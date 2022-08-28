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Еще шесть судов с зерном покинули Украину - РИА Новости Крым, 28.08.2022
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Еще шесть судов с зерном покинули Украину
Еще шесть судов с зерном покинули Украину - РИА Новости Крым, 28.08.2022
Еще шесть судов с зерном покинули Украину
, что из украинских портов отбыли три судна с зерновыми грузами в рамках "продуктовой сделки". Ранее в Минобороны Турции сообщили общие объемы вывезенного из... РИА Новости Крым, 28.08.2022
2022-08-28T10:56
2022-08-28T11:03
в мире
экономика
политика
общественно-политическая ситуация на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Еще шесть судов с зерном вышли из украинских портов. Об этом сообщили в Минобороны Турецкой республики, сообщение опубликовано на странице ведомства в Twitter. "По состоянию на сегодняшнее утро из украинских портов вышло еще шесть судов с зерновыми грузами", – говорится в сообщении.В оборонном ведомстве Турции отметили, что работа по отгрузке зерна в украинских портах продолжается.Ранее 22 июля в Стамбуле были подписаны многосторонние соглашения о снятии ограничений на поставку продуктов на экспорт из РФ, а также о содействии России вывозу зерна из украинских портов.Документы подписали представители России, Турции, Украины и ООН. Согласно договоренностям, вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю осуществляется из трех портов Украины, в том числе из Одессы.Накануне, 27 августа, в Турции сообщили, что из украинских портов отбыли три судна с зерновыми грузами в рамках "продуктовой сделки". Ранее в Минобороны Турции сообщили общие объемы вывезенного из украинских портов зерна с начала августа.
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в мире, экономика, политика, общественно-политическая ситуация на украине
Еще шесть судов с зерном покинули Украину

Минобороны Турции: из украинских портов вышли еще шесть судов с зерном на экспорт

10:56 28.08.2022 (обновлено: 11:03 28.08.2022)
 
© Telegram-канал Минсельхоза РКРис
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© Telegram-канал Минсельхоза РК
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Еще шесть судов с зерном вышли из украинских портов. Об этом сообщили в Минобороны Турецкой республики, сообщение опубликовано на странице ведомства в Twitter.

"По состоянию на сегодняшнее утро из украинских портов вышло еще шесть судов с зерновыми грузами", – говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве Турции отметили, что работа по отгрузке зерна в украинских портах продолжается.

Ранее 22 июля в Стамбуле были подписаны многосторонние соглашения о снятии ограничений на поставку продуктов на экспорт из РФ, а также о содействии России вывозу зерна из украинских портов.

Документы подписали представители России, Турции, Украины и ООН. Согласно договоренностям, вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю осуществляется из трех портов Украины, в том числе из Одессы.

Накануне, 27 августа, в Турции сообщили, что из украинских портов отбыли три судна с зерновыми грузами в рамках "продуктовой сделки". Ранее в Минобороны Турции сообщили общие объемы вывезенного из украинских портов зерна с начала августа.
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