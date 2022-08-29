Рейтинг@Mail.ru
Школьные линейки в Севастополе пройдут для первых и выпускных классов - РИА Новости Крым, 29.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220829/shkolnye-lineyki-v-sevastopole-proydut-dlya-pervykh-i-vypusknykh-klassov-1124331994.html
Школьные линейки в Севастополе пройдут для первых и выпускных классов
Школьные линейки в Севастополе пройдут для первых и выпускных классов - РИА Новости Крым, 29.08.2022
Школьные линейки в Севастополе пройдут для первых и выпускных классов
Школьные линейки 1 сентября в Севастополе пройдут для учеников первых и выпускных классов, в остальных в это время пройдет урок безопасности. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 29.08.2022
2022-08-29T15:11
2022-08-29T15:13
севастополь
михаил развожаев
образование в крыму и севастополе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/01/1118681527_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_a53eb77f315bef60e0d38127ebbdca6e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Школьные линейки 1 сентября в Севастополе пройдут для учеников первых и выпускных классов, в остальных в это время пройдет урок безопасности. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев."Такое решение было принято в связи с действующим в городе "желтым уровнем" (террористической опасности - ред.). Также в каждом учебном заведении в этот день будут дежурить сотрудники МВД", - отметил он в своем Telegram-канале.В этом году в 60 школах Севастополя сформированы 214 первых классов, куда зачислены уже более шести тысяч детей. В целом до 5 сентября общеобразовательные учреждения города готовы принять на обучение еще 192 первоклассника. Для этого приобретены дополнительные парты и учебники, заключил губернатор."Желтый" уровень террористической опасности был введен в Севастополе 31 июля после атаки беспилотника на штаб Черноморского флота. На данный момент режим продлен до 29 августа.
https://crimea.ria.ru/20220826/mogut-li-otmenit-shkolnye-lineyki-v-krymu--rospotrebnadzor-1124304549.html
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/01/1118681527_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_2c8f111b17a6df20e1b26d949d92aea0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, михаил развожаев, образование в крыму и севастополе
Школьные линейки в Севастополе пройдут для первых и выпускных классов

В Севастополе школьные линейки пройдут только для первых и выпускных классов – власти

15:11 29.08.2022 (обновлено: 15:13 29.08.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев1 сентября
1 сентября - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Школьные линейки 1 сентября в Севастополе пройдут для учеников первых и выпускных классов, в остальных в это время пройдет урок безопасности. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Такое решение было принято в связи с действующим в городе "желтым уровнем" (террористической опасности - ред.). Также в каждом учебном заведении в этот день будут дежурить сотрудники МВД", - отметил он в своем Telegram-канале.
Праздничная линейка 1 сентября в общеобразовательной школе I-III ступеней №31, г. Симферополь - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
26 августа, 15:04
Могут ли отменить школьные линейки в Крыму – Роспотребнадзор
В этом году в 60 школах Севастополя сформированы 214 первых классов, куда зачислены уже более шести тысяч детей. В целом до 5 сентября общеобразовательные учреждения города готовы принять на обучение еще 192 первоклассника. Для этого приобретены дополнительные парты и учебники, заключил губернатор.
"Желтый" уровень террористической опасности был введен в Севастополе 31 июля после атаки беспилотника на штаб Черноморского флота. На данный момент режим продлен до 29 августа.
 
СевастопольМихаил РазвожаевОбразование в Крыму и Севастополе
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:39На въезде в Севастополь появится постоянный пост ГИБДД
16:29В Севастополе продлен высокий уровень террористической опасности
16:24Ударом ВСУ пробита крыша спецкорпуса с ядерным топливом Запорожской АЭС
16:11Меры поддержки экономики могут продлить - Мишустин
16:09Подозрительные вещи и ситуации: куда обращаться в Крыму
16:04Главе капстроя Севастополя нашли работу в Мелитополе и ЛНР
15:20Аксенов назвал фейком "наступление" ВСУ на южном направлении
15:11Школьные линейки в Севастополе пройдут для первых и выпускных классов
15:00В Крыму просят не использовать коптеры
14:47Жителей Новой Каховки эвакуируют с рабочих мест
14:45Кража во время СПА: в Крыму туристка обчистила пенсионерку на 200 тысяч
14:25В Крыму ответили на угрозы Киева атаковать Крымский мост
14:11Как в ЛНР организуют учебный процесс в школах
13:51СМИ обнародовали дату визита МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
13:38В Кремле высказались об идее демилитаризации зоны вокруг ЗАЭС
13:34Херсонская область осталась без света и воды – что известно
13:26Эстония требует от ЕС ужесточить санкции против России
13:14ВКС России сбили два самолета Су-25 и шесть беспилотников
13:01Лагеря боевиков "Айдар" и "Азов"* уничтожены в Днепропетровской области
13:00Безопасность сегодня: грань между вниманием и паникой
Лента новостейМолния