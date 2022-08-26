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Уголовное дело возбуждено после ДТП с автобусом и пешеходами в Феодосии - РИА Новости Крым, 26.08.2022
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Уголовное дело возбуждено после ДТП с автобусом и пешеходами в Феодосии
Уголовное дело возбуждено после ДТП с автобусом и пешеходами в Феодосии - РИА Новости Крым, 26.08.2022
Уголовное дело возбуждено после ДТП с автобусом и пешеходами в Феодосии
Уголовное дело возбуждено после наезда автобуса на четырех пешеходов на автостанции в Феодосии. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД. РИА Новости Крым, 26.08.2022
2022-08-26T12:40
2022-08-26T12:40
ситуация на дорогах крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Уголовное дело возбуждено после наезда автобуса на четырех пешеходов на автостанции в Феодосии. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД.Авария произошла накануне вечером на территории центрального автовокзала. Водитель автобуса KIA, двигающийся по маршруту Евпатория – Краснодар, сбил четырех пешеходов. В результате ДТП три человека получили травмы различной степени тяжести, еще одному медики оказали помощь на месте.По данным медицинского освидетельствования, водитель был трезв. Сотрудниками ГИБДД составлены еще два административных протокола. Сейчас в рамках возбужденного уголовного дела назначен ряд экспертиз, проводятся следственные действия.
https://crimea.ria.ru/20220825/v-feodosii-avtobus-naekhal-na-lyudey-chetvero-v-bolnitse-1124297160.html
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Уголовное дело возбуждено после ДТП с автобусом и пешеходами в Феодосии

Уголовное дело возбуждено после наезда автобуса на четырех пешеходов в Феодосии

12:40 26.08.2022
 
© МВД по Республике КрымВ Феодосии автобус наехал на людей
В Феодосии автобус наехал на людей
© МВД по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Уголовное дело возбуждено после наезда автобуса на четырех пешеходов на автостанции в Феодосии. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД.
Авария произошла накануне вечером на территории центрального автовокзала. Водитель автобуса KIA, двигающийся по маршруту Евпатория – Краснодар, сбил четырех пешеходов. В результате ДТП три человека получили травмы различной степени тяжести, еще одному медики оказали помощь на месте.
В Феодосии автобус наехал на людей
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"Водитель автобуса при движении по привокзальной площади к посадочной платформе не предпринял мер к остановке автобуса, допустил выезд автобуса за пределы проезжей части на площадку ожидания пассажиров, где допустил наезд на пешеходов. По собранным сотрудниками полиции материалам следственным подразделением возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), - сообщили в ведомстве.
По данным медицинского освидетельствования, водитель был трезв. Сотрудниками ГИБДД составлены еще два административных протокола. Сейчас в рамках возбужденного уголовного дела назначен ряд экспертиз, проводятся следственные действия.
 
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