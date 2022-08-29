https://crimea.ria.ru/20220829/v-krymu-prosyat-ne-ispolzovat-koptery-1124331852.html
В Крыму просят не использовать коптеры
В Крыму просят не использовать коптеры - РИА Новости Крым, 29.08.2022
В Крыму просят не использовать коптеры
Жителей Крыма и гостей полуострова просят временно не использовать квадрокоптеры и не снимать работу систем противовоздушной обороны. Об этом заявил советник... РИА Новости Крым, 29.08.2022
2022-08-29T15:00
2022-08-29T15:00
2022-08-29T15:00
крым
безопасность республики крым и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111818/15/1118181504_0:102:3072:1830_1920x0_80_0_0_a79043e64a997781360bb7132036ab32.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости Крым. Жителей Крыма и гостей полуострова просят временно не использовать квадрокоптеры и не снимать работу систем противовоздушной обороны. Об этом заявил советник главы Республики Крым Олег Крючков на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым."Нужно положить на самую дальнюю антресоль все свои, даже самые маленькие, коптеры и забыть о них, пока у нас такая ситуация. Все видят, что работает ПВО, и если полетать на коптере над южным берегом Крыма, то потом придется очень долго посидеть. Пока обходимся без коптеров", — пояснил Крючков.Кроме того, он попросил воздержаться от публикаций в социальных сетях видео с работой систем противовоздушной обороны."Зачем нам выкладывать видео, откуда осуществлялись пуски наших ракет?… Зачем нам врагу рассказывать, куда в этот раз после проверки очередным беспилотником переместился "Панцирь", который стоял в другом месте?... Вы своими руками, выкладывая позиционные районы ПВО, уменьшаете свою безопасность. Ребята работают, многие из них на позициях защищают нашу с вами жизнь с 24 февраля. Давайте побережем и себя, и их", — подчеркнул Крючков.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, накануне в Севастополе по цели над морем в очередной раз отработала ПВО – сбили беспилотник.
https://crimea.ria.ru/20220828/v-sevastopole-sistemy-pvo-sbili-bespilotnik-gubernator-1124325241.html
https://crimea.ria.ru/20220818/v-kerchi-u-krymskogo-mosta-sbit-ukrainskiy-bespilotnik-1124214158.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111818/15/1118181504_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_26a8627804a386b7fdae58c48eafac5b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, безопасность республики крым и севастополя
В Крыму просят не использовать коптеры
Крымчан и гостей полуострова попросили не летать на коптерах и не снимать ПВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости Крым. Жителей Крыма и гостей полуострова просят временно не использовать квадрокоптеры и не снимать работу систем противовоздушной обороны. Об этом заявил советник главы Республики Крым Олег Крючков на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.
"Нужно положить на самую дальнюю антресоль все свои, даже самые маленькие, коптеры и забыть о них, пока у нас такая ситуация. Все видят, что работает ПВО, и если полетать на коптере над южным берегом Крыма, то потом придется очень долго посидеть. Пока обходимся без коптеров", — пояснил Крючков.
Кроме того, он попросил воздержаться от публикаций в социальных сетях видео с работой систем противовоздушной обороны.
"Зачем нам выкладывать видео, откуда осуществлялись пуски наших ракет?… Зачем нам врагу рассказывать, куда в этот раз после проверки очередным беспилотником переместился "Панцирь", который стоял в другом месте?... Вы своими руками, выкладывая позиционные районы ПВО, уменьшаете свою безопасность. Ребята работают, многие из них на позициях защищают нашу с вами жизнь с 24 февраля. Давайте побережем и себя, и их", — подчеркнул Крючков.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, накануне в Севастополе по цели над морем в очередной раз отработала ПВО
– сбили беспилотник.