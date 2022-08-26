https://crimea.ria.ru/20220826/ugolovnoe-delo-vozbuzhdeno-posle-dtp-s-avtobusom-i-peshekhodami-v-feodosii-1124301493.html

Уголовное дело возбуждено после ДТП с автобусом и пешеходами в Феодосии

Уголовное дело возбуждено после ДТП с автобусом и пешеходами в Феодосии - РИА Новости Крым, 26.08.2022

Уголовное дело возбуждено после ДТП с автобусом и пешеходами в Феодосии

Уголовное дело возбуждено после наезда автобуса на четырех пешеходов на автостанции в Феодосии. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД. РИА Новости Крым, 26.08.2022

2022-08-26T12:40

2022-08-26T12:40

2022-08-26T12:40

ситуация на дорогах крыма

крым

происшествия

мвд по республике крым

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп

феодосия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/19/1124297303_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_9f9e8b8ddbe88b6ef25ec62114e8df61.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Уголовное дело возбуждено после наезда автобуса на четырех пешеходов на автостанции в Феодосии. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД.Авария произошла накануне вечером на территории центрального автовокзала. Водитель автобуса KIA, двигающийся по маршруту Евпатория – Краснодар, сбил четырех пешеходов. В результате ДТП три человека получили травмы различной степени тяжести, еще одному медики оказали помощь на месте.По данным медицинского освидетельствования, водитель был трезв. Сотрудниками ГИБДД составлены еще два административных протокола. Сейчас в рамках возбужденного уголовного дела назначен ряд экспертиз, проводятся следственные действия.

https://crimea.ria.ru/20220825/v-feodosii-avtobus-naekhal-na-lyudey-chetvero-v-bolnitse-1124297160.html

крым

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, происшествия, мвд по республике крым, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, феодосия