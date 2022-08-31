https://crimea.ria.ru/20220831/lichnye-podsobnye-khozyaystva-poluchat-lgotnye-kredity-1124352715.html

Личные подсобные хозяйства получат льготные кредиты

Личные подсобные хозяйства получат льготные кредиты - РИА Новости Крым, 31.08.2022

Личные подсобные хозяйства получат льготные кредиты

Личные подсобные хозяйства в РФ поддержат с помощью льготных кредитов, чтобы увеличить долю их участия в объеме производства отечественной сельхозпродукции. Об... РИА Новости Крым, 31.08.2022

2022-08-31T12:23

2022-08-31T12:23

2022-08-31T12:23

экономика

сельское хозяйство

российская федерация (россия, рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/06/1119881412_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_9b124eaf9c187a5835450a02a4051508.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. Личные подсобные хозяйства в РФ поддержат с помощью льготных кредитов, чтобы увеличить долю их участия в объеме производства отечественной сельхозпродукции. Об этом заявила зампредседателя правительства Виктория Абрамченко, сказано на официальном правительственном сайте.По ее данным, уже сейчас такие хозяйства обеспечивают до половины объема производства сельхозпродукции в России, новая мера позволит увеличить эту долю, "дорастив" мелкие ЛПХ до средних, а в итоге простимулирует рост всего агропромышленного комплекса страны. Кроме того, перспектива получить льготные кредиты, субсидированные из бюджета, поможет сделать работу этого сектора прозрачнее.Ранее сообщалось, что фермеры Крыма получили более 2 млрд рублей на развитие хозяйств в текущем году.

https://crimea.ria.ru/20220829/mery-podderzhki-ekonomiki-mogut-prodlit---mishustin-1124333351.html

российская федерация (россия, рф)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, сельское хозяйство, российская федерация (россия, рф)