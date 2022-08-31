https://crimea.ria.ru/20220831/lichnye-podsobnye-khozyaystva-poluchat-lgotnye-kredity-1124352715.html
Личные подсобные хозяйства получат льготные кредиты
Личные подсобные хозяйства получат льготные кредиты - РИА Новости Крым, 31.08.2022
Личные подсобные хозяйства получат льготные кредиты
Личные подсобные хозяйства в РФ поддержат с помощью льготных кредитов, чтобы увеличить долю их участия в объеме производства отечественной сельхозпродукции. Об... РИА Новости Крым, 31.08.2022
2022-08-31T12:23
2022-08-31T12:23
2022-08-31T12:23
экономика
сельское хозяйство
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. Личные подсобные хозяйства в РФ поддержат с помощью льготных кредитов, чтобы увеличить долю их участия в объеме производства отечественной сельхозпродукции. Об этом заявила зампредседателя правительства Виктория Абрамченко, сказано на официальном правительственном сайте.По ее данным, уже сейчас такие хозяйства обеспечивают до половины объема производства сельхозпродукции в России, новая мера позволит увеличить эту долю, "дорастив" мелкие ЛПХ до средних, а в итоге простимулирует рост всего агропромышленного комплекса страны. Кроме того, перспектива получить льготные кредиты, субсидированные из бюджета, поможет сделать работу этого сектора прозрачнее.Ранее сообщалось, что фермеры Крыма получили более 2 млрд рублей на развитие хозяйств в текущем году.
https://crimea.ria.ru/20220829/mery-podderzhki-ekonomiki-mogut-prodlit---mishustin-1124333351.html
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экономика, сельское хозяйство, российская федерация (россия, рф)
Личные подсобные хозяйства получат льготные кредиты
В России поддержат личные подсобные хозяйства