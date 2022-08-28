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Прогноз погоды для Крыма на воскресенье
Прогноз погоды для Крыма на воскресенье - РИА Новости Крым, 28.08.2022
Прогноз погоды для Крыма на воскресенье
В воскресенье в Крыму по-прежнему будут господствовать тропические воздушные массы. Будет жарко и без осадков, лишь в восточных районах полуострова вероятны... РИА Новости Крым, 28.08.2022
2022-08-28T00:01
2022-08-28T00:01
2022-08-28T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму по-прежнему будут господствовать тропические воздушные массы. Будет жарко и без осадков, лишь в восточных районах полуострова вероятны кратковременные дожди и грозы. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 18...20, днем 29...31.В Севастополе переменная облачность, без осадков. Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 21…23, днем 29…31.Температура морской воды у берегов Ялты, Алушты и Феодосии +27 градусов, в Евпатории и Севастополе +26...26, в Керченском проливе и в Черноморском +24, Азовское море прогрелось до +26.В Ялте, Алуште, Феодосии, Судаке и Евпатории также без осадков. В ночные часы температура воздуха будет колебаться в пределах 22-25 градусов, днем будет 30...33.28-30 августа в г. Севастополе и в южных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
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погода, погода в крыму, крым
Прогноз погоды для Крыма на воскресенье
Прогноз погоды для Крыма на воскресенье, 28 августа
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму по-прежнему будут господствовать тропические воздушные массы. Будет жарко и без осадков, лишь в восточных районах полуострова вероятны кратковременные дожди и грозы. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
"Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 15…21, на побережье до 26; днем 29…34, в горах 22…27", - говорится в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 18...20, днем 29...31.
В Севастополе переменная облачность, без осадков. Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 21…23, днем 29…31.
Температура морской воды у берегов Ялты, Алушты и Феодосии +27 градусов, в Евпатории и Севастополе +26...26, в Керченском проливе и в Черноморском +24, Азовское море прогрелось до +26.
В Ялте, Алуште, Феодосии, Судаке и Евпатории также без осадков. В ночные часы температура воздуха будет колебаться в пределах 22-25 градусов, днем будет 30...33.
28-30 августа в г. Севастополе и в южных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность.