоксичными, в основном это антибиотики аминогликозидного ряда, которые в случае многократного повторения курсов могут накапливаться в организме и влиять на нервную систему, говорит врач.Также, по ее словам, опасны амфомицины, гликопептидные антибиотики, амфениколы, макролиды, петлевые диуретики, противоопухолевые препараты на основе платины.Еще одной частой причиной тугоухости могут стать осложнения после перенесенных вирусных заболеваний.Ранее врачи рассказали, как правильно носить наушники. Чтобы избежать повреждения органов слуха при их использовании, нужно выбирать подходящую модель и не слушать музыку слишком громко.
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совет эксперта, здоровье
Врач назвала лекарства, от которых можно оглохнуть

Врач Кичигина: некоторые лекарства могут ухудшить слух

21:54 01.09.2022
 
© Depositphotos ElinaSiДевушка, закрывающая уши руками
Девушка, закрывающая уши руками - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© Depositphotos ElinaSi
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. Ряд препаратов может спровоцировать ухудшение или полную потерю слуха, всего таких лекарств - более трехсот, предупредила врач-сурдолог Наталья Кичигина, пишут "Известия".
Лекарства, провоцирующие тугоухость называются ототоксичными, в основном это антибиотики аминогликозидного ряда, которые в случае многократного повторения курсов могут накапливаться в организме и влиять на нервную систему, говорит врач.
Также, по ее словам, опасны амфомицины, гликопептидные антибиотики, амфениколы, макролиды, петлевые диуретики, противоопухолевые препараты на основе платины.
Еще одной частой причиной тугоухости могут стать осложнения после перенесенных вирусных заболеваний.
Нарушения слуха могут проявляться по-разному: в виде полной или частичной потерей слуха, шума в ушах, повышенной чувствительности к повседневным звукам, трудностей с распознаванием речи, особенно при наличии фонового шума.
Ранее врачи рассказали, как правильно носить наушники. Чтобы избежать повреждения органов слуха при их использовании, нужно выбирать подходящую модель и не слушать музыку слишком громко.
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