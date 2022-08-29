https://crimea.ria.ru/20220829/v-evpatorii-byvshiy-sudebnyy-pristav-otvetit-za-sluzhebnyy-podlog-1124334515.html

В Евпатории бывший судебный пристав ответит за служебный подлог

В Евпатории бывший судебный пристав ответит за служебный подлог - РИА Новости Крым, 29.08.2022

В Евпатории бывший судебный пристав ответит за служебный подлог

В Евпатории бывший судебный пристав-исполнитель обвиняется в служебном подлоге и злоупотреблении должностными полномочиями, дело передано в суд. Об этом... РИА Новости Крым, 29.08.2022

2022-08-29T17:20

2022-08-29T17:20

2022-08-29T17:20

крым

прокуратура республики крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. В Евпатории бывший судебный пристав-исполнитель обвиняется в служебном подлоге и злоупотреблении должностными полномочиями, дело передано в суд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.По версии следствия, обвиняемый составил ложное постановление об окончании исполнительного производства, в которое внес недостоверные сведения об исполнении требования о сносе самовольно возведенных построек. В результате его действий были нарушены права местного жителя, на чьей части земельного участка размещалось незаконное строение.Нарушения законодательства выявили в ходе прокурорской проверки. Было возбуждено и расследовано уголовное дело. В ходе расследования сотрудники крымского управления СК собрали все необходимые доказательства. Дело с утвержденным обвинительным заключением передано в Евпаторийский городской суд для рассмотрения по существу.

https://crimea.ria.ru/20220809/v-krymu-osudili-byvshego-sotrudnika-gibdd-za-sluzhebnyy-podlog-1124109439.html

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