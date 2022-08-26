https://crimea.ria.ru/20220826/v-ssha-oboznachili-glavnuyu-problemu-ukrainskoy-armii-1124298223.html

В США обозначили главную проблему украинской армии

В США обозначили главную проблему украинской армии - РИА Новости Крым, 26.08.2022

В США обозначили главную проблему украинской армии

Поставки оружия с запада не могут решить главную проблему украинской армии, которая заключается в недостаточном количестве и плохом состоянии личного состава... РИА Новости Крым, 26.08.2022

2022-08-26T09:36

2022-08-26T09:36

2022-08-26T09:38

всу (вооруженные силы украины)

сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг — РИА Новости Крым. Поставки оружия с запада не могут решить главную проблему украинской армии, которая заключается в недостаточном количестве и плохом состоянии личного состава. Таково мнение директора Центра разведки и глобальных отношений имени Майка Роджерса Джошуа Хумински.В этой связи, по мнению автора статьи, Западу придется не только организовывать все новые поставки вооружения, но и обеспечивать вывод украинских солдат с передовой для их лечения, восстановления и обучения, чтобы потом снова кинуть их в бой.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов

https://crimea.ria.ru/20220826/sholts-otkazalsya-postavlyat-oruzhie-ukraine-1124297944.html

сша

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), сша