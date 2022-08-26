https://crimea.ria.ru/20220826/zhitelyam-khersonschiny-vosstanovyat-unichtozhennye-pri-ukraine-dokumenty-1124310951.html

Жителям Херсонщины восстановят уничтоженные при Украине документы

Жителям Херсонщины восстановят уничтоженные при Украине документы - РИА Новости Крым, 26.08.2022

Жителям Херсонщины восстановят уничтоженные при Украине документы

Жители Херсонской области смогут восстановить документы, утраченные при Украине, специалисты из России помогают наладить работу ЗАГСов. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 26.08.2022

2022-08-26T19:54

2022-08-26T19:54

2022-08-26T19:54

новая жизнь на освобожденных территориях

херсонская область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/1a/1124310929_0:50:3042:1761_1920x0_80_0_0_3c83f9df6824fa695ae45e4411f275ea.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Жители Херсонской области смогут восстановить документы, утраченные при Украине, специалисты из России помогают наладить работу ЗАГСов. Об этом сообщает пресс-служба ВГА региона.По данным администрации, базы архивов городских и районных ЗАГСов были уничтожены экс-руководителями. В связи с этим граждане не могли получить дубликаты важных документов. Однако в настоящее время работа налаживается, открываются новые отделения.По ее словам, сегодня в работающих отделениях Херсона жители области могут восстановить утраченные свидетельства о браке, рождении ребенка. Восстановленные документы и их дубликаты будут российского образца, отметила она.Восстановленный документ имеет такую же юридическую силу, как и утерянный, подчеркнули в администрации.Ранее глава департамента образования и науки Херсонской области Татьяна Кузьмич рассказала, что в школах Херсонской области активно готовятся к новому учебному году – составлено расписание, закуплены учебники, классы готовы встречать обучающихся

https://crimea.ria.ru/20220822/v-khersone-nachali-vydachu-dokumentov-dlya-oformleniya-pasporta-rf-1124244588.html

https://crimea.ria.ru/20220823/superjob-vklyuchil-khersonskuyu-oblast-v-razdel-rossiya-1124261034.html

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, общество