https://crimea.ria.ru/20220830/v-khersone-vosstanovili-podachu-sveta-i-vody-1124347827.html

В Херсоне восстановили подачу света и воды

В Херсоне восстановили подачу света и воды - РИА Новости Крым, 30.08.2022

В Херсоне восстановили подачу света и воды

Электроснабжение и подача воды в Херсоне восстановлены после сбоя, сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 30.08.2022

2022-08-30T18:11

2022-08-30T18:11

2022-08-30T18:11

херсонская область

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Электроснабжение и подача воды в Херсоне восстановлены после сбоя, сообщает РИА Новости.По данным корреспондента информагентства, на дорогах заработали светофоры, троллейбусы вновь курсируют по маршрутам, работают магазины и кафе.Электроснабжение в Херсоне и области пропало во вторник днем. По информации "Херсоноблэнерго", специалисты приступили к работам по переподключению раннее отремонтированных электросетей к общей сети подачи электроэнергии. В предприятии пообещали, что это займет несколько часов.Перебои с электроэнергией в Херсоне и области фиксируются с 25 августа. Сбои в электроснабжении сопровождаются отсутствием воды.Отключение света в Херсоне, которое произошло ранее в субботу, случилось из-за ремонтных работ, и не было связано с обстрелами со стороны Украины.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортовВласти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.

херсонская область

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, общество