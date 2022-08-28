https://crimea.ria.ru/20220828/zhivaya-problema-kak-vylechit-pedikulez-u-detey---sovety-eksperta-1124285483.html

Живая проблема: как вылечить педикулез у детей - советы эксперта

Живая проблема: как вылечить педикулез у детей - советы эксперта - РИА Новости Крым, 27.08.2022

Живая проблема: как вылечить педикулез у детей - советы эксперта

Если ребенок принес из детсада или школы "живность" в волосах, справиться с этой проблемой помогут современные препараты, однако ими следует правильно... РИА Новости Крым, 27.08.2022

2022-08-28T09:03

2022-08-28T09:03

2022-08-27T12:43

радио "спутник в крыму"

совет эксперта

здоровье

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Если ребенок принес из детсада или школы "живность" в волосах, справиться с этой проблемой помогут современные препараты, однако ими следует правильно пользоваться. О способах профилактики и лечения педикулеза в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Светлана Листопад.Прежде всего, Листопад подчеркивает, что столкнуться с педикулезом может абсолютно любой человек, независимо от социального положения и возраста. Но больше всего болезни подвержены дети в коллективах, поскольку они более тесно взаимодействуют со сверстниками, часто могут меняться головными уборами и одеждой."Хотелось бы развеять миф, что это социальное заболевание, которое всегда связывают с какой-то антисанитарией. Конечно, несоблюдение гигиены способствует появлению любого инфекционного заболевания, но заразиться паразитами может любой человек. Чаще это дети, которым нужно прививать навыки гигиены и объяснять, почему нельзя примерять чужие вещи, брать расчески и так далее", - говорит эксперт.Если профилактические беседы не сработали и ребенок заразился, паниковать не стоит. Современные противопедикулезные препараты отлично справляются с проблемой, главное внимательно изучить инструкцию.Также она развеяла некоторые мифы о педикулезе. Так, окрашивание волос, вопреки распространенному мнению, не поможет избежать заражения, домашние животные не могут переносить "человеческих" вшей, также педикулезом нельзя заразиться в море или в бассейне, крайне редки такие случае и в парикмахерских, где в современных условиях все инструменты подвергают обязательной обработке.Ранее Листопад предупредила о приближении второго пика активности клещей в Крыму. В этой связи пора снова проявить особенную осторожность во время прогулок на природе.

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https://crimea.ria.ru/20220825/vnezapno-britanskie-uchenye-zayavili-o-polze-gelmintov-1124295607.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет эксперта, здоровье, общество