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ВКС России уничтожили часть батальона ВСУ под Николаевом - РИА Новости Крым, 27.08.2022
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ВКС России уничтожили часть батальона ВСУ под Николаевом
ВКС России уничтожили часть батальона ВСУ под Николаевом - РИА Новости Крым, 27.08.2022
ВКС России уничтожили часть батальона ВСУ под Николаевом
Вооруженные силы России уничтожили более 40 процентов личного состава подразделения батальона боевиков ВСУ, базировавшегося под Николаевом, и более 200... РИА Новости Крым, 27.08.2022
2022-08-27T13:29
2022-08-27T13:29
министерство обороны рф
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг — РИА Новости Крым. Вооруженные силы России уничтожили более 40 процентов личного состава подразделения батальона боевиков ВСУ, базировавшегося под Николаевом, и более 200 националистов под Харьковом. Об этом сообщили в субботу в Министерстве обороны России.Также украинские боевики были разгромлены на Харьковском направлении, потери противника составили свыше 200 человек. Более 130 боевиков и 10 единиц военной техники уничтожены в Херсонской области при попытке форсировать реку Ингулец."В районе населенного пункта Дергачи Харьковской области в результате ударов высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации 14-й механизированной бригады ВСУ уничтожено до 100 националистов, три боевые машины РСЗО "Град", а также более 10 единиц автомобильной и бронетанковой техники", — сообщили в оборонном ведомстве.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
https://crimea.ria.ru/20220827/vdv-ostanovili-proryv-vsu-na-yuge-ukrainy-1124313445.html
https://crimea.ria.ru/20220823/rossiyskie-voyska-vyshli-k-admingranitse-nikolaevskoy-oblasti-1124259123.html
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины)
ВКС России уничтожили часть батальона ВСУ под Николаевом

Минобороны: ВКС России нанесли удар по батальону ВСУ под Николаевом

13:29 27.08.2022
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБоевая работа штурмовиков Су-25 ВКС РФ в ходе спецоперации
Боевая работа штурмовиков Су-25 ВКС РФ в ходе спецоперации
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг — РИА Новости Крым. Вооруженные силы России уничтожили более 40 процентов личного состава подразделения батальона боевиков ВСУ, базировавшегося под Николаевом, и более 200 националистов под Харьковом. Об этом сообщили в субботу в Министерстве обороны России.
"В результате ударов оперативно-тактической авиации ВКС России по боевым позициям подразделений 107-го батальона 63-й механизированной бригады ВСУ в районе Квитневое Николаевской области уничтожено более 40 процентов личного состава данного подразделения", — говорится в сообщении.
Также украинские боевики были разгромлены на Харьковском направлении, потери противника составили свыше 200 человек. Более 130 боевиков и 10 единиц военной техники уничтожены в Херсонской области при попытке форсировать реку Ингулец.

"В районе населенного пункта Дергачи Харьковской области в результате ударов высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации 14-й механизированной бригады ВСУ уничтожено до 100 националистов, три боевые машины РСЗО "Град", а также более 10 единиц автомобильной и бронетанковой техники", — сообщили в оборонном ведомстве.
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Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
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