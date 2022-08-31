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Почти две тысячи студентов из ДНР и ЛНР приняты в вузы России – Фальков - РИА Новости Крым, 31.08.2022
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Почти две тысячи студентов из ДНР и ЛНР приняты в вузы России – Фальков
Почти две тысячи студентов из ДНР и ЛНР приняты в вузы России – Фальков - РИА Новости Крым, 31.08.2022
Почти две тысячи студентов из ДНР и ЛНР приняты в вузы России – Фальков
В российские вузы на совместные программы принято почти две тысячи студентов из Донецкой и Луганской народных республик, сообщил министр науки и высшего... РИА Новости Крым, 31.08.2022
2022-08-31T18:09
2022-08-31T18:09
образование в россии
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. В российские вузы на совместные программы принято почти две тысячи студентов из Донецкой и Луганской народных республик, сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства."Первого сентября новый учебный год начнут 25 вузов ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях. В этой работе им помогают 46 российских вузов-партнеров. Впервые с помощью такой партнерской работы вузами России и народных республик осуществлен прием 1968 абитуриентов на совместные программы высшего образования", - рассказал Фальков.Он также сообщил, что студенты российских вузов начнут учебный год в очном формате, но при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора.По словам Фалькова, наибольшей популярностью у абитуриентов пользуются педагогические специальности, а также специальности в области здравоохранения, IT и лингвистики. Также среди популярных направлений – юриспруденция и менеджмент.
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60
образование в россии, общество
Почти две тысячи студентов из ДНР и ЛНР приняты в вузы России – Фальков

Фальков: более 1,9 тыс студентов из ДНР и ЛНР приняты в вузы РФ на совместные программы

18:09 31.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМедицинской академии им. С.И. Георгиевского – одному из старейших вузов Крыма – исполнилось 90 лет
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского – одному из старейших вузов Крыма – исполнилось 90 лет - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. В российские вузы на совместные программы принято почти две тысячи студентов из Донецкой и Луганской народных республик, сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.
"Первого сентября новый учебный год начнут 25 вузов ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях. В этой работе им помогают 46 российских вузов-партнеров. Впервые с помощью такой партнерской работы вузами России и народных республик осуществлен прием 1968 абитуриентов на совместные программы высшего образования", - рассказал Фальков.
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Он также сообщил, что студенты российских вузов начнут учебный год в очном формате, но при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора.
"Все вузы готовы, университеты начинают этот учебный год 1 сентября в традиционном формате. При этом, исходя из угрозы распространения коронавирусной инфекции, вузами приняты меры санитарной безопасности в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора", – сотметил министр
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По словам Фалькова, наибольшей популярностью у абитуриентов пользуются педагогические специальности, а также специальности в области здравоохранения, IT и лингвистики. Также среди популярных направлений – юриспруденция и менеджмент.
 
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