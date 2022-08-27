https://crimea.ria.ru/20220827/grozy-i-zhara-prognoz-pogody-dlya-kryma-na-subbotu-1124306956.html

Грозы и жара: прогноз погоды для Крыма на субботу

Грозы и жара: прогноз погоды для Крыма на субботу - РИА Новости Крым, 27.08.2022

Грозы и жара: прогноз погоды для Крыма на субботу

В субботу полуостров по-прежнему будет находиться во власти тропической воздушной массы, сохранится жаркая погода, в дневные часы в отдельных районах вероятны... РИА Новости Крым, 27.08.2022

2022-08-27T00:01

2022-08-27T00:01

2022-08-27T00:01

крымская погода

крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В субботу полуостров по-прежнему будет находиться во власти тропической воздушной массы, сохранится жаркая погода, в дневные часы в отдельных районах вероятны кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +19...21, днем +29...31.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +20…22, днем +30…32.В Ялте, Алуште переменная облачность, ночью без осадков, +24…26, днем дождь с грозой до 32 градуса тепла.В Евпатории сухо, ночью до +23, днем столбики термометров поднимутся до +32.В Судаке тоже без осадков, днем +24…26, днем до +34.В Феодосии и Керчи ночью осадков не ожидается, +22…24, днем прольется дождь, температура воздуха составит 30…32 градуса тепла.Температура воды в Ялте, Севастополе +27 градусов, в Алуште, Феодосии +26, в Евпатории и в Азовском море +25, в Керченском проливе +24, у берегов Черноморского +22.В Севастополе и южных районах Крыма сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымская погода, крым, общество