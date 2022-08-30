https://crimea.ria.ru/20220830/Kakoy-segodnya-prazdnik-30-avgusta_-1118674747.html

Какой сегодня праздник: 30 августа

Какой сегодня праздник: 30 августа - РИА Новости Крым, 30.08.2022

Какой сегодня праздник: 30 августа

30 августа во всем мире вспоминают пропавших без вести и отмечают Международный день китовой акулы. Этот день подарил миру писательницу Мэри Шелли, живописца... РИА Новости Крым, 30.08.2022

2022-08-30T00:00

2022-08-30T00:00

2022-08-30T00:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. 30 августа во всем мире вспоминают пропавших без вести и отмечают Международный день китовой акулы. Этот день подарил миру писательницу Мэри Шелли, живописца Исаака Левитана, балалаечника Михаила Рожкова и актрису Кэмерон Диас. А еще в этот день была открыта Земля Франца-Иосифа, запатентован электрический пылесос и основана компания-разработчик программного обеспечения Opera.Что празднуют в мире30 августа под эгидой ООН уже несколько десятков лет отмечают День пропавших без вести, он же День жертв насильственных исчезновений. Инициатива введения в международный календарь этой даты принадлежит Латиноамериканской федерации ассоциаций родственников задержанных и исчезнувших, которая в 1983 году предложила активно бороться против тайного тюремного заключения, а также против насильственных исчезновений и похищений, которые в те годы часто случались во многих странах Латинской Америки.Особой датой является 30 августа для Татарстана: в этот день с 1990 года, когда Верховный совет принял декларацию о государственном суверенитете Татарской ССР, здесь отмечают День рождения республики.А еще сегодня Международный день китовой акулы (International Whale Shark Day), который призван привлечь внимание к проблеме их истребления. Китовая акула - самая крупная рыба в мировом океане: до 12 метров в длину и 21,5 тонны веса. Во время кормления рот этого гиганта может растянуться на целый метр в ширину.Знаменательные событияВ 1700 году Российское царство, возглавляемое Петром I, объявило о своем вступлении в войну со Швецией на стороне Северного союза (в который входили также Речь Посполитая, Дания и Саксония), начался поход к Нарве. Так для России началась двадцатилетняя Северная война – за господство на Балтийском побережье.В 1829 году в Москве была заложена Триумфальная арка – символ победы русского народа в Отечественной войне 1812 года. В 1936 году арку разобрали, но спустя 30 лет восстановили.В 1873 году шхуну "Адмирал Тегетгоф", затертую во льдах Северного Ледовитого океана с австро-венгерской экспедицией на борту, вынесло к неизвестному архипелагу. Так была открыта Земля Франца-Иосифа, нареченная в честь австро-венгерского императора. Несмотря на то, что первая русская экспедиция попала туда только в 1901 году, именно русские (по некоторым источникам) первыми установили здесь флаг Российской империи. Сегодня Земля Франца-Иосифа входит в состав Архангельской области РФ.В 1877 году французский изобретатель Эмиль Рейно запатентовал оптический прибор для показа движущихся рисунков – праксиноскоп. Этот аппарат считается прародителем мультипликации.В 1901 году британец Хьюберт Сесил Бут запатентовал электрический пылесос, который не сдувал пыль, а собирал ее внутрь. Устройство, которое в итоге получилось у изобретателя, перевозилось лошадьми на специальной тележке, подкатывалось к дому, а для работы внутри использовался 30-метровый шланг. Среди клиентов клининговой компании, которую впоследствии основал Сесил, была сама королева Виктория.В 1918 году во время митинга рабочих на заводе Михельсона Фанни Каплан совершила покушение на Владимира Ленина. Он отделался несколькими ранениями и остался жив, но покушение на него спровоцировало целую волну убийств по всей России.В 1943 году 130-я стрелковая дивизия под командованием Константина Сычева и 416-я стрелковая дивизия под командования Дмитрия Сызранова освободили от фашистов город Таганрог, завершив таким образом освобождение Ростовской области.В 1995 году исландец Йон Стефенсон фон Течнер и норвежец Гейр Иварсей основали компанию Opera, ставшую одним из крупнейших разработчиков программного обеспечения в мире.Кто родилсяВ 1797 году родилась знаменитая английская писательница Мэри Шелли – автор, подаривший миру готический роман "Франкенштейн или Современный Прометей".В 1844 году родился немецкий географ, этнолог и социолог Фридрих Ратцель. Считается основателем антропогеографии и геополитики, одним из основоположников теории культурных кругов и создателем термина "культурная провинция".В 1860 году родился русский художник Исаак Левитан. Был учеником Василия Перова, Алексея Саврасова и Василия Поленова. Среди его наиболее известных полотен – картины "Золотая осень", "Березовая роща", "У омута", "Вечерний звон", "Над вечным покоем" и другие. Коллекция его работ хранится и в Третьяковской галерее.В 1870 году родился российский военачальник, генерал Лавр Корнилов, один из лидеров Белого движения.В 1871 году родился британский физик Эрнест Резерфорд. Считается отцом-основателем ядерной физики. В 1908 году стал лауреатом Нобелевской премии по химии. Создал планетарную модель атома: благодаря проведению знаменитого опыта рассеивания альфа-частиц доказал, что атом состоит из положительно заряженного ядра и отрицательно заряженных электронов.В 1907 году родился американский физик и инженер Джон Уильям Мокли. Считается одним из создателей первого в мире электронного компьютера Univac I для нужд армии США.В 1918 году родился знаменитый русский балалаечник-виртуоз Михаил Рожков. Прославился, выступая в дуэте с гитаристом Георгием Миняевым. Его музыку можно услышать и во многих советских фильмах – "Война и мир", "А зори здесь тихие", Тени исчезают в полдень" и других.В 1934 году родился известный советский актер Анатолий Солоницын, заслуженный артист РСФСР. Больше 100 ролей сыграл в театре. Известен многими ролями в кино – Андрея Рублева в одноименном фильме, Дмитрия Калмыкова в "Любить человека", лорда Сент-Джона в "Принце и нищем", Сарториуса в "Солярисе", писателя в "Сталкере" и другими.В 1946 году родилась американская актриса и модель Пэгги Липтон. Среди кинокартин с ее участием – "На тропе войны", "Запретная тема", "Почтальон", "Однажды в Риме". Известна и по роли Нормы Дженнингс в сериале "Твин Пикс".В 1954 году родился американский баскетболист, четырехкратный чемпион НБА Роберт Ли Пэриш.В 1958 году родилась российская журналистка и правозащитница Анна Политковская. Работала в газете "Известия", обозревателе "Мегаполис Экспресс", затем в "Новой газете". За серию репортажей о военных действиях в Чечне награждена премией "Золотое перо России".Свой день рождения сегодня празднуют актрисы Кэмерон Диас и Анастасия Задорожная, чемпионка мира в танцах на льду Марина Анисина, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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