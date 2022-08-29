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Школьные линейки в Севастополе пройдут для первых и выпускных классов
Школьные линейки в Севастополе пройдут для первых и выпускных классов - РИА Новости Крым, 29.08.2022
Школьные линейки в Севастополе пройдут для первых и выпускных классов
Школьные линейки 1 сентября в Севастополе пройдут для учеников первых и выпускных классов, в остальных в это время пройдет урок безопасности. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 29.08.2022
2022-08-29T15:11
2022-08-29T15:11
2022-08-29T15:13
севастополь
михаил развожаев
образование в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Школьные линейки 1 сентября в Севастополе пройдут для учеников первых и выпускных классов, в остальных в это время пройдет урок безопасности. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев."Такое решение было принято в связи с действующим в городе "желтым уровнем" (террористической опасности - ред.). Также в каждом учебном заведении в этот день будут дежурить сотрудники МВД", - отметил он в своем Telegram-канале.В этом году в 60 школах Севастополя сформированы 214 первых классов, куда зачислены уже более шести тысяч детей. В целом до 5 сентября общеобразовательные учреждения города готовы принять на обучение еще 192 первоклассника. Для этого приобретены дополнительные парты и учебники, заключил губернатор."Желтый" уровень террористической опасности был введен в Севастополе 31 июля после атаки беспилотника на штаб Черноморского флота. На данный момент режим продлен до 29 августа.
https://crimea.ria.ru/20220826/mogut-li-otmenit-shkolnye-lineyki-v-krymu--rospotrebnadzor-1124304549.html
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севастополь, михаил развожаев, образование в крыму и севастополе
Школьные линейки в Севастополе пройдут для первых и выпускных классов
В Севастополе школьные линейки пройдут только для первых и выпускных классов – власти
15:11 29.08.2022 (обновлено: 15:13 29.08.2022)