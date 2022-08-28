https://crimea.ria.ru/20220828/skolko-raz-serdechniki-vyzyvali-skoruyu-na-etoy-zharkoy-nedele-1124310206.html

Сколько раз сердечники вызывали "скорую" на этой жаркой неделе

Сколько раз сердечники вызывали "скорую" на этой жаркой неделе - РИА Новости Крым, 28.08.2022

Сколько раз сердечники вызывали "скорую" на этой жаркой неделе

Более 850 раз крымчане с сердечно-сосудистыми заболеваниями вызывали "скорую" на этой неделе, сообщили РИА Новости Крым в региональном минздраве. РИА Новости Крым, 28.08.2022

2022-08-28T18:40

2022-08-28T18:40

2022-08-28T18:40

крым

здоровье

здравоохранение в крыму и севастополе

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/03/1121317488_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_8b249fb56ade1024d9e672f5272502a8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Более 850 раз крымчане с сердечно-сосудистыми заболеваниями вызывали "скорую" на этой неделе, сообщили РИА Новости Крым в региональном минздраве."С 1 июня по 22 августа 2022 года в Республике Крым зафиксировано 33 052 вызова скорой медицинской помощи по поводу сердечно-сосудистых заболеваний", – рассказали в пресс-службе ведомства.К пятнице, 26 августа, количество обращений увеличилось до 33 918, то есть на 866 вызовов.По словам Лясковского, ввиду роста заболеваемости профильные медицинские отделения и центры республики активно оснащают дополнительным оборудованием, в том числе для оказания экстренной помощи и диагностики.Как безопасно пережить жару – советы кардиолога>>"Возможность оказывать соответствующую помощь есть не только в больнице им. Семашко. До уровня региональных сосудистых центров доводится и Евпаторийская городская больница, и Керченская городская больница имени Пирогова №1, и седьмая городская больница. Немало важно, что на протяжении двух лет это был основной ковидный госпиталь. Этой весной мы смогли перевести всех ковидных пациентов в инфекционные отделения и сейчас там функционирует отделение на 100 коек для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Учитывая увеличивающуюся потребность, открыто дополнительное отделение в Нижнегорской больнице", – рассказал он.Кроме того, по словам Лясковского, на территории больницы им. Семашко откроют отделение реабилитации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.Ранее в ведомстве сообщили, что в Крыму сформирован запас препаратов, позволяющий обеспечить потребность всех пациентов, перенесших острые сердечно-сосудистые заболевания.Температура воздуха в Крыму во второй половине августа превысила климатическую норму. В дневные часы столбики термометра показывают до 37 градусов тепла. По словам специалистов, жаркая погода может спровоцировать сердечный приступ даже у людей, которые ранее не сталкивались с сердечными заболеваниями.

https://crimea.ria.ru/20220812/kak-serdechnikam-v-krymu-poluchit-besplatnye-preparaty-1124141512.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, общество