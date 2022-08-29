Авиадебоширов готовятся усмирять ремнями и наручниками
Авиадебоширов ждут усмирительные ремни и наручники 1 сентября
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАэропорт Симферополь
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Бортпроводники получили право успокаивать виновников провокацией и инцидентов на борту самолета ремнями и наручниками. Соответствующее постановление правительства вступает в силу 1 сентября, напоминает "Парламентская газета".
"Уже осенью на вооружение бортпроводников поступят нейлоновые ремни и пластиковые наручники", – говорится в сообщении.
"Уже осенью на вооружение бортпроводников поступят нейлоновые ремни и пластиковые наручники", – говорится в сообщении.
Перелет без хлопот: чем заняться сердечнику в самолете>>
Зампредседателя Комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, комментируя документ, отметил, что появление в арсенале бортпроводников спецсредств сдерживания позволит им "избежать опасных или вовсе трагических инцидентов", тогда как прежде сотрудникам авиакомпаний приходилось ограничиваться подручными вещами, например полотенцами.
Теперь справиться с провокаторами, создающими опасные ситуации, смогут справиться даже девушки, уверен парламентарий. Но добавил, что в ряде случаев представительница слабого пола может потребоваться помощь.
Зампредседателя Комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, комментируя документ, отметил, что появление в арсенале бортпроводников спецсредств сдерживания позволит им "избежать опасных или вовсе трагических инцидентов", тогда как прежде сотрудникам авиакомпаний приходилось ограничиваться подручными вещами, например полотенцами.
Теперь справиться с провокаторами, создающими опасные ситуации, смогут справиться даже девушки, уверен парламентарий. Но добавил, что в ряде случаев представительница слабого пола может потребоваться помощь.
"Практика показывает, что неравнодушные пассажиры тоже подключаются к усмирению дебоширов, — заметил Выборный, – потому что каждый желает для себя комфорта и безопасности".
Кроме того, сами бортпроводники вовсе не так беззащитны: "это сотрудники, которые проходят в том числе специальные курсы самообороны", добавил парламетарий.
В январе Минтранс опубликовал проект документа, в котором предлагается разрешить членам экипажей применять пластиковые наручники и нейлоновые ремни для сдерживания нарушителей на борту самолетов.
В январе Минтранс опубликовал проект документа, в котором предлагается разрешить членам экипажей применять пластиковые наручники и нейлоновые ремни для сдерживания нарушителей на борту самолетов.
Закон, разрешающий экипажам самолетов применять в отношении неадекватно ведущих себя пассажиров специальные средства сдерживания, чтобы обезопасить жизнь или здоровье других людей, президент РФ Владимир Путин подписал в декабря 2021.
26 августа, 09:23Режим ограничения полетов в Крым опять продлен