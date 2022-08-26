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В Крыму в ответ на новые фантазии Киева напомнили, как прогнали НАТО

В Крыму в ответ на новые фантазии Киева напомнили, как прогнали НАТО - РИА Новости Крым, 26.08.2022

В Крыму в ответ на новые фантазии Киева напомнили, как прогнали НАТО

Крымчане никогда не допустят появления натовских баз на своей земле, что доказали еще в 2006 году, когда с позором выгнали американских военных из Феодосии,... РИА Новости Крым, 26.08.2022

2022-08-26T12:08

2022-08-26T12:08

2022-08-26T12:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Крымчане никогда не допустят появления натовских баз на своей земле, что доказали еще в 2006 году, когда с позором выгнали американских военных из Феодосии, заявил политолог, председатель Общественной палаты Крыма Александр Форманчук, комментируя новое заявление из Киева о "планах" поставить базы НАТО на полуострове.Крым: "Шо ты истерику мастыришь?" Или почему Киев вспомнил за полуостров >>Накануне экс-замминистра обороны Украины, зампредседателя Центра оборонных стратегий Алина Фролова заявила, что Киеву необходимо "захватить Крым, чтобы разместить на его территории базы НАТО"."Очередное заявление с украинской стороны я расцениваю, как глупую провокацию. Очевидно, жизнь ничему не учит киевских политиков. Они хотят попробовать захватить силой Крым? Пускай попробуют. Их ждет сокрушительный удар. И после этого никогда больше таких желаний проявляться не будет", - прокомментировал РИА Новости Крым это заявление Форманчук.Медведев назвал причину проведения спецоперации на Украине >>Он подчеркнул, что вернувшись в состав России, Крым навсегда обезопасил себя от появления баз НАТО, и напомнил, что еще задолго до этого воссоединения, жители полуострова четко проявили свою позицию, самостоятельно прогнав военных Североатлантического Альянса со своей земли:В мае 2006 года американские военные прибыли в Крым для строительства ангаров и казарм на Старокрымском полигоне в рамках международных учений Sea Breeze. Однако в Феодосии мирные граждане блокировали высадку войск НАТО. Многотысячные пикеты противников Североатлантического Альянса проходили с 27 мая по 25 июня. В итоге американские резервисты покинули Крым, американо-украинские учения закончились, так и не начавшись.Акции вызвали широкий резонанс, и после Феодосии антинатовские протесты прошли также в Донецке, Днепропетровске, Запорожье, Одессе, Николаеве.

https://crimea.ria.ru/20220825/est-takaya-professiya-chto-grazhdanskie-dumayut-ob-armii-rossii---opros-1124278560.html

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

крым, украина, безопасность республики крым и севастополя, нато, александр форманчук, мнения, авторы