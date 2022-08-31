https://crimea.ria.ru/20220831/posledniy-den-leta-v-krymu-budet-zharkim---prognoz-na-sredu-1124345556.html
Последний день лета в Крыму будет жарким - прогноз на среду
Последний день лета в Крыму будет жарким - прогноз на среду - РИА Новости Крым, 31.08.2022
Последний день лета в Крыму будет жарким - прогноз на среду
Последний день уходящего лета в Крыму будет сухим и жарким, сообщает региональный гидрометцентр. РИА Новости Крым, 31.08.2022
2022-08-31T00:01
2022-08-31T00:01
2022-08-31T00:01
погода
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крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. Последний день уходящего лета в Крыму будет сухим и жарким, сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +31...33.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19…21, днем до +33.В Ялте, Алуште, Феодосии без осадков, ночью будет +22...24, днем воздух прогреется до 30..32 градусов.В Евпатории и Судаке тоже сухо, ночью до 24 градусов тепла, днем +29…31.Температура морской воды в Ялте +27, в Севастополе +26...27, в Алуште, Феодосии, Евпатории, Черноморском, в Керченском проливе и в Азовском море +26 градусов.
https://crimea.ria.ru/20220829/pogoda-v-krymu-v-sentyabre-kogda-uydet-zhara-1124329010.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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погода, погода в крыму, крым
Последний день лета в Крыму будет жарким - прогноз на среду
Погода для Крыма на среду, 31 августа
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. Последний день уходящего лета в Крыму будет сухим и жарким, сообщает региональный гидрометцентр.
"Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 16…21, на побережье до 24, днем 29…34, в горах 23…28 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.
В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +31...33.
В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19…21, днем до +33.
В Ялте, Алуште, Феодосии без осадков, ночью будет +22...24, днем воздух прогреется до 30..32 градусов.
В Евпатории и Судаке тоже сухо, ночью до 24 градусов тепла, днем +29…31.
Температура морской воды в Ялте +27, в Севастополе +26...27, в Алуште, Феодосии, Евпатории, Черноморском, в Керченском проливе и в Азовском море +26 градусов.