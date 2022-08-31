https://crimea.ria.ru/20220831/iz-za-avarii-na-vodovode-pod-evpatoriey-bez-vody-esche-dva-sela--mchs-1124359585.html
Из-за аварии на водоводе под Евпаторией без воды еще два села – МЧС
Из-за аварии на водоводе под Евпаторией без воды еще два села – МЧС - РИА Новости Крым, 31.08.2022
Из-за аварии на водоводе под Евпаторией без воды еще два села – МЧС
Из-за крупной аварии на Донузлавском водоводе в Сакском районе без воды остаются евпаторийские поселки Мирный и Новоозерный, а теперь еще и два села - Поповка и РИА Новости Крым, 31.08.2022
2022-08-31T16:32
2022-08-31T16:32
2022-08-31T16:35
крым
вода в крыму
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. Из-за крупной аварии на Донузлавском водоводе в Сакском районе без воды остаются евпаторийские поселки Мирный и Новоозерный, а теперь еще и два села - Поповка и Коса Южная, сообщает МЧС Крыма.Авария на водоводе произошла 29 августа. В результате 9 тысяч абонентов в евпаторийских поселках Мирное и Новоозерное остались без воды. Водоснабжение обещали восстановить в среду, 31 числа. Причины аварии выясняет прокуратура. Позже на территории Евпатории ввели режим чрезвычайной ситуации."Сегодня, в связи с порывом на магистральном водоводе в селе Колоски Сакского района, полностью остановлена подача воды в Мирном и Новоозерном, а также частично в селах Поповка и Коса Южная Сакского района", - сказано в сообщении.По данным МЧС, организован подвоз воды, кроме того, в поселках установлены емкости. Аварию ликвидируют 18 специалистов компании "Вода Крыма", для этого привлечено шесть единиц техники.
https://crimea.ria.ru/20220831/v-evpatorii-vveden-rezhim-chs-iz-za-avarii-na-donuzlavskom-vodovode-1124353021.html
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крым, вода в крыму, общество
Из-за аварии на водоводе под Евпаторией без воды еще два села – МЧС
Из-за аварии на водоводе "обезвожены" поселки Мирный, Новоозерный, Поповка и Коса Южная
16:32 31.08.2022 (обновлено: 16:35 31.08.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. Из-за крупной аварии на Донузлавском водоводе в Сакском районе без воды остаются евпаторийские поселки Мирный и Новоозерный, а теперь еще и два села - Поповка и Коса Южная, сообщает МЧС Крыма.
Авария
на водоводе произошла 29 августа. В результате 9 тысяч абонентов в евпаторийских поселках Мирное и Новоозерное остались без воды. Водоснабжение обещали восстановить в среду, 31 числа. Причины аварии выясняет прокуратура. Позже на территории Евпатории ввели режим чрезвычайной ситуации
.
"Сегодня, в связи с порывом на магистральном водоводе в селе Колоски Сакского района, полностью остановлена подача воды в Мирном и Новоозерном, а также частично в селах Поповка и Коса Южная Сакского района", - сказано в сообщении.
По данным МЧС, организован подвоз воды, кроме того, в поселках установлены емкости. Аварию ликвидируют 18 специалистов компании "Вода Крыма", для этого привлечено шесть единиц техники.