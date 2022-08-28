Еще шесть судов с зерном покинули Украину
Минобороны Турции: из украинских портов вышли еще шесть судов с зерном на экспорт
10:56 28.08.2022 (обновлено: 11:03 28.08.2022)
© Telegram-канал Минсельхоза РКРис
© Telegram-канал Минсельхоза РК
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Еще шесть судов с зерном вышли из украинских портов. Об этом сообщили в Минобороны Турецкой республики, сообщение опубликовано на странице ведомства в Twitter.
"По состоянию на сегодняшнее утро из украинских портов вышло еще шесть судов с зерновыми грузами", – говорится в сообщении.
В оборонном ведомстве Турции отметили, что работа по отгрузке зерна в украинских портах продолжается.
Ранее 22 июля в Стамбуле были подписаны многосторонние соглашения о снятии ограничений на поставку продуктов на экспорт из РФ, а также о содействии России вывозу зерна из украинских портов.
Документы подписали представители России, Турции, Украины и ООН. Согласно договоренностям, вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю осуществляется из трех портов Украины, в том числе из Одессы.
Накануне, 27 августа, в Турции сообщили, что из украинских портов отбыли три судна с зерновыми грузами в рамках "продуктовой сделки". Ранее в Минобороны Турции сообщили общие объемы вывезенного из украинских портов зерна с начала августа.
"По состоянию на сегодняшнее утро из украинских портов вышло еще шесть судов с зерновыми грузами", – говорится в сообщении.
В оборонном ведомстве Турции отметили, что работа по отгрузке зерна в украинских портах продолжается.
Ранее 22 июля в Стамбуле были подписаны многосторонние соглашения о снятии ограничений на поставку продуктов на экспорт из РФ, а также о содействии России вывозу зерна из украинских портов.
Документы подписали представители России, Турции, Украины и ООН. Согласно договоренностям, вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю осуществляется из трех портов Украины, в том числе из Одессы.
Накануне, 27 августа, в Турции сообщили, что из украинских портов отбыли три судна с зерновыми грузами в рамках "продуктовой сделки". Ранее в Минобороны Турции сообщили общие объемы вывезенного из украинских портов зерна с начала августа.