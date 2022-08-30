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В Херсоне восстановили подачу света и воды - РИА Новости Крым, 30.08.2022
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В Херсоне восстановили подачу света и воды
В Херсоне восстановили подачу света и воды - РИА Новости Крым, 30.08.2022
В Херсоне восстановили подачу света и воды
Электроснабжение и подача воды в Херсоне восстановлены после сбоя, сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 30.08.2022
2022-08-30T18:11
2022-08-30T18:11
херсонская область
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Электроснабжение и подача воды в Херсоне восстановлены после сбоя, сообщает РИА Новости.По данным корреспондента информагентства, на дорогах заработали светофоры, троллейбусы вновь курсируют по маршрутам, работают магазины и кафе.Электроснабжение в Херсоне и области пропало во вторник днем. По информации "Херсоноблэнерго", специалисты приступили к работам по переподключению раннее отремонтированных электросетей к общей сети подачи электроэнергии. В предприятии пообещали, что это займет несколько часов.Перебои с электроэнергией в Херсоне и области фиксируются с 25 августа. Сбои в электроснабжении сопровождаются отсутствием воды.Отключение света в Херсоне, которое произошло ранее в субботу, случилось из-за ремонтных работ, и не было связано с обстрелами со стороны Украины.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортовВласти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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херсонская область, общество
В Херсоне восстановили подачу света и воды

В Херсоне восстановили подачу воды и электроэнергии

18:11 30.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Сергей ГеоргиевХерсон
Херсон - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости Крым . Сергей Георгиев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Электроснабжение и подача воды в Херсоне восстановлены после сбоя, сообщает РИА Новости.
По данным корреспондента информагентства, на дорогах заработали светофоры, троллейбусы вновь курсируют по маршрутам, работают магазины и кафе.
Электроснабжение в Херсоне и области пропало во вторник днем. По информации "Херсоноблэнерго", специалисты приступили к работам по переподключению раннее отремонтированных электросетей к общей сети подачи электроэнергии. В предприятии пообещали, что это займет несколько часов.
Перебои с электроэнергией в Херсоне и области фиксируются с 25 августа. Сбои в электроснабжении сопровождаются отсутствием воды.
Отключение света в Херсоне, которое произошло ранее в субботу, случилось из-за ремонтных работ, и не было связано с обстрелами со стороны Украины.
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов
Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
 
Херсонская областьОбщество
 
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