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Чиновники Киева часто не знают местонахождение оружия из США – Пентагон - РИА Новости Крым, 26.08.2022
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Чиновники Киева часто не знают местонахождение оружия из США – Пентагон
Чиновники Киева часто не знают местонахождение оружия из США – Пентагон - РИА Новости Крым, 26.08.2022
Чиновники Киева часто не знают местонахождение оружия из США – Пентагон
Украинские чиновники ведут учет поставок вооружений из США на бумажных носителях и зачастую не знают, где могут оказаться те или иные образцы, сообщил... РИА Новости Крым, 26.08.2022
2022-08-26T11:08
2022-08-26T11:11
сша
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в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Украинские чиновники ведут учет поставок вооружений из США на бумажных носителях и зачастую не знают, где могут оказаться те или иные образцы, сообщил исполняющий обязанности генерального инспектора Шон О'Доннелл в интервью агентству Bloomberg.В США обозначили главную проблему украинской армии &gt;&gt;"Мы разработали систему из тысяч контрактов, связанных с Украиной, каждый из которых составляет менее 2 миллионов долларов. Это более 7 800 контрактов на общую сумму 2,2 миллиарда долларов. В НАТО уверены, что передача оружия проводилась в достаточной мере безопасно. Насколько мы можем судить, прямо сейчас все, что должно стрелять и взрывать, используется полностью. Но все это необходимо проверить", – сказал представитель оборонного ведомства.Надзор генерального инспектора будет сосредоточен на дополнительных расходах на Украину в размере 26,6 миллиарда долларов, утвержденных Конгрессом.По словам О'Доннелла, контрактная система должна быть протестирована, поскольку украинские чиновники ведут учет американского вооружения с помощью "ручных квитанций".Военные РФ уничтожили на Украине очередные образцы оружия из США &gt;&gt;По его словам, в США извлекли урок из ситуации с пандемией коронавируса, когда "по мере увеличения скорости расходов на аппараты искусственной вентиляции легких и респираторные маски возрастала вероятность мошенничества".Кроме того, добавил О'Доннелл, "отсутствие эффективного ведения документации оказало пагубное влияние на многие наши расследования в Афганистане и Ираке". Инспектор заверил, что его сотрудники "используют эти уроки при планировании и проведении обширной работы по Украине".
https://crimea.ria.ru/20220826/sholts-otkazalsya-postavlyat-oruzhie-ukraine-1124297944.html
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сша, украина, в мире
Чиновники Киева часто не знают местонахождение оружия из США – Пентагон

Пентагон: Киев ведет учет поставок оружия из США на бумаге и часто не знает, где оно

11:08 26.08.2022 (обновлено: 11:11 26.08.2022)
 
© РИА Новости . Геннадий Дубовой / Перейти в фотобанкСклад с трофейным оружием, взятым после боев за поселок Золотое Попаснянского района
Склад с трофейным оружием, взятым после боев за поселок Золотое Попаснянского района - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости . Геннадий Дубовой
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Украинские чиновники ведут учет поставок вооружений из США на бумажных носителях и зачастую не знают, где могут оказаться те или иные образцы, сообщил исполняющий обязанности генерального инспектора Шон О'Доннелл в интервью агентству Bloomberg.
В США обозначили главную проблему украинской армии >>
"Мы разработали систему из тысяч контрактов, связанных с Украиной, каждый из которых составляет менее 2 миллионов долларов. Это более 7 800 контрактов на общую сумму 2,2 миллиарда долларов. В НАТО уверены, что передача оружия проводилась в достаточной мере безопасно. Насколько мы можем судить, прямо сейчас все, что должно стрелять и взрывать, используется полностью. Но все это необходимо проверить", – сказал представитель оборонного ведомства.
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Надзор генерального инспектора будет сосредоточен на дополнительных расходах на Украину в размере 26,6 миллиарда долларов, утвержденных Конгрессом.
По словам О'Доннелла, контрактная система должна быть протестирована, поскольку украинские чиновники ведут учет американского вооружения с помощью "ручных квитанций".
Военные РФ уничтожили на Украине очередные образцы оружия из США >>
"Это все бумага. Как только вооружение попадает на Украину, я не думаю, что у них (украинских чиновников – ред.) есть большая точность относительно того, где это оружие оказывается", – констатировал инспектор Пентагона.
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По его словам, в США извлекли урок из ситуации с пандемией коронавируса, когда "по мере увеличения скорости расходов на аппараты искусственной вентиляции легких и респираторные маски возрастала вероятность мошенничества".
Кроме того, добавил О'Доннелл, "отсутствие эффективного ведения документации оказало пагубное влияние на многие наши расследования в Афганистане и Ираке". Инспектор заверил, что его сотрудники "используют эти уроки при планировании и проведении обширной работы по Украине".
 
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