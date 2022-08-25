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В Феодосии автобус наехал на людей: четверо в больнице - РИА Новости Крым, 25.08.2022
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В Феодосии автобус наехал на людей: четверо в больнице
В Феодосии автобус наехал на людей: четверо в больнице - РИА Новости Крым, 25.08.2022
В Феодосии автобус наехал на людей: четверо в больнице
В Феодосии на территории автостанции рейсовый автобус наехал на пешеходов. Четыре человека с разными травмами в больнице. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма. РИА Новости Крым, 25.08.2022
2022-08-25T20:50
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происшествия
феодосия
прокуратура республики крым
мвд по республике крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. В Феодосии на территории автостанции рейсовый автобус наехал на пешеходов. Четыре человека с разными травмами в больнице. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.Прокуратура организовала проверку, в ходе которой, в частности, будет дана оценка действиям перевозчика, а также выполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения. Ход и результаты проверки взяты на личный контроль прокурора Крыма Олега Камшилова.В МВД по РК уточнили, что водитель автобуса при парковке наехал на ограждение остановки и на людей. На месте работают сотрудники ГИБДД, все обстоятельства ДТП выясняются.
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происшествия, феодосия, прокуратура республики крым, мвд по республике крым
В Феодосии автобус наехал на людей: четверо в больнице

На автостанции в Феодосии автобус наехал на людей, пострадали четверо

20:50 25.08.2022 (обновлено: 20:55 25.08.2022)
 
© МВД по Республике КрымВ Феодосии автобус наехал на людей
В Феодосии автобус наехал на людей
© МВД по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. В Феодосии на территории автостанции рейсовый автобус наехал на пешеходов. Четыре человека с разными травмами в больнице. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.
"По предварительной информации, сегодня около 20 часов автобус, двигавшийся по маршруту "Краснодар-Евпатория", на территории автостанции наехал на находившихся там граждан. В результате пострадали четыре человека, которые с различными травмами госпитализированы в учреждение здравоохранения", - говорится в сообщении.
Прокуратура организовала проверку, в ходе которой, в частности, будет дана оценка действиям перевозчика, а также выполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения. Ход и результаты проверки взяты на личный контроль прокурора Крыма Олега Камшилова.
В МВД по РК уточнили, что водитель автобуса при парковке наехал на ограждение остановки и на людей. На месте работают сотрудники ГИБДД, все обстоятельства ДТП выясняются.
© МВД по Республике КрымВ Феодосии автобус наехал на людей
В Феодосии автобус наехал на людей
© МВД по Республике Крым
 
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