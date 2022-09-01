https://crimea.ria.ru/20220901/proliv-bosfor-zakryli-dlya-sudov-iz-za-chp-s-sukhogruzom-iz-ukrainy-1124375476.html

Пролив Босфор закрыли для судов из-за ЧП с сухогрузом из Украины

Пролив Босфор закрыли для судов из-за ЧП с сухогрузом из Украины - РИА Новости Крым, 01.09.2022

Пролив Босфор закрыли для судов из-за ЧП с сухогрузом из Украины

Направлявшееся из Украины грузовое судно село на мель в Босфоре – судоходства в проливе приостановлено. Об этом сообщили в береговой охране Турции, пишет РИА... РИА Новости Крым, 01.09.2022

2022-09-01T22:15

2022-09-01T22:15

2022-09-01T22:16

турция

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Направлявшееся из Украины грузовое судно село на мель в Босфоре – судоходства в проливе приостановлено. Об этом сообщили в береговой охране Турции, пишет РИА Новости. Сообщается, что 173-метровое грузовое судно LADY ZEHMA село на мель "из-за отказа руля во время перехода из Украины в Стамбул".На место происшествия направлены пять буксиров и два катера. Ранее в Турции озвучили объемы зерна, вывезенного из Украины.

турция

украина

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

турция, украина