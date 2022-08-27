https://crimea.ria.ru/20220827/grozy-i-zhara-prognoz-pogody-dlya-kryma-na-subbotu-1124306956.html
Грозы и жара: прогноз погоды для Крыма на субботу
Грозы и жара: прогноз погоды для Крыма на субботу - РИА Новости Крым, 27.08.2022
Грозы и жара: прогноз погоды для Крыма на субботу
В субботу полуостров по-прежнему будет находиться во власти тропической воздушной массы, сохранится жаркая погода, в дневные часы в отдельных районах вероятны... РИА Новости Крым, 27.08.2022
2022-08-27T00:01
2022-08-27T00:01
2022-08-27T00:01
крымская погода
крым
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/18/1124276347_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_3e63f33fd8de55bcfc25af39f307c98f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В субботу полуостров по-прежнему будет находиться во власти тропической воздушной массы, сохранится жаркая погода, в дневные часы в отдельных районах вероятны кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +19...21, днем +29...31.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +20…22, днем +30…32.В Ялте, Алуште переменная облачность, ночью без осадков, +24…26, днем дождь с грозой до 32 градуса тепла.В Евпатории сухо, ночью до +23, днем столбики термометров поднимутся до +32.В Судаке тоже без осадков, днем +24…26, днем до +34.В Феодосии и Керчи ночью осадков не ожидается, +22…24, днем прольется дождь, температура воздуха составит 30…32 градуса тепла.Температура воды в Ялте, Севастополе +27 градусов, в Алуште, Феодосии +26, в Евпатории и в Азовском море +25, в Керченском проливе +24, у берегов Черноморского +22.В Севастополе и южных районах Крыма сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/18/1124276347_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_fe078fcd25609e1cfeed17dadbd63733.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымская погода, крым, общество
Грозы и жара: прогноз погоды для Крыма на субботу
Прогноз погоды для Крыма на субботу, 27 августа
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В субботу полуостров по-прежнему будет находиться во власти тропической воздушной массы, сохранится жаркая погода, в дневные часы в отдельных районах вероятны кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18…23, на южном и восточном побережье до +27, днем 29…34, в горах 22…27 градусов тепла", – говорится в сообщении.
В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +19...21, днем +29...31.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +20…22, днем +30…32.
В Ялте, Алуште переменная облачность, ночью без осадков, +24…26, днем дождь с грозой до 32 градуса тепла.
В Евпатории сухо, ночью до +23, днем столбики термометров поднимутся до +32.
В Судаке тоже без осадков, днем +24…26, днем до +34.
В Феодосии и Керчи ночью осадков не ожидается, +22…24, днем прольется дождь, температура воздуха составит 30…32 градуса тепла.
Температура воды в Ялте, Севастополе +27 градусов, в Алуште, Феодосии +26, в Евпатории и в Азовском море +25, в Керченском проливе +24, у берегов Черноморского +22.
В Севастополе и южных районах Крыма сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.