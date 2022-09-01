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Украина не вернет прежних границ — бывший советник Минобороны США - РИА Новости Крым, 01.09.2022
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Украина не вернет прежних границ — бывший советник Минобороны США
Украина не вернет прежних границ — бывший советник Минобороны США - РИА Новости Крым, 01.09.2022
Украина не вернет прежних границ — бывший советник Минобороны США
Украине уже не удастся вернуть свои прежние границы, и это устраивает Белый дом, заявил бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор, пишет... РИА Новости Крым, 01.09.2022
2022-09-01T16:03
2022-09-01T16:03
ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским
сша
политика
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен — РИА Новости Крым. Украине уже не удастся вернуть свои прежние границы, и это устраивает Белый дом, заявил бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор, пишет РИА Новости."Никто и не говорил о возвращении каких-либо территорий. Киев не сможет этого сделать, это невозможно. Я уверен, что Байден также осведомлен об этом", — заявил Макгрегор.Медведев об украинском конфликте: есть только полтора сценария &gt;&gt;Изначальная цель США, по словам военного, заключалась в стремлении "навредить России", а Киев оказался в таком трудном положении, потому что Вашингтон преследовал собственные интересы.Он добавил, что даже если украинцы в один момент захотят завершить кризис путем дипломатии, Соединенные Штаты не разрешат им этого сделать, потому что Белый дом против мирного урегулирования конфликта.На днях обозреватель The Washington Times заявил что США приближается к своему краху, о чем свидетельствует целый ряд признаков – от провальной миграционной политики до проблем с местными элитами.Ранее в США признали, что Путин победит. Обозреватель The National Interest Рамон Маркс считает, что США потерпят стратегическое поражение независимо от результатов конфликта на Украине, президент России Владимир Путин выстроит партнерские отношение с рядом стран Евразийского континента и окажется в выигрыше.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
https://crimea.ria.ru/20220812/putin-podpisal-novyy-ukaz-po-okhrane-granits-s-lnr-dnr-i-ukrainoy-1124149923.html
https://crimea.ria.ru/20220824/v-ssha-priznali-chto-ukraina-mozhet-lishitsya-territoriy-i-vykhoda-k-moryu-1124269923.html
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РИА Новости Крым
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ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским, сша, политика, российская федерация (россия, рф)
Украина не вернет прежних границ — бывший советник Минобороны США

Бывший советник министра обороны США заявил, что Украине уже не вернуть прежние границы

16:03 01.09.2022
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийские военные взяли под контроль ракетно-артиллерийский склад ВСУ в Херсонской области
Российские военные взяли под контроль ракетно-артиллерийский склад ВСУ в Херсонской области
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен — РИА Новости Крым. Украине уже не удастся вернуть свои прежние границы, и это устраивает Белый дом, заявил бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор, пишет РИА Новости.
"Никто и не говорил о возвращении каких-либо территорий. Киев не сможет этого сделать, это невозможно. Я уверен, что Байден также осведомлен об этом", — заявил Макгрегор.
Медведев об украинском конфликте: есть только полтора сценария >>
Изначальная цель США, по словам военного, заключалась в стремлении "навредить России", а Киев оказался в таком трудном положении, потому что Вашингтон преследовал собственные интересы.
"Россия правильно считает, что США стоят за всем. Вашингтон стоит за Зеленским. Вашингтон говорит Зеленскому продолжать сражаться", — заключил Макгрегор.
Он добавил, что даже если украинцы в один момент захотят завершить кризис путем дипломатии, Соединенные Штаты не разрешат им этого сделать, потому что Белый дом против мирного урегулирования конфликта.
На днях обозреватель The Washington Times заявил что США приближается к своему краху, о чем свидетельствует целый ряд признаков – от провальной миграционной политики до проблем с местными элитами.
Ранее в США признали, что Путин победит. Обозреватель The National Interest Рамон Маркс считает, что США потерпят стратегическое поражение независимо от результатов конфликта на Украине, президент России Владимир Путин выстроит партнерские отношение с рядом стран Евразийского континента и окажется в выигрыше.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
12 августа, 16:21
Путин подписал новый указ по охране границ с ЛНР, ДНР и Украиной
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
Мост через Днепр в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
24 августа, 09:51
В США признали, что Украина может лишиться территорий и выхода к морю
 
Ситуация с главой РИА Новости Украина Кириллом ВышинскимСШАПолитикаРоссийская Федерация (Россия, РФ)
 
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