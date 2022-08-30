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44 снаряда HIMARS и два украинских СУ-25 сбили российские ПВО - РИА Новости Крым, 30.08.2022
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44 снаряда HIMARS и два украинских СУ-25 сбили российские ПВО
44 снаряда HIMARS и два украинских СУ-25 сбили российские ПВО - РИА Новости Крым, 30.08.2022
44 снаряда HIMARS и два украинских СУ-25 сбили российские ПВО
В ходе спецоперации на Украине российские ПВО за сутки сбили 53 снаряда РЗСО, два украинских самолета СУ-25 и пять беспилотников, сообщил официальный... РИА Новости Крым, 30.08.2022
2022-08-30T13:32
2022-08-30T13:32
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
украина
министерство обороны рф
игорь конашенков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. В ходе спецоперации на Украине российские ПВО за сутки сбили 53 снаряда РЗСО, два украинских самолета СУ-25 и пять беспилотников, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.Жителей Новой Каховки эвакуируют с рабочих мест &gt;&gt;Кроме того, уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, поражены пять пунктов управления, 52 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника противника в 142-х районах.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. Двое детей погибли от удара HIMARS по Запорожской области &gt;&gt;Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
https://crimea.ria.ru/20220829/vsu-ponesli-bolshie-poteri-pri-neudachnoy-popytke-nastupleniya--mo-rossii-1124337814.html
https://crimea.ria.ru/20220827/vdv-ostanovili-proryv-vsu-na-yuge-ukrainy-1124313445.html
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РИА Новости Крым
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специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), украина, министерство обороны рф, игорь конашенков
44 снаряда HIMARS и два украинских СУ-25 сбили российские ПВО

Минобороны: за минувшие стуки ВС РФ сбили два украинских самолета и 44 снаряда HIMARS

13:32 30.08.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота зенитно-ракетной системы ПВО С-300В4
Работа зенитно-ракетной системы ПВО С-300В4 - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. В ходе спецоперации на Украине российские ПВО за сутки сбили 53 снаряда РЗСО, два украинских самолета СУ-25 и пять беспилотников, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Красное Знамя Николаевской области сбиты два самолета Су-25 воздушных сил Украины. Также сбиты пять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Валерьяновка ДНР, Чубаревка Запорожской области, Капитоловка, Изюм и Красное Харьковской области. Кроме того, в районах города Херсон, Новой Каховки Херсонской области, Антоновского моста и Каховской ГЭС перехвачены в воздухе три украинские баллистические ракеты "Точка-У", а также 53 снаряда реактивных систем залпового огня. В том числе: 44 – HIMARS, пять – "Ольха" и четыре – "Ураган"", – сказал Конашенков на брифинге во вторник.
Жителей Новой Каховки эвакуируют с рабочих мест >>
Кроме того, уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, поражены пять пунктов управления, 52 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника противника в 142-х районах.
Южный сектор специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
Вчера, 20:30
ВСУ понесли большие потери при неудачной попытке наступления – МО России
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей.
Двое детей погибли от удара HIMARS по Запорожской области >>
Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
Работа ВДВ на Николаевско-Криворожском направлении. Кадры Минобороны РФ
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