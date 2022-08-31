https://crimea.ria.ru/20220831/kvartirnyy-vopros-i-vyplaty-bez-spravok-chto-zhdet-rossiyan-v-sentyabre-1124357295.html

Квартирный вопрос и выплаты без справок: что ждет россиян в сентябре

Квартирный вопрос и выплаты без справок: что ждет россиян в сентябре - РИА Новости Крым, 31.08.2022

Квартирный вопрос и выплаты без справок: что ждет россиян в сентябре

С сентября россияне смогут получать соцвыплаты без справок и заявлений и по-новому выбирать управляющие компании, клиенты банков открывать счета и вклады... РИА Новости Крым, 31.08.2022

2022-08-31T20:11

2022-08-31T20:11

2022-08-31T17:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым, Галина Оленева. С сентября россияне смогут получать соцвыплаты без справок и заявлений и по-новому выбирать управляющие компании, клиенты банков открывать счета и вклады онлайн, туристы – вернуть часть денег за путешествия, учителей освободят от "бумажной" работы, а ученикам предложат петь гимн России. Подробнее об этих и других новшествах первого осеннего месяца — в подборке РИА Новости Крым.Соцвыплаты и работаС осени меры социальной поддержки будут назначать автоматом, без всяких справок и заявлений, сразу после возникновения у гражданина соответствующего права. Органы соцзащиты будут брать сведения о получателях из единой государственной информационной системы соцобеспечения (ЕГИССО).У работников и работодателей появится возможность обмениваться документами через Госуслуги. В том числе удаленно можно устроиться на работу: работодатель и соискатель могут получить цифровую подпись, которой можно заверять нужные документы.Квартирный вопросС сентября в РФ запрещается покупать и продавать жилые помещения площадью менее шести квадратов. Такие сделки не получится зарегистрировать в Росреестре. Так законодатели решили бороться с черными риелторами, торгующими микродолями. Исключения: наследование, приватизация, покупка за счет маткапитала.Кроме того, теперь собственники квартир будут по-новому выбирать управляющие компании. Чтобы выбрать УК, нужно согласие половины жильцов многоквартирного дома, а не четверти, как было раньше.Земля и имуществоС сентября в стране заработают единые правила для оборота жилых и нежилых помещений: права на готовые здания и "недострои" соотносятся с правом собственности на земельные участки, где они расположены.Тем, кто решил превратить свой гараж в "шиномонтажку" или автомойку, лучше передумать: в соответствии с новой редакцией гражданского кодекса, государство может принудительно изымать у владельцев нежилые помещения, используемые собственниками не по назначению.Большая переменаВ новом учебном году у школьных учителей уменьшится объем "бумажной" работы – законодатели решили снять с них бюрократическую нагрузку и отменили отчеты. Составлять учебные планы и вести журналы успеваемости по-прежнему придется.А еще с 1 сентября каждый понедельник в школах будут поднимать государственный флаг и петь гимн России, раз в неделю проводить урок "Разговоры о важном" про патриотизм и любовь к Отечеству, показывать кино, рекомендованное Минпросвещения РФ. Истории начнут учить с 1 класса, обновят учебники по основным предметам, отменят обязательное преподавание второго иностранного языка, зато "финансовая грамотность" станет обязательной.В части образования есть хорошие новости для людей с инвалидностью I, II или III группы: они смогут бесплатно получить второе среднее специальное или высшее образование, а детей-инвалидов, обучающихся в школах среднего профессионального образования без проживания, будут обеспечивать двухразовым питанием.За рулемВ российских автошколах обновлены учебные программы. Для категории "B" увеличены часы практики на улицах (18 часов отведено на автодром, 38 – на город. Раньше было 24 и 32 соответственно).Мотоциклисты смогут получить допуск к управлению автомобилем по сокращенной программе.Также меняются правила техосмотра: не обязательными становятся аптечка, аварийный знак и огнетушитель, контролировать уровень шума выхлопной системы тоже не нужно.Кешбэк и другие новости туризмаВ РФ возвращается туристический кешбэк. Срок действия очередного этапа программы – с 25 августа по 10 сентября. Вернуть можно 20% стоимости поездки, но не больше 20 тысяч рублей. Продолжительность путешествия – от трех ночей. Начало туров – с 1 октября, круизов – с 1 сентября. Вернуться надо до 25 декабря. Оплата, как обычно, картой "Мир".А еще туроператорам теперь придется размещать информацию о проданных путевках в специальной электронной системе. Это поможет туристам защитить свои права, если что-то пойдет не так.И другие измененияПострадавшим от ЧС: если вы пострадали в результате чрезвычайной ситуации, отныне имеете право на психологическую помощь. Ее оказание становится одной их основных задач единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС.Клиентам банков с универсальной лицензией: теперь каждый идентифицированный клиент такого банка может открыть вклад и получить кредит в рублях без личного присутствия – в мобильном приложении или на сайте.Рекламодателям: всю интернет-рекламу, в том числе в соцсетях и блогах, с 1 сентября придется маркировать соответствующим значком, а также размещать информацию о рекламодателе в единой системе учета сведений о рекламных кампаниях. До 1 ноября действует переходный период, дальше будут штрафовать.IT-специалистам: на платформе "Университет-2035" стартуют бесплатные дистанционные курсы для IT- шников.Всем, кто не хочет делиться своими данными: теперь с продавцами не обязательно делиться своими персональными данными. Никто не может отказать вам в услуге или продаже товара, если вы отказываетесь сообщить свой телефон или дату рождения. Особенно актуально это для интернет-магазинов, где клиентам часто предлагают сначала заполнить анкеты, и только потом перейти к покупкам. За невыполнение этого правила юрлицам грозит штраф в 50 тысяч рублей.

https://crimea.ria.ru/20220802/na-gosuslugakh-poyavitsya-servis-dlya-sdelok-s-nedvizhimostyu-1124036502.html

https://crimea.ria.ru/20220831/rossiyskim-shkolnikam-zapretyat-telefony-na-urokakh-1124354078.html

https://crimea.ria.ru/20220829/krym-popal-v-top-napravleniy-dlya-poezdok-po-turisticheskomu-keshbeku-1124328125.html

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

авторы, закон и право, новости, экономика, общество