https://crimea.ria.ru/20220827/pod-dnepropetrovskom-unichtozhili-sklad-s-boepripasami-k-himars-1124315041.html

Под Днепропетровском уничтожили склад с боеприпасами к HIMARS

Под Днепропетровском уничтожили склад с боеприпасами к HIMARS - РИА Новости Крым, 27.08.2022

Под Днепропетровском уничтожили склад с боеприпасами к HIMARS

Вооруженные силы России ударами высокоточного оружия уничтожили крупный склад боеприпасов к американским РСЗО HIMARS и гаубице М777 под Днепропетровском. Также... РИА Новости Крым, 27.08.2022

2022-08-27T13:46

2022-08-27T13:46

2022-08-27T13:46

специальная военная операция рф на украине

всу (вооруженные силы украины)

министерство обороны рф

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг — РИА Новости Крым. Вооруженные силы России ударами высокоточного оружия уничтожили крупный склад боеприпасов к американским РСЗО HIMARS и гаубице М777 под Днепропетровском. Также уничтожены еще шесть украинских складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов на территории проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в субботу в Министерстве обороны России.Лондон передаст Киеву подводные беспилотники >>"Высокоточным оружием наземного базирования в районе населенного пункта Преображенка Днепропетровской области уничтожен крупный склад боеприпасов 44-й артиллерийской бригады ВСУ с ракетами к реактивным системам залпового огня HIMARS производства США и снарядами к американским гаубицам M777", — говорится в сообщении.Кроме того, уничтожено шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в ДНР, Николаевской и Херсонской областях. "За сутки поражены семь пунктов управления ВСУ, в том числе: 102-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе Червоное Запорожской области, националистического формирования "Кракен" в районе Харькова, а также 37 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 142-х районах", — сообщили в оборонном ведомстве.Двое детей погибли от удара HIMARS по Запорожской области >>Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.

https://crimea.ria.ru/20220822/vsu-atakovali-iz-himars-antonovskiy-most-postradali-15-chelovek--1124248250.html

https://crimea.ria.ru/20220827/chetyre-snaryada-vsu-popali-po-kryshe-korpusa-s-yadernym-toplivom-na-zaes-1124314746.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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