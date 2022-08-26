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Жителям Херсонщины восстановят уничтоженные при Украине документы
Жителям Херсонщины восстановят уничтоженные при Украине документы - РИА Новости Крым, 26.08.2022
Жителям Херсонщины восстановят уничтоженные при Украине документы
Жители Херсонской области смогут восстановить документы, утраченные при Украине, специалисты из России помогают наладить работу ЗАГСов. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 26.08.2022
2022-08-26T19:54
2022-08-26T19:54
2022-08-26T19:54
новая жизнь на освобожденных территориях
херсонская область
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Жители Херсонской области смогут восстановить документы, утраченные при Украине, специалисты из России помогают наладить работу ЗАГСов. Об этом сообщает пресс-служба ВГА региона.По данным администрации, базы архивов городских и районных ЗАГСов были уничтожены экс-руководителями. В связи с этим граждане не могли получить дубликаты важных документов. Однако в настоящее время работа налаживается, открываются новые отделения.По ее словам, сегодня в работающих отделениях Херсона жители области могут восстановить утраченные свидетельства о браке, рождении ребенка. Восстановленные документы и их дубликаты будут российского образца, отметила она.Восстановленный документ имеет такую же юридическую силу, как и утерянный, подчеркнули в администрации.Ранее глава департамента образования и науки Херсонской области Татьяна Кузьмич рассказала, что в школах Херсонской области активно готовятся к новому учебному году – составлено расписание, закуплены учебники, классы готовы встречать обучающихся
https://crimea.ria.ru/20220822/v-khersone-nachali-vydachu-dokumentov-dlya-oformleniya-pasporta-rf-1124244588.html
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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херсонская область, общество
Жителям Херсонщины восстановят уничтоженные при Украине документы
Жители Херсонщины могут получить уничтоженные при Украине свидетельства рождении и браке
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Жители Херсонской области смогут восстановить документы, утраченные при Украине, специалисты из России помогают наладить работу ЗАГСов. Об этом сообщает пресс-служба ВГА региона.
По данным администрации, базы архивов городских и районных ЗАГСов были уничтожены экс-руководителями. В связи с этим граждане не могли получить дубликаты важных документов. Однако в настоящее время работа налаживается, открываются новые отделения.
"ЗАГСы в Херсоне активно налаживают работу в ручном режиме, хотя не все отделения еще открыты. Дефицит работников перекрывается специалистами из России. Россияне помогают выстраивать и алгоритм самой работы", - цитирует пресс-служба начальника департамента труда и социальной политики Херсонской области Аллу Бархатову.
По ее словам, сегодня в работающих отделениях Херсона жители области могут восстановить утраченные свидетельства о браке, рождении ребенка. Восстановленные документы и их дубликаты будут российского образца, отметила она.
Восстановленный документ имеет такую же юридическую силу, как и утерянный, подчеркнули в администрации.
Ранее глава департамента образования и науки Херсонской области Татьяна Кузьмич рассказала
, что в школах Херсонской области активно готовятся к новому учебному году – составлено расписание, закуплены учебники, классы готовы встречать обучающихся