https://crimea.ria.ru/20220828/prognoz-pogody-dlya-kryma-na-voskresene-1124317143.html

Прогноз погоды для Крыма на воскресенье

Прогноз погоды для Крыма на воскресенье - РИА Новости Крым, 28.08.2022

Прогноз погоды для Крыма на воскресенье

В воскресенье в Крыму по-прежнему будут господствовать тропические воздушные массы. Будет жарко и без осадков, лишь в восточных районах полуострова вероятны... РИА Новости Крым, 28.08.2022

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погода в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму по-прежнему будут господствовать тропические воздушные массы. Будет жарко и без осадков, лишь в восточных районах полуострова вероятны кратковременные дожди и грозы. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 18...20, днем 29...31.В Севастополе переменная облачность, без осадков. Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 21…23, днем 29…31.Температура морской воды у берегов Ялты, Алушты и Феодосии +27 градусов, в Евпатории и Севастополе +26...26, в Керченском проливе и в Черноморском +24, Азовское море прогрелось до +26.В Ялте, Алуште, Феодосии, Судаке и Евпатории также без осадков. В ночные часы температура воздуха будет колебаться в пределах 22-25 градусов, днем будет 30...33.28-30 августа в г. Севастополе и в южных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

https://crimea.ria.ru/20220827/pravila-zhary-kak-izbezhat-peregreva-letom-1124313606.html

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2022

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