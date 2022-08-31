https://crimea.ria.ru/20220831/pochti-dve-tysyachi-studentov-iz-dnr-i-lnr-prinyaty-v-vuzy-rossii--falkov-1124362363.html

Почти две тысячи студентов из ДНР и ЛНР приняты в вузы России – Фальков

Почти две тысячи студентов из ДНР и ЛНР приняты в вузы России – Фальков - РИА Новости Крым, 31.08.2022

Почти две тысячи студентов из ДНР и ЛНР приняты в вузы России – Фальков

В российские вузы на совместные программы принято почти две тысячи студентов из Донецкой и Луганской народных республик, сообщил министр науки и высшего... РИА Новости Крым, 31.08.2022

2022-08-31T18:09

2022-08-31T18:09

2022-08-31T18:09

образование в россии

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. В российские вузы на совместные программы принято почти две тысячи студентов из Донецкой и Луганской народных республик, сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства."Первого сентября новый учебный год начнут 25 вузов ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях. В этой работе им помогают 46 российских вузов-партнеров. Впервые с помощью такой партнерской работы вузами России и народных республик осуществлен прием 1968 абитуриентов на совместные программы высшего образования", - рассказал Фальков.Он также сообщил, что студенты российских вузов начнут учебный год в очном формате, но при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора.По словам Фалькова, наибольшей популярностью у абитуриентов пользуются педагогические специальности, а также специальности в области здравоохранения, IT и лингвистики. Также среди популярных направлений – юриспруденция и менеджмент.

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https://crimea.ria.ru/20220411/kak-v-krymu-prinimayut-uchenikov-i-studentov-iz-ukrainy-i-donbassa-1122901395.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

образование в россии, общество