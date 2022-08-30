https://crimea.ria.ru/20220830/krymchanin-predstanet-pered-sudom-za-zverskoe-ubiystvo-grazhdanskoy-zheny-1124346606.html

Крымчанин предстанет перед судом за зверское убийство гражданской жены

Крымчанин предстанет перед судом за зверское убийство гражданской жены - РИА Новости Крым, 30.08.2022

Крымчанин предстанет перед судом за зверское убийство гражданской жены

Житель Джанкойского района обвиняется в убийстве женщины и умышленном повреждении чужого имущества. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета... РИА Новости Крым, 30.08.2022

2022-08-30T17:10

2022-08-30T17:10

2022-08-30T17:10

крымский следком

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Житель Джанкойского района обвиняется в убийстве женщины и умышленном повреждении чужого имущества. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Крыма.Инцидент произошел в селе Тутовое в апреле 2022 года. Между обвиняемым и его гражданской супругой, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт. Мужчина схватился за нож и нанес женщине более 30 ударов.Забрав нож, он покинул место совершения преступления и избавился от улик, однако вскоре был задержан правоохранителями, добавили в республиканской прокуратуре. Мужчина написал явку с повинной, по ходатайству следствия его заключили под стражу, где он находится до настоящего времени.Расследование уголовного дело завершено, с утвержденным обвинительным заключением оно передано в Джанкойский районный суд для рассмотрения по существу.

https://crimea.ria.ru/20220712/krymchanin-ubil-81-letnego-arendodatelya-1123822365.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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