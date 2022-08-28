https://crimea.ria.ru/20220828/esche-shest-sudov-s-zernom-pokinuli-ukrainu-1124320053.html

Еще шесть судов с зерном покинули Украину

Еще шесть судов с зерном покинули Украину - РИА Новости Крым, 28.08.2022

Еще шесть судов с зерном покинули Украину

, что из украинских портов отбыли три судна с зерновыми грузами в рамках "продуктовой сделки". Ранее в Минобороны Турции сообщили общие объемы вывезенного из... РИА Новости Крым, 28.08.2022

2022-08-28T10:56

2022-08-28T10:56

2022-08-28T11:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Еще шесть судов с зерном вышли из украинских портов. Об этом сообщили в Минобороны Турецкой республики, сообщение опубликовано на странице ведомства в Twitter. "По состоянию на сегодняшнее утро из украинских портов вышло еще шесть судов с зерновыми грузами", – говорится в сообщении.В оборонном ведомстве Турции отметили, что работа по отгрузке зерна в украинских портах продолжается.Ранее 22 июля в Стамбуле были подписаны многосторонние соглашения о снятии ограничений на поставку продуктов на экспорт из РФ, а также о содействии России вывозу зерна из украинских портов.Документы подписали представители России, Турции, Украины и ООН. Согласно договоренностям, вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю осуществляется из трех портов Украины, в том числе из Одессы.Накануне, 27 августа, в Турции сообщили, что из украинских портов отбыли три судна с зерновыми грузами в рамках "продуктовой сделки". Ранее в Минобороны Турции сообщили общие объемы вывезенного из украинских портов зерна с начала августа.

https://crimea.ria.ru/20220722/shoygu-raskryl-soderzhanie-podpisannykh-dokumentov-o-produktovoy-sdelke-1123933826.html

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в мире, экономика, политика, общественно-политическая ситуация на украине