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В Евпатории бывший судебный пристав ответит за служебный подлог - РИА Новости Крым, 29.08.2022
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В Евпатории бывший судебный пристав ответит за служебный подлог
В Евпатории бывший судебный пристав ответит за служебный подлог - РИА Новости Крым, 29.08.2022
В Евпатории бывший судебный пристав ответит за служебный подлог
В Евпатории бывший судебный пристав-исполнитель обвиняется в служебном подлоге и злоупотреблении должностными полномочиями, дело передано в суд. Об этом... РИА Новости Крым, 29.08.2022
2022-08-29T17:20
2022-08-29T17:20
крым
прокуратура республики крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. В Евпатории бывший судебный пристав-исполнитель обвиняется в служебном подлоге и злоупотреблении должностными полномочиями, дело передано в суд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.По версии следствия, обвиняемый составил ложное постановление об окончании исполнительного производства, в которое внес недостоверные сведения об исполнении требования о сносе самовольно возведенных построек. В результате его действий были нарушены права местного жителя, на чьей части земельного участка размещалось незаконное строение.Нарушения законодательства выявили в ходе прокурорской проверки. Было возбуждено и расследовано уголовное дело. В ходе расследования сотрудники крымского управления СК собрали все необходимые доказательства. Дело с утвержденным обвинительным заключением передано в Евпаторийский городской суд для рассмотрения по существу.
https://crimea.ria.ru/20220809/v-krymu-osudili-byvshego-sotrudnika-gibdd-za-sluzhebnyy-podlog-1124109439.html
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крым, прокуратура республики крым
В Евпатории бывший судебный пристав ответит за служебный подлог

В Евпатории бывший судебный пристав-исполнитель пойдет под суд за служебный подлог

17:20 29.08.2022
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. В Евпатории бывший судебный пристав-исполнитель обвиняется в служебном подлоге и злоупотреблении должностными полномочиями, дело передано в суд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
По версии следствия, обвиняемый составил ложное постановление об окончании исполнительного производства, в которое внес недостоверные сведения об исполнении требования о сносе самовольно возведенных построек. В результате его действий были нарушены права местного жителя, на чьей части земельного участка размещалось незаконное строение.
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В Крыму осудили бывшего сотрудника ГИБДД за служебный подлог
Нарушения законодательства выявили в ходе прокурорской проверки. Было возбуждено и расследовано уголовное дело. В ходе расследования сотрудники крымского управления СК собрали все необходимые доказательства. Дело с утвержденным обвинительным заключением передано в Евпаторийский городской суд для рассмотрения по существу.
 
КрымПрокуратура Республики Крым
 
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