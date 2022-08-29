https://crimea.ria.ru/20220829/v-krymu-prosyat-ne-ispolzovat-koptery-1124331852.html

В Крыму просят не использовать коптеры

В Крыму просят не использовать коптеры - РИА Новости Крым, 29.08.2022

В Крыму просят не использовать коптеры

Жителей Крыма и гостей полуострова просят временно не использовать квадрокоптеры и не снимать работу систем противовоздушной обороны. Об этом заявил советник... РИА Новости Крым, 29.08.2022

2022-08-29T15:00

2022-08-29T15:00

2022-08-29T15:00

крым

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости Крым. Жителей Крыма и гостей полуострова просят временно не использовать квадрокоптеры и не снимать работу систем противовоздушной обороны. Об этом заявил советник главы Республики Крым Олег Крючков на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым."Нужно положить на самую дальнюю антресоль все свои, даже самые маленькие, коптеры и забыть о них, пока у нас такая ситуация. Все видят, что работает ПВО, и если полетать на коптере над южным берегом Крыма, то потом придется очень долго посидеть. Пока обходимся без коптеров", — пояснил Крючков.Кроме того, он попросил воздержаться от публикаций в социальных сетях видео с работой систем противовоздушной обороны."Зачем нам выкладывать видео, откуда осуществлялись пуски наших ракет?… Зачем нам врагу рассказывать, куда в этот раз после проверки очередным беспилотником переместился "Панцирь", который стоял в другом месте?... Вы своими руками, выкладывая позиционные районы ПВО, уменьшаете свою безопасность. Ребята работают, многие из них на позициях защищают нашу с вами жизнь с 24 февраля. Давайте побережем и себя, и их", — подчеркнул Крючков.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, накануне в Севастополе по цели над морем в очередной раз отработала ПВО – сбили беспилотник.

https://crimea.ria.ru/20220828/v-sevastopole-sistemy-pvo-sbili-bespilotnik-gubernator-1124325241.html

https://crimea.ria.ru/20220818/v-kerchi-u-krymskogo-mosta-sbit-ukrainskiy-bespilotnik-1124214158.html

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, безопасность республики крым и севастополя