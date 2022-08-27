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Грозы и жара: прогноз погоды для Крыма на субботу - РИА Новости Крым, 27.08.2022
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Грозы и жара: прогноз погоды для Крыма на субботу
Грозы и жара: прогноз погоды для Крыма на субботу - РИА Новости Крым, 27.08.2022
Грозы и жара: прогноз погоды для Крыма на субботу
В субботу полуостров по-прежнему будет находиться во власти тропической воздушной массы, сохранится жаркая погода, в дневные часы в отдельных районах вероятны... РИА Новости Крым, 27.08.2022
2022-08-27T00:01
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крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В субботу полуостров по-прежнему будет находиться во власти тропической воздушной массы, сохранится жаркая погода, в дневные часы в отдельных районах вероятны кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +19...21, днем +29...31.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +20…22, днем +30…32.В Ялте, Алуште переменная облачность, ночью без осадков, +24…26, днем дождь с грозой до 32 градуса тепла.В Евпатории сухо, ночью до +23, днем столбики термометров поднимутся до +32.В Судаке тоже без осадков, днем +24…26, днем до +34.В Феодосии и Керчи ночью осадков не ожидается, +22…24, днем прольется дождь, температура воздуха составит 30…32 градуса тепла.Температура воды в Ялте, Севастополе +27 градусов, в Алуште, Феодосии +26, в Евпатории и в Азовском море +25, в Керченском проливе +24, у берегов Черноморского +22.В Севастополе и южных районах Крыма сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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крымская погода, крым, общество
Грозы и жара: прогноз погоды для Крыма на субботу

Прогноз погоды для Крыма на субботу, 27 августа

00:01 27.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПляж в посёлке Новофёдоровка в Крыму
Пляж в посёлке Новофёдоровка в Крыму - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В субботу полуостров по-прежнему будет находиться во власти тропической воздушной массы, сохранится жаркая погода, в дневные часы в отдельных районах вероятны кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18…23, на южном и восточном побережье до +27, днем 29…34, в горах 22…27 градусов тепла", – говорится в сообщении.
В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +19...21, днем +29...31.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +20…22, днем +30…32.
В Ялте, Алуште переменная облачность, ночью без осадков, +24…26, днем дождь с грозой до 32 градуса тепла.
В Евпатории сухо, ночью до +23, днем столбики термометров поднимутся до +32.
В Судаке тоже без осадков, днем +24…26, днем до +34.
В Феодосии и Керчи ночью осадков не ожидается, +22…24, днем прольется дождь, температура воздуха составит 30…32 градуса тепла.
Температура воды в Ялте, Севастополе +27 градусов, в Алуште, Феодосии +26, в Евпатории и в Азовском море +25, в Керченском проливе +24, у берегов Черноморского +22.
В Севастополе и южных районах Крыма сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Грозы и жара: прогноз погоды для Крыма на субботу
00:00Какой сегодня праздник: 27 августа
22:02Главные события и комментарии дня: 26 августа
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