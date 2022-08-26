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Жителям Херсонщины восстановят уничтоженные при Украине документы - РИА Новости Крым, 26.08.2022
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Новая жизнь на освобожденных территориях
https://crimea.ria.ru/20220826/zhitelyam-khersonschiny-vosstanovyat-unichtozhennye-pri-ukraine-dokumenty-1124310951.html
Жителям Херсонщины восстановят уничтоженные при Украине документы
Жителям Херсонщины восстановят уничтоженные при Украине документы - РИА Новости Крым, 26.08.2022
Жителям Херсонщины восстановят уничтоженные при Украине документы
Жители Херсонской области смогут восстановить документы, утраченные при Украине, специалисты из России помогают наладить работу ЗАГСов. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 26.08.2022
2022-08-26T19:54
2022-08-26T19:54
новая жизнь на освобожденных территориях
херсонская область
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Жители Херсонской области смогут восстановить документы, утраченные при Украине, специалисты из России помогают наладить работу ЗАГСов. Об этом сообщает пресс-служба ВГА региона.По данным администрации, базы архивов городских и районных ЗАГСов были уничтожены экс-руководителями. В связи с этим граждане не могли получить дубликаты важных документов. Однако в настоящее время работа налаживается, открываются новые отделения.По ее словам, сегодня в работающих отделениях Херсона жители области могут восстановить утраченные свидетельства о браке, рождении ребенка. Восстановленные документы и их дубликаты будут российского образца, отметила она.Восстановленный документ имеет такую же юридическую силу, как и утерянный, подчеркнули в администрации.Ранее глава департамента образования и науки Херсонской области Татьяна Кузьмич рассказала, что в школах Херсонской области активно готовятся к новому учебному году – составлено расписание, закуплены учебники, классы готовы встречать обучающихся
https://crimea.ria.ru/20220822/v-khersone-nachali-vydachu-dokumentov-dlya-oformleniya-pasporta-rf-1124244588.html
https://crimea.ria.ru/20220823/superjob-vklyuchil-khersonskuyu-oblast-v-razdel-rossiya-1124261034.html
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херсонская область, общество
Жителям Херсонщины восстановят уничтоженные при Украине документы

Жители Херсонщины могут получить уничтоженные при Украине свидетельства рождении и браке

19:54 26.08.2022
 
© РИА Новости . Иван Родионов / Перейти в фотобанкВ Херсоне открылся офис пенсионного фонда
В Херсоне открылся офис пенсионного фонда - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости . Иван Родионов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Жители Херсонской области смогут восстановить документы, утраченные при Украине, специалисты из России помогают наладить работу ЗАГСов. Об этом сообщает пресс-служба ВГА региона.
По данным администрации, базы архивов городских и районных ЗАГСов были уничтожены экс-руководителями. В связи с этим граждане не могли получить дубликаты важных документов. Однако в настоящее время работа налаживается, открываются новые отделения.
Паспорт России и Украины - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
22 августа, 11:53Новая жизнь на освобожденных территориях
В Херсоне начали выдачу документов для оформления паспорта РФ
"ЗАГСы в Херсоне активно налаживают работу в ручном режиме, хотя не все отделения еще открыты. Дефицит работников перекрывается специалистами из России. Россияне помогают выстраивать и алгоритм самой работы", - цитирует пресс-служба начальника департамента труда и социальной политики Херсонской области Аллу Бархатову.
По ее словам, сегодня в работающих отделениях Херсона жители области могут восстановить утраченные свидетельства о браке, рождении ребенка. Восстановленные документы и их дубликаты будут российского образца, отметила она.
Дорога на Херсон - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
23 августа, 14:23Новая жизнь на освобожденных территориях
Superjob включил Херсонскую область в раздел "Россия"
Восстановленный документ имеет такую же юридическую силу, как и утерянный, подчеркнули в администрации.
Ранее глава департамента образования и науки Херсонской области Татьяна Кузьмич рассказала, что в школах Херсонской области активно готовятся к новому учебному году – составлено расписание, закуплены учебники, классы готовы встречать обучающихся
 
Новая жизнь на освобожденных территорияхХерсонская областьОбщество
 
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