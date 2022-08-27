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Под Днепропетровском уничтожили склад с боеприпасами к HIMARS - РИА Новости Крым, 27.08.2022
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Под Днепропетровском уничтожили склад с боеприпасами к HIMARS
Под Днепропетровском уничтожили склад с боеприпасами к HIMARS - РИА Новости Крым, 27.08.2022
Под Днепропетровском уничтожили склад с боеприпасами к HIMARS
Вооруженные силы России ударами высокоточного оружия уничтожили крупный склад боеприпасов к американским РСЗО HIMARS и гаубице М777 под Днепропетровском. Также... РИА Новости Крым, 27.08.2022
2022-08-27T13:46
2022-08-27T13:46
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг — РИА Новости Крым. Вооруженные силы России ударами высокоточного оружия уничтожили крупный склад боеприпасов к американским РСЗО HIMARS и гаубице М777 под Днепропетровском. Также уничтожены еще шесть украинских складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов на территории проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в субботу в Министерстве обороны России.Лондон передаст Киеву подводные беспилотники &gt;&gt;"Высокоточным оружием наземного базирования в районе населенного пункта Преображенка Днепропетровской области уничтожен крупный склад боеприпасов 44-й артиллерийской бригады ВСУ с ракетами к реактивным системам залпового огня HIMARS производства США и снарядами к американским гаубицам M777", — говорится в сообщении.Кроме того, уничтожено шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в ДНР, Николаевской и Херсонской областях. "За сутки поражены семь пунктов управления ВСУ, в том числе: 102-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе Червоное Запорожской области, националистического формирования "Кракен" в районе Харькова, а также 37 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 142-х районах", — сообщили в оборонном ведомстве.Двое детей погибли от удара HIMARS по Запорожской области &gt;&gt;Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
https://crimea.ria.ru/20220822/vsu-atakovali-iz-himars-antonovskiy-most-postradali-15-chelovek--1124248250.html
https://crimea.ria.ru/20220827/chetyre-snaryada-vsu-popali-po-kryshe-korpusa-s-yadernym-toplivom-na-zaes-1124314746.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, украина
Под Днепропетровском уничтожили склад с боеприпасами к HIMARS

Вооруженные силы России уничтожили склад боеприпасов к американским HIMARS и гаубице М777

13:46 27.08.2022
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкНанесение ударов РК "Бастион" и ракетами "Калибр" по инфраструктуре украинской армии
Нанесение ударов РК Бастион и ракетами Калибр по инфраструктуре украинской армии
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг — РИА Новости Крым. Вооруженные силы России ударами высокоточного оружия уничтожили крупный склад боеприпасов к американским РСЗО HIMARS и гаубице М777 под Днепропетровском. Также уничтожены еще шесть украинских складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов на территории проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в субботу в Министерстве обороны России.
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"Высокоточным оружием наземного базирования в районе населенного пункта Преображенка Днепропетровской области уничтожен крупный склад боеприпасов 44-й артиллерийской бригады ВСУ с ракетами к реактивным системам залпового огня HIMARS производства США и снарядами к американским гаубицам M777", — говорится в сообщении.
Кроме того, уничтожено шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в ДНР, Николаевской и Херсонской областях.
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"За сутки поражены семь пунктов управления ВСУ, в том числе: 102-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе Червоное Запорожской области, националистического формирования "Кракен" в районе Харькова, а также 37 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 142-х районах", — сообщили в оборонном ведомстве.
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Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
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Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
Специальная военная операция РФ на УкраинеВСУ (Вооруженные силы Украины)Министерство обороны РФУкраина
 
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