https://crimea.ria.ru/20220829/aviadeboshirov-gotovyatsya-usmiryat-remnyami-i-naruchnikami-1124321122.html

Авиадебоширов готовятся усмирять ремнями и наручниками

Авиадебоширов готовятся усмирять ремнями и наручниками - РИА Новости Крым, 29.08.2022

Авиадебоширов готовятся усмирять ремнями и наручниками

"."Уже осенью на вооружение бортпроводников поступят нейлоновые ремни и пластиковые наручники", – говорится в сообщении. РИА Новости Крым, 29.08.2022

2022-08-29T07:06

2022-08-29T07:06

2022-08-29T07:06

общество

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Бортпроводники получили право успокаивать виновников провокацией и инцидентов на борту самолета ремнями и наручниками. Соответствующее постановление правительства вступает в силу 1 сентября, напоминает "Парламентская газета"."Уже осенью на вооружение бортпроводников поступят нейлоновые ремни и пластиковые наручники", – говорится в сообщении.Перелет без хлопот: чем заняться сердечнику в самолете>>Зампредседателя Комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, комментируя документ, отметил, что появление в арсенале бортпроводников спецсредств сдерживания позволит им "избежать опасных или вовсе трагических инцидентов", тогда как прежде сотрудникам авиакомпаний приходилось ограничиваться подручными вещами, например полотенцами.Теперь справиться с провокаторами, создающими опасные ситуации, смогут справиться даже девушки, уверен парламентарий. Но добавил, что в ряде случаев представительница слабого пола может потребоваться помощь.Кроме того, сами бортпроводники вовсе не так беззащитны: "это сотрудники, которые проходят в том числе специальные курсы самообороны", добавил парламетарий.В январе Минтранс опубликовал проект документа, в котором предлагается разрешить членам экипажей применять пластиковые наручники и нейлоновые ремни для сдерживания нарушителей на борту самолетов.Закон, разрешающий экипажам самолетов применять в отношении неадекватно ведущих себя пассажиров специальные средства сдерживания, чтобы обезопасить жизнь или здоровье других людей, президент РФ Владимир Путин подписал в декабря 2021.

https://crimea.ria.ru/20220826/rezhim-ogranicheniya-poletov-v-krym-opyat-prodlen-1124298092.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, транспорт