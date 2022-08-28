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Живая проблема: как вылечить педикулез у детей - советы эксперта - РИА Новости Крым, 27.08.2022
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Живая проблема: как вылечить педикулез у детей - советы эксперта
Живая проблема: как вылечить педикулез у детей - советы эксперта - РИА Новости Крым, 27.08.2022
Живая проблема: как вылечить педикулез у детей - советы эксперта
Если ребенок принес из детсада или школы "живность" в волосах, справиться с этой проблемой помогут современные препараты, однако ими следует правильно... РИА Новости Крым, 27.08.2022
2022-08-28T09:03
2022-08-27T12:43
радио "спутник в крыму"
совет эксперта
здоровье
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Если ребенок принес из детсада или школы "живность" в волосах, справиться с этой проблемой помогут современные препараты, однако ими следует правильно пользоваться. О способах профилактики и лечения педикулеза в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Светлана Листопад.Прежде всего, Листопад подчеркивает, что столкнуться с педикулезом может абсолютно любой человек, независимо от социального положения и возраста. Но больше всего болезни подвержены дети в коллективах, поскольку они более тесно взаимодействуют со сверстниками, часто могут меняться головными уборами и одеждой."Хотелось бы развеять миф, что это социальное заболевание, которое всегда связывают с какой-то антисанитарией. Конечно, несоблюдение гигиены способствует появлению любого инфекционного заболевания, но заразиться паразитами может любой человек. Чаще это дети, которым нужно прививать навыки гигиены и объяснять, почему нельзя примерять чужие вещи, брать расчески и так далее", - говорит эксперт.Если профилактические беседы не сработали и ребенок заразился, паниковать не стоит. Современные противопедикулезные препараты отлично справляются с проблемой, главное внимательно изучить инструкцию.Также она развеяла некоторые мифы о педикулезе. Так, окрашивание волос, вопреки распространенному мнению, не поможет избежать заражения, домашние животные не могут переносить "человеческих" вшей, также педикулезом нельзя заразиться в море или в бассейне, крайне редки такие случае и в парикмахерских, где в современных условиях все инструменты подвергают обязательной обработке.Ранее Листопад предупредила о приближении второго пика активности клещей в Крыму. В этой связи пора снова проявить особенную осторожность во время прогулок на природе.
https://crimea.ria.ru/20220413/infektsionist-rasskazala-ob-opasnosti-rotavirusnoy-infektsii-1122927071.html
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совет эксперта, здоровье, общество
Живая проблема: как вылечить педикулез у детей - советы эксперта

Эксперт Роспотребнадзова рассказала, как вылечить педикулез у детей

09:03 28.08.2022
 
© Фото: pixabay.comДети на пляже
Дети на пляже
© Фото: pixabay.com
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Если ребенок принес из детсада или школы "живность" в волосах, справиться с этой проблемой помогут современные препараты, однако ими следует правильно пользоваться. О способах профилактики и лечения педикулеза в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Светлана Листопад.
Прежде всего, Листопад подчеркивает, что столкнуться с педикулезом может абсолютно любой человек, независимо от социального положения и возраста. Но больше всего болезни подвержены дети в коллективах, поскольку они более тесно взаимодействуют со сверстниками, часто могут меняться головными уборами и одеждой.
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"Хотелось бы развеять миф, что это социальное заболевание, которое всегда связывают с какой-то антисанитарией. Конечно, несоблюдение гигиены способствует появлению любого инфекционного заболевания, но заразиться паразитами может любой человек. Чаще это дети, которым нужно прививать навыки гигиены и объяснять, почему нельзя примерять чужие вещи, брать расчески и так далее", - говорит эксперт.
Если профилактические беседы не сработали и ребенок заразился, паниковать не стоит. Современные противопедикулезные препараты отлично справляются с проблемой, главное внимательно изучить инструкцию.
"С тех пор, как в аптечной сети стали доступны такие средства, статистика уменьшилась. Если проблема есть, вы идете в аптеку и советуетесь с фармацевтом, который объяснит тонкости применения этого препарата. Есть такие, которые действуют только на живые особи, а есть те, которые убивают и гниды - вторые предпочтительнее. После них останется только вычесать волосы, чтобы это было эстетично", - объясняет специалист.
Также она развеяла некоторые мифы о педикулезе. Так, окрашивание волос, вопреки распространенному мнению, не поможет избежать заражения, домашние животные не могут переносить "человеческих" вшей, также педикулезом нельзя заразиться в море или в бассейне, крайне редки такие случае и в парикмахерских, где в современных условиях все инструменты подвергают обязательной обработке.
Ранее Листопад предупредила о приближении второго пика активности клещей в Крыму. В этой связи пора снова проявить особенную осторожность во время прогулок на природе.
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