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В Крыму в ответ на новые фантазии Киева напомнили, как прогнали НАТО - РИА Новости Крым, 26.08.2022
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В Крыму в ответ на новые фантазии Киева напомнили, как прогнали НАТО
В Крыму в ответ на новые фантазии Киева напомнили, как прогнали НАТО - РИА Новости Крым, 26.08.2022
В Крыму в ответ на новые фантазии Киева напомнили, как прогнали НАТО
Крымчане никогда не допустят появления натовских баз на своей земле, что доказали еще в 2006 году, когда с позором выгнали американских военных из Феодосии,... РИА Новости Крым, 26.08.2022
2022-08-26T12:08
2022-08-26T12:08
крым
украина
безопасность республики крым и севастополя
нато
александр форманчук
мнения
авторы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Крымчане никогда не допустят появления натовских баз на своей земле, что доказали еще в 2006 году, когда с позором выгнали американских военных из Феодосии, заявил политолог, председатель Общественной палаты Крыма Александр Форманчук, комментируя новое заявление из Киева о "планах" поставить базы НАТО на полуострове.Крым: "Шо ты истерику мастыришь?" Или почему Киев вспомнил за полуостров &gt;&gt;Накануне экс-замминистра обороны Украины, зампредседателя Центра оборонных стратегий Алина Фролова заявила, что Киеву необходимо "захватить Крым, чтобы разместить на его территории базы НАТО"."Очередное заявление с украинской стороны я расцениваю, как глупую провокацию. Очевидно, жизнь ничему не учит киевских политиков. Они хотят попробовать захватить силой Крым? Пускай попробуют. Их ждет сокрушительный удар. И после этого никогда больше таких желаний проявляться не будет", - прокомментировал РИА Новости Крым это заявление Форманчук.Медведев назвал причину проведения спецоперации на Украине &gt;&gt;Он подчеркнул, что вернувшись в состав России, Крым навсегда обезопасил себя от появления баз НАТО, и напомнил, что еще задолго до этого воссоединения, жители полуострова четко проявили свою позицию, самостоятельно прогнав военных Североатлантического Альянса со своей земли:В мае 2006 года американские военные прибыли в Крым для строительства ангаров и казарм на Старокрымском полигоне в рамках международных учений Sea Breeze. Однако в Феодосии мирные граждане блокировали высадку войск НАТО. Многотысячные пикеты противников Североатлантического Альянса проходили с 27 мая по 25 июня. В итоге американские резервисты покинули Крым, американо-украинские учения закончились, так и не начавшись.Акции вызвали широкий резонанс, и после Феодосии антинатовские протесты прошли также в Донецке, Днепропетровске, Запорожье, Одессе, Николаеве.
https://crimea.ria.ru/20220825/est-takaya-professiya-chto-grazhdanskie-dumayut-ob-armii-rossii---opros-1124278560.html
https://crimea.ria.ru/20220825/v-sovfede-otsenili-ugrozu-zelenskogo-vernut-krym-lyubymi-sredstvami-1124291712.html
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
крым, украина, безопасность республики крым и севастополя, нато, александр форманчук, мнения, авторы
В Крыму в ответ на новые фантазии Киева напомнили, как прогнали НАТО

В Крыму жестко ответили на "планы" Киева поставить базы НАТО на полуострове

12:08 26.08.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкТактические учения зенитного ракетного полка в Крыму
Тактические учения зенитного ракетного полка в Крыму - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Галина Оленева, собственный корреспондент МИА Россия сегодня
Галина Оленева
Все материалы
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Крымчане никогда не допустят появления натовских баз на своей земле, что доказали еще в 2006 году, когда с позором выгнали американских военных из Феодосии, заявил политолог, председатель Общественной палаты Крыма Александр Форманчук, комментируя новое заявление из Киева о "планах" поставить базы НАТО на полуострове.
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Накануне экс-замминистра обороны Украины, зампредседателя Центра оборонных стратегий Алина Фролова заявила, что Киеву необходимо "захватить Крым, чтобы разместить на его территории базы НАТО".
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"Очередное заявление с украинской стороны я расцениваю, как глупую провокацию. Очевидно, жизнь ничему не учит киевских политиков. Они хотят попробовать захватить силой Крым? Пускай попробуют. Их ждет сокрушительный удар. И после этого никогда больше таких желаний проявляться не будет", - прокомментировал РИА Новости Крым это заявление Форманчук.
Медведев назвал причину проведения спецоперации на Украине >>
Он подчеркнул, что вернувшись в состав России, Крым навсегда обезопасил себя от появления баз НАТО, и напомнил, что еще задолго до этого воссоединения, жители полуострова четко проявили свою позицию, самостоятельно прогнав военных Североатлантического Альянса со своей земли:
"Именно для того, чтобы у нас не было баз НАТО, нам нужно было вернуться в Россию. Вернувшись, мы себя обезопасили. Крымчане никогда не допустили бы наличия натовских баз на полуострове. Также как Донбасс ведет борьбу за свою свободу, также крымчане поднялись бы на национально-освободительную борьбу против натовских войск. Это хорошо доказывают события 2006 года, когда в Феодосии мирные граждане блокировали высадку войск блока НАТО и в итоге прогнали их", - напомнил собеседник агентства.
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В мае 2006 года американские военные прибыли в Крым для строительства ангаров и казарм на Старокрымском полигоне в рамках международных учений Sea Breeze. Однако в Феодосии мирные граждане блокировали высадку войск НАТО. Многотысячные пикеты противников Североатлантического Альянса проходили с 27 мая по 25 июня. В итоге американские резервисты покинули Крым, американо-украинские учения закончились, так и не начавшись.
Акции вызвали широкий резонанс, и после Феодосии антинатовские протесты прошли также в Донецке, Днепропетровске, Запорожье, Одессе, Николаеве.
 
КрымУкраинаБезопасность Республики Крым и СевастополяНАТОАлександр ФорманчукМненияАвторы
 
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