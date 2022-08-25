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В Феодосии автобус наехал на людей: четверо в больнице

В Феодосии автобус наехал на людей: четверо в больнице - РИА Новости Крым, 25.08.2022

В Феодосии автобус наехал на людей: четверо в больнице

В Феодосии на территории автостанции рейсовый автобус наехал на пешеходов. Четыре человека с разными травмами в больнице. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма. РИА Новости Крым, 25.08.2022

2022-08-25T20:50

2022-08-25T20:50

2022-08-25T20:55

происшествия

феодосия

прокуратура республики крым

мвд по республике крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. В Феодосии на территории автостанции рейсовый автобус наехал на пешеходов. Четыре человека с разными травмами в больнице. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.Прокуратура организовала проверку, в ходе которой, в частности, будет дана оценка действиям перевозчика, а также выполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения. Ход и результаты проверки взяты на личный контроль прокурора Крыма Олега Камшилова.В МВД по РК уточнили, что водитель автобуса при парковке наехал на ограждение остановки и на людей. На месте работают сотрудники ГИБДД, все обстоятельства ДТП выясняются.

феодосия

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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