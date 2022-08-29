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Подозрительные вещи и ситуации: куда обращаться в Крыму - РИА Новости Крым, 29.08.2022
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Подозрительные вещи и ситуации: куда обращаться в Крыму
Подозрительные вещи и ситуации: куда обращаться в Крыму - РИА Новости Крым, 29.08.2022
Подозрительные вещи и ситуации: куда обращаться в Крыму
При возникновении нестандартных ситуациях или обнаружении неопознанных предметов необходимо обращаться на единый номер вызова служб экстренного реагирования 112 РИА Новости Крым, 29.08.2022
2022-08-29T16:09
2022-08-29T16:09
крым
безопасность республики крым и севастополя
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости Крым. При возникновении нестандартных ситуациях или обнаружении неопознанных предметов необходимо обращаться на единый номер вызова служб экстренного реагирования 112 или в Центр управления регионом (ЦУР), который передаст информацию профильным ведомствам Крыма. Об этом рассказали участники пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым."В Крыму есть ЦУР, в том числе, центр 112. Это тот самый выход из сложившейся ситуации. Другое дело, что многим не хочется связываться, терять время, некоторые опасаются последствий таких обращений", — отметил ветеран ФСО, специалист в вопросах прогнозирования Василий Кашканов.В свою очередь советник главы Республики Крым Олег Крючков напомнил, что среди инструментов коммуникаций с гражданами у Центра управления регионом есть специальный бот, который может принимать как текстовую информацию, так и фотографии или видео."Там есть чат-бот, куда можно в электронном виде скидывать любые сообщения, которые сразу будут передавать (профильным ведомствам — ред.)", — отметил Крючков.Заместитель руководителя аппарата антитеррористической комиссии Крыма Сергей Томиков подчеркнул, что сейчас люди стали бдительнее к нестандартным ситуациям."Люди стали бдительнее относится к брошенным предметам. Те же сумки, рюкзаки на остановках, какие-то пакеты, коробки. Уже звонки идут. Люди понимают, что это может быть небезопасно… Люди звонят, требуют решения данного вопроса, и такие решения принимаются", — обозначил Томиков.
https://crimea.ria.ru/20220829/v-krymu-prosyat-ne-ispolzovat-koptery-1124331852.html
https://crimea.ria.ru/20220829/aksenov-nazval-feykom-nastuplenie-vsu-na-yuzhnom-napravlenii-1124332135.html
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
крым, безопасность республики крым и севастополя, общество
Подозрительные вещи и ситуации: куда обращаться в Крыму

Куда сообщать о подозрительных ситуациях и предметах в Крыму — пояснение экспертов

16:09 29.08.2022
 
© Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым Работа кинологов на пограничном пункте пропуска в Крыму
Работа кинологов на пограничном пункте пропуска в Крыму
© Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости Крым. При возникновении нестандартных ситуациях или обнаружении неопознанных предметов необходимо обращаться на единый номер вызова служб экстренного реагирования 112 или в Центр управления регионом (ЦУР), который передаст информацию профильным ведомствам Крыма. Об этом рассказали участники пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.
"В Крыму есть ЦУР, в том числе, центр 112. Это тот самый выход из сложившейся ситуации. Другое дело, что многим не хочется связываться, терять время, некоторые опасаются последствий таких обращений", — отметил ветеран ФСО, специалист в вопросах прогнозирования Василий Кашканов.
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В свою очередь советник главы Республики Крым Олег Крючков напомнил, что среди инструментов коммуникаций с гражданами у Центра управления регионом есть специальный бот, который может принимать как текстовую информацию, так и фотографии или видео.
"Там есть чат-бот, куда можно в электронном виде скидывать любые сообщения, которые сразу будут передавать (профильным ведомствам — ред.)", — отметил Крючков.
Заместитель руководителя аппарата антитеррористической комиссии Крыма Сергей Томиков подчеркнул, что сейчас люди стали бдительнее к нестандартным ситуациям.
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"Люди стали бдительнее относится к брошенным предметам. Те же сумки, рюкзаки на остановках, какие-то пакеты, коробки. Уже звонки идут. Люди понимают, что это может быть небезопасно… Люди звонят, требуют решения данного вопроса, и такие решения принимаются", — обозначил Томиков.
 
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