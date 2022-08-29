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Авиадебоширов готовятся усмирять ремнями и наручниками - РИА Новости Крым, 29.08.2022
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Авиадебоширов готовятся усмирять ремнями и наручниками
Авиадебоширов готовятся усмирять ремнями и наручниками - РИА Новости Крым, 29.08.2022
Авиадебоширов готовятся усмирять ремнями и наручниками
"."Уже осенью на вооружение бортпроводников поступят нейлоновые ремни и пластиковые наручники", – говорится в сообщении. РИА Новости Крым, 29.08.2022
2022-08-29T07:06
2022-08-29T07:06
общество
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Бортпроводники получили право успокаивать виновников провокацией и инцидентов на борту самолета ремнями и наручниками. Соответствующее постановление правительства вступает в силу 1 сентября, напоминает "Парламентская газета"."Уже осенью на вооружение бортпроводников поступят нейлоновые ремни и пластиковые наручники", – говорится в сообщении.Перелет без хлопот: чем заняться сердечнику в самолете&gt;&gt;Зампредседателя Комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, комментируя документ, отметил, что появление в арсенале бортпроводников спецсредств сдерживания позволит им "избежать опасных или вовсе трагических инцидентов", тогда как прежде сотрудникам авиакомпаний приходилось ограничиваться подручными вещами, например полотенцами.Теперь справиться с провокаторами, создающими опасные ситуации, смогут справиться даже девушки, уверен парламентарий. Но добавил, что в ряде случаев представительница слабого пола может потребоваться помощь.Кроме того, сами бортпроводники вовсе не так беззащитны: "это сотрудники, которые проходят в том числе специальные курсы самообороны", добавил парламетарий.В январе Минтранс опубликовал проект документа, в котором предлагается разрешить членам экипажей применять пластиковые наручники и нейлоновые ремни для сдерживания нарушителей на борту самолетов.Закон, разрешающий экипажам самолетов применять в отношении неадекватно ведущих себя пассажиров специальные средства сдерживания, чтобы обезопасить жизнь или здоровье других людей, президент РФ Владимир Путин подписал в декабря 2021.
https://crimea.ria.ru/20220826/rezhim-ogranicheniya-poletov-v-krym-opyat-prodlen-1124298092.html
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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60
общество, транспорт
Авиадебоширов готовятся усмирять ремнями и наручниками

Авиадебоширов ждут усмирительные ремни и наручники 1 сентября

07:06 29.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАэропорт Симферополь
Аэропорт Симферополь - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Бортпроводники получили право успокаивать виновников провокацией и инцидентов на борту самолета ремнями и наручниками. Соответствующее постановление правительства вступает в силу 1 сентября, напоминает "Парламентская газета".

"Уже осенью на вооружение бортпроводников поступят нейлоновые ремни и пластиковые наручники", – говорится в сообщении.
Перелет без хлопот: чем заняться сердечнику в самолете>>

Зампредседателя Комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, комментируя документ, отметил, что появление в арсенале бортпроводников спецсредств сдерживания позволит им "избежать опасных или вовсе трагических инцидентов", тогда как прежде сотрудникам авиакомпаний приходилось ограничиваться подручными вещами, например полотенцами.

Теперь справиться с провокаторами, создающими опасные ситуации, смогут справиться даже девушки, уверен парламентарий. Но добавил, что в ряде случаев представительница слабого пола может потребоваться помощь.
"Практика показывает, что неравнодушные пассажиры тоже подключаются к усмирению дебоширов, — заметил Выборный, – потому что каждый желает для себя комфорта и безопасности".
Кроме того, сами бортпроводники вовсе не так беззащитны: "это сотрудники, которые проходят в том числе специальные курсы самообороны", добавил парламетарий.

В январе Минтранс опубликовал проект документа, в котором предлагается разрешить членам экипажей применять пластиковые наручники и нейлоновые ремни для сдерживания нарушителей на борту самолетов.
Закон, разрешающий экипажам самолетов применять в отношении неадекватно ведущих себя пассажиров специальные средства сдерживания, чтобы обезопасить жизнь или здоровье других людей, президент РФ Владимир Путин подписал в декабря 2021.
Аэропорт Симферополь - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
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Заголовок открываемого материала
07:06Авиадебоширов готовятся усмирять ремнями и наручниками
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