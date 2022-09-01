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Пролив Босфор закрыли для судов из-за ЧП с сухогрузом из Украины
Пролив Босфор закрыли для судов из-за ЧП с сухогрузом из Украины - РИА Новости Крым, 01.09.2022
Пролив Босфор закрыли для судов из-за ЧП с сухогрузом из Украины
Направлявшееся из Украины грузовое судно село на мель в Босфоре – судоходства в проливе приостановлено. Об этом сообщили в береговой охране Турции, пишет РИА... РИА Новости Крым, 01.09.2022
2022-09-01T22:15
2022-09-01T22:15
2022-09-01T22:16
турция
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Направлявшееся из Украины грузовое судно село на мель в Босфоре – судоходства в проливе приостановлено. Об этом сообщили в береговой охране Турции, пишет РИА Новости. Сообщается, что 173-метровое грузовое судно LADY ZEHMA село на мель "из-за отказа руля во время перехода из Украины в Стамбул".На место происшествия направлены пять буксиров и два катера. Ранее в Турции озвучили объемы зерна, вывезенного из Украины.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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турция, украина
Пролив Босфор закрыли для судов из-за ЧП с сухогрузом из Украины
В проливе Босфор остановлено судоходство из-за ЧП с сухогрузом из Украины
22:15 01.09.2022 (обновлено: 22:16 01.09.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Направлявшееся из Украины грузовое судно село на мель в Босфоре – судоходства в проливе приостановлено. Об этом сообщили в береговой охране Турции, пишет РИА Новости.
Сообщается, что 173-метровое грузовое судно LADY ZEHMA село на мель "из-за отказа руля во время перехода из Украины в Стамбул".
На место происшествия направлены пять буксиров и два катера.
"Движение судов в Стамбульском проливе (Босфор – ред.) приостановлено", – отмечается в сообщении службы, опубликованном в Twitter.