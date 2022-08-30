https://crimea.ria.ru/20220830/krymchanin-predstanet-pered-sudom-za-zverskoe-ubiystvo-grazhdanskoy-zheny-1124346606.html
Крымчанин предстанет перед судом за зверское убийство гражданской жены
Крымчанин предстанет перед судом за зверское убийство гражданской жены - РИА Новости Крым, 30.08.2022
Крымчанин предстанет перед судом за зверское убийство гражданской жены
Житель Джанкойского района обвиняется в убийстве женщины и умышленном повреждении чужого имущества. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета... РИА Новости Крым, 30.08.2022
2022-08-30T17:10
2022-08-30T17:10
2022-08-30T17:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Житель Джанкойского района обвиняется в убийстве женщины и умышленном повреждении чужого имущества. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Крыма.Инцидент произошел в селе Тутовое в апреле 2022 года. Между обвиняемым и его гражданской супругой, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт. Мужчина схватился за нож и нанес женщине более 30 ударов.Забрав нож, он покинул место совершения преступления и избавился от улик, однако вскоре был задержан правоохранителями, добавили в республиканской прокуратуре. Мужчина написал явку с повинной, по ходатайству следствия его заключили под стражу, где он находится до настоящего времени.Расследование уголовного дело завершено, с утвержденным обвинительным заключением оно передано в Джанкойский районный суд для рассмотрения по существу.
https://crimea.ria.ru/20220712/krymchanin-ubil-81-letnego-arendodatelya-1123822365.html
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крымский следком, происшествия, джанкой, крым
Крымчанин предстанет перед судом за зверское убийство гражданской жены
Житель Джанкойского района ответит за зверское убийство сожительницы
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Житель Джанкойского района обвиняется в убийстве женщины и умышленном повреждении чужого имущества. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Крыма.
Инцидент произошел в селе Тутовое в апреле 2022 года. Между обвиняемым и его гражданской супругой, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт. Мужчина схватился за нож и нанес женщине более 30 ударов.
"От полученных травм потерпевшая скончалась на месте. Также установлено, что двумя месяцами ранее сельчанин ударом кулака умышленно разбил пластиковое окно в соседнем доме", - сообщили в СК.
Забрав нож, он покинул место совершения преступления и избавился от улик, однако вскоре был задержан правоохранителями, добавили в республиканской прокуратуре. Мужчина написал явку с повинной, по ходатайству следствия его заключили под стражу, где он находится до настоящего времени.
Расследование уголовного дело завершено, с утвержденным обвинительным заключением оно передано в Джанкойский районный суд для рассмотрения по существу.